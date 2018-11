Hörgeräte zum Handytarif - eine Idee setzt sich durch

Ioannis Vrakas Vorstand hörwelt24 AG (links), Christian Bauer Inhaber Bauer Hörgeräte (rechts). Bei der Übergabe der Partnerurkunde. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/130829 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/hörwelt24 AG" Bild-Infos Download

Willroth (ots) - In Deutschland haben schätzungsweise 14 Millionen Menschen eine Hörminderung. Jedoch sind bisher nur ca. 3 Millionen Menschen mit Hörgeräten versorgt. Ein Grund für diese schlechte Versorgungslage dürften auch die hohen Kosten für Hörgeräte sein.

Die HÖRWELT24 AG ist die einzige Gesellschaft, die Hörgeräte bundesweit zur Miete statt zum Kauf anbietet. Der Kunde erhält in der Regel zwei hochwertige Hörgeräte incl. aller Batterien, Nebenleistungen, Verlustversicherung usw. zu einem monatlichen Preis, der dem von Handytarifen entspricht. Der Kunde kann so bei der Anschaffung viele tausend Euro sparen. Dies ist vielen potenziellen Hörgeräteträgern wichtig, denn Hörgeräte gelten in Deutschland als vergleichsweise teuer.

Die Abgabe und Anpassung der Hörgeräte erfolgt ausschließlich über Fachbetriebe des Hörgeräteakustik-Handwerks, denn nur so läßt sich die hohe handwerkliche Qualität garantieren. Der Kunde erhält auf diese Weise stets eine wohnortnahe und persönliche Betreuung in allen Fragen rund ums Hörgerät.

Das Konzept hat sich am Markt enorm schnell etabliert. Die HÖRWELT24 AG ist erst im Januar diesen Jahres in den Markt eingetreten und konnte dennoch kürzlich bereits den einhundertfünfzigsten Vertriebspartner begrüßen, die Firma Bauer Hörgeräte in Heusenstamm. Deren Geschäftsführer, Herr Christian Bauer, lobte bei der Übergabe der Partnerschaftsurkunde die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Es konnten bereits mehrere Kunden erfolgreich versorgt werden.

Das erfreulich schnelle Wachstum der HÖRWELT24 AG kommentiert der Vorstand, Herr Ioannis Vrakas, wie folgt: "Wir sind selbst von diesem außerordentlichen Erfolg und dem enormen Marktinteresse überrascht worden. Wir hatten für das erste Geschäftsjahr deutlich geringere Zahlen geplant und freuen uns sehr, zusammen mit unseren über einhundertfünfzig Vertriebspartnern schon bald ein flächendeckendes Vertriebs- und Servicenetz anbieten zu können. Wir fühlen uns daher bestätigt was unser Vertriebskonzept angeht. "Mieten statt kaufen" entspricht dem Zeitgeist und wir erwarten deshalb weiterhin gute Wachstumsraten."

Pressekontakt:

hörwelt24 AG

Industriepark 33

56594 Willroth

Tel:026879280933

Email:info@hoerwelt24.de



www.hoerwelt24.de

Original-Content von: hörwelt24 AG, übermittelt durch news aktuell