AMADEUS Group berichtet über Wohntrends von morgen

Viele Studien untersuchen die Wohntrends der Zukunft und thematisieren wie sich das Wohnen und die Ansprüche an eine moderne Wohnumgebung künftig entwickeln werden. Architekten, Zukunftsforscher und Stadtplaner sind sich einig: Digitalisierung und Globalisierung werden nicht nur die Wirtschaft und Gesellschaft beeinflussen, sondern prägen auch das Wohnen der Zukunft. Die Immobilienexperten der AMADEUS Group beleuchten im Folgenden einige der größten Wohntrends näher.

Zum Hintergrund

Die von den wissenschaftlichen Instituten "InWIS" und "Analyse & Konzepte" erstellte empirische Auswertung "Wohntrends 2030" analysiert die Entwicklung der Wohnwünsche auf Nachfrageseite und soll Immobilienunternehmen dabei helfen, den neuen Anforderungen gerecht zu werden. Die Studie "HEAG 2040: Die Stadtwirtschaft von morgen" des "Zukunftsinstituts" und der "HEAG" untersucht anhand des Standorts Darmstadt unter anderem den Bereich "Wohnen". Analysiert wurde, welche Trends sich bis 2040 durchsetzen, welche Ansprüche Menschen in der Zukunft an eine hohe Lebensqualität haben und die daraus resultierenden Chancen und Potenziale.

Wohntrend "Smart Home"

Bereits heute sind in deutschen Haushalten Smart-Home-Technologien zu finden, die praktische Aufgaben übernehmen und zugleich für eine Steigerung der Energieeffizienz sorgen. Vernetzte Heiz-, Lüftungs- oder Beleuchtungssteuerungen sind nur einige Beispiele. Die Studienergebnisse bekräftigen, dass die Menschen diese Technologien zukünftig noch effektiver und intensiver nutzen werden. Die Möglichkeit mit einem smarten Endgerät in Echtzeit von überall Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik, Energieversorgung und E-Health-Systeme zu steuern, kann dazu beitragen, den Alltag nachhaltig zu erleichtern. Dafür ist aber mehr erforderlich als nur die technischen Voraussetzungen für Steuerungs- und Kommunikationstechnologien. Die Rede ist von intelligenten Wohnkonzepten, die sich an den Bedürfnissen der Bewohner orientieren und sich der individuellen Lebenssituationen anpassen.

Wohntrend "Multifunktionalität"

Schon jetzt verschwimmen die klassischen Grenzen zwischen Beruf und Freizeit. Das Bedürfnis und die steigende Notwendigkeit nach Flexibilität, Mobilität und Erreichbarkeit einerseits, sowie die Möglichkeiten moderner Technik, Internet und Vernetzung andererseits, sorgen dafür, dass die Multifunktionalität zunimmt. Innovativer Wohnungsbau und zukunftsweisendes Immobilienmanagement erfordern gemäß den Studien die Entwicklung von neuen Konzepten, die eine funktionale Integration verschiedener Lebensbereiche zulassen: Dazu gehören Beruf und Familie, Sport- und Freizeitmöglichkeiten. Angesichts eines geringer werdenden Zeitbudgets werden kurze Wege sowie Angebote im direkten Wohnumfeld wichtiger. Nicht zu vernachlässigen ist die eigene Wohnung als Ruhepol, die es ermöglicht, sich vom schnelllebigen Alltag zu erholen. Der Erhalt der Gesundheit rückt in den Fokus und kann idealerweise auch im eigenen Wohnquartier gefördert werden.

Wohntrend "Sharing Economy"

Mit dem Begriff "Sharing Economy" wird der neue Trend des gemeinsamen Produzierens und Konsumierens bezeichnet. Einhergehend mit der multifunktionalen Nutzung von Wohnraum und -vierteln, schließen sich Hausgemeinschaften zusammen, um gemeinsam Wohnwünsche zu realisieren und Räume der Begegnung zu schaffen. Das Teilen von Gegenständen wie Autos und Fahrrädern gehört laut den Instituten ebenso dazu wie gemeinsame Projekte: Co-Working Spaces, Gemeinschaftsbüros, Angebote zur Kinderbetreuung, Altenpflege und Gemeinschaftsgärten.

