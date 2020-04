AMADEUS Marketing GmbH

Resümee 1. Quartal: Amadeus Group erweitert Bestand und startet nach Projektabschluss mit neuem Bauvorhaben

Neben wichtigen Ereignissen wie der Fertigstellung des Bauprojekts "AMADEUS thirtyone" in Hanau und dem Startschuss des neuen Projekts "AMADEUS4green" in Bad Nauheim, meldet die AMADEUS Group im ersten Quartal 2020 eine umfangreiche Bestandserweiterung.

Erweiterung des Portfolios

Das Limburger Immobilienunternehmen erhöht sein Portfolio um insgesamt 265 Wohnungen: 99 Wohnungen liegen in Rheinland-Pfalz und 166 Wohnungen in Nord-Hessen, darunter befinden sich fünf Gewerbeeinheiten. Mit der jüngsten Bestandserweiterung um insgesamt 20.016 m² setzt die AMADEUS Group zum wiederholten Mal ein Zeichen für ihre Vielseitigkeit. Abseits des Hauptgeschäftsfelds im Rhein-Main-Gebiet, erschließen die Immobilienexperten fortwährend Gebiete, um neue Kunden für sich zu gewinnen und ihre Position im Marktsegment deutschlandweit zu stärken. Geschäftsführer Dirg Parhofer bekräftigt: "Unser Ziel ist es, in weiteren Regionen zu einem bedeutenden Motor für die Wirtschaft zu werden und neue Projektpartner sowie Kunden von der Expertise der AMADEUS Group zu überzeugen - unsere Zukäufe zeigen, wie hoch unsere Qualitätsansprüche sind."

Fertigstellung "AMADEUS thirtyone"

Rund vier Monate nach dem Richtfest im November 2019 konnte das Bauprojekt "AMADEUS thirtyone" in Hanau erfolgreich beendet werden. Das attraktive Mehrfamilienhaus glänzt mit 74 modern ausgestatteten Eigentumswohnungen und fügt sich auf 4.636,19 m² hervorragend in die freundliche Wohngegend ein. "An das alte Fachmarktzentrum, das hier einst stand, erinnert nichts mehr", staunt ein gebürtiger Hanauer Käufer. Alle neuen Eigentümer blickten der Übergabe seit Baubeginn freudig entgegen und waren hellauf begeistert, als sie die schlüsselfertigen Wohnungen betraten und fortan ihr Eigen nennen konnten. Der gelungene Abschluss von "AMADEUS thirtyone" bildet zugleich den Startschuss für das nächste vielversprechende Bauvorhaben "AMADEUS4green" in Bad Nauheim.

Startschuss "AMADEUS4green"

Das Mehrfamilienhaus "AMADEUS4green" bietet künftig 19 moderne und komfortable Zwei- bis Drei-Zimmer-Wohnungen zwischen 69 bis 95 m². Das Wohnkonzept harmoniert hervorragend mit der hohen Wohnqualität und Familienfreundlichkeit in Bad Nauheim und macht seinem Namen alle Ehre. Dirg Parhofer erklärt: "Uns ist eine fortschrittliche und nachhaltige Bauweise der Umwelt zuliebe sehr am Herzen gelegen." Eigentümer und Mieter könnten sich Parhofer zufolge daher nicht nur über eine TÜV-zertifizierte, energieeffiziente Bauweise freuen, sondern auch über eine persönliche Baumpatenschaft. Zur Feier des Bau- und Vertriebsbeginns hat die AMADEUS Group für die Käufer Bäume reserviert, die gemeinsam gepflanzt werden. Das Limburger Immobilienunternehmen unterstützt damit die nachhaltige Initiative der Stadt Bad Nauheim, den Baumbestand zu fördern. Neue Bäume verschönern zum einen das Stadtbild und tragen zum anderen erheblich dazu bei, die Umwelt für Tiere und Menschen langfristig zu verbessern. Die Bepflanzung wird in Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der Stadt Bad Nauheim und der AMADEUS Group im Rahmen eines Festes im Herbst organisiert.

Über die AMADEUS Group

Die AMADEUS Group ist die führende Gesellschaft in der Wohnungsbaubranche im Rhein-Main-Gebiet und gilt seit 1991 als Vorreiter im Bau moderner Wohnungsanlagen.