Wohntrend "Smart Quartier"

In Hinblick auf die Trends "Multifunktionalität" und "Sharing Economy" gewinnt die Quartiersentwicklung gemäß den Untersuchungen an Bedeutung. Denn die Rahmenbedingungen eines Quartiers haben einen bedeutenden Einfluss auf die Lebensbedingungen der Anwohner und entscheiden somit über die Attraktivität. Dazu zählen nicht nur Instandhaltungen und attraktive Angebote, sondern auch ein zielgerichtetes Belegungsmanagement. Immobilienunternehmen können Kommunen dabei unterstützen, vitale Nachbarschaften und quartiersbezogene Konzepte zu gestalten, in denen vor Ort agierende Partner wie Geschäfte und Dienstleister einbezogen werden.

Wohntrend "Nachhaltigkeit"

Eine intelligente Energie- und Stromversorgung sowie Bauen nach ökologischen Standards kann den Trendstudien zufolge dabei helfen, einerseits Klimaschutz und andererseits bezahlbaren Wohnraum zu fördern. Eine weitere Möglichkeit besteht in der innerstädtischen Nachverdichtung vorhandener Strukturen, sodass einer weiteren Zersiedelung der Landschaft präventiv entgegengewirkt wird.

Insgesamt steigert sich das Bewusstsein der Bevölkerung für den Umweltschutz und löst herkömmliche Gegensätze auf: Die urbane Stadt und das Bild vom grünen, ländlichen Raum verschmelzen. Das Wohnen mit Holz wird aufgrund seiner Eigenschaften beliebter: wohngesund, vielseitig einsetzbar, stabil, modern und energiebewusst.

Wohntrend "Downaging"

Der Anteil der älteren Menschen in der Bevölkerung wird zukünftig größer und sorgt auch für Veränderungen am Wohnungsmarkt. Die Studien erwarten jedoch gleichzeitig, dass der Kontrast zwischen den Generationen geringer wird, da das Altern eine neue Definition erhält. Das subjektiv empfundene Alter sinkt, die Gesundheit steigt - beides hat Einflüsse auf den Lebensstil und das Konsumverhalten. Statt später in einer Pflegeinrichtung betreut zu werden, erlauben es neue Wohnkonzepte, selbst bis ins hohe Alter eigenständig und selbstbestimmt zu leben. Barrierefreiheit und Ästhetik werden vereint mit elektronischen, digitalen Hilfsmitteln und Dienstleistungen, die den Alltag erleichtern und Sicherheit bieten.

Handlungsfelder der AMADEUS Group

Die AMADEUS Group kennt sich als führendes Bauträgerunternehmen im Rhein-Main-Gebiet bestens mit den Wohnwünschen von morgen aus. Die Experten beobachten in ihrem täglichen Geschäft bereits erste Anzeichen der prognostizierten Wohntrends. "Wohnquartiere mit umfangreichen Infrastruktur- und Freizeitangeboten sind besonders gefragt. Unsere Kunden bevorzugen kurze Wege und eine gute Erreichbarkeit von Arbeit, Schule, Geschäften und Natur sowie eine freundliche Nachbarschaft", schildert Volker Deifel, Geschäftsführer der AMADEUS Group. Zudem sei Deifel zufolge schon jetzt abzusehen, dass Senioren selbstständiger ihren Ruhestand genießen möchten und dabei die Vorzüge der Digitalisierung schätzen. Seiner Ansicht nach, wird es zukünftig umso wichtiger, Wohnraum und Serviceleistungen nachfragegerecht zu gestalten und Individualisierungsmöglichkeiten anzubieten. Volker Deifel führt aus: "Die AMADEUS Group setzt sich dafür ein, Wohnprojekte zu realisieren, die auch in Zukunft ihre Berechtigung haben, indem sie den neuen Bedürfnissen gerecht werden. Dafür betreiben wir einen hohen Aufwand in der Forschung und Entwicklung. Smart Homes, Sharing Economy und Multifunktionalität sind für uns beispielsweise Trends, deren Umsetzungen zukünftig auf unserer Agenda stehen."

