Chain IQ übernimmt die Koettschau-SPS GmbH, erhöht damit ihre Consortia-Buying-Kapazitäten und weitet ihre Präsenz nach Deutschland aus

Chain IQ übernimmt die in Deutschland ansässige Koettschau-SPS GmbH und gründet gleichzeitig mit sofortiger Wirkung einen neuen Standort in München.

Koettschau-SPS ist ein bisher in Speyer ansässiges Dienstleistungsunternehmen, das ein auf den europäischen Markt ausgerichtetes Beschaffungsbündnis betreibt und gemeinsame Einkaufsinitiativen für seine Bündnismitglieder plant, steuert und durchführt. Das im Jahr 2015 von Maic Köttschau und Udo Hennemann gegründete Unternehmen steuert das Consortia Buying im Bereich Indirect Material für sein aus mehreren internationalen Unternehmen bestehendes Portfolio.

Mit der Integration in Chain IQ wird das Unternehmen künftig als eigenständige Abteilung innerhalb der Gruppe unter dem Namen "Chain IQ Smart Joint Sourcing" geführt und ist für das globale Smart Joint Sourcing der Gruppe sowie für das Geschäft mit Einkaufskonsortien verantwortlich. Die neue Division wird von Maic Köttschau geleitet, der ab sofort dem Group Executive Board von Chain IQ angehört und direkt an den Group CEO rapportiert. Damit dehnt Chain IQ ihre geografische Präsenz weiter auf Deutschland aus und gründet mit der Chain IQ Germany GmbH den neuen Standort in München unter der Leitung von Remo Vettiger, zusätzlich zu seiner Funktion als Head EMEA.

Die Übernahme der Koettschau-SPS GmbH und der damit verbundene Aufbau des neuen Chain IQ-Standorts in Deutschland hat für die Gruppe wichtige strategische Vorteile sagt Marcel Stalder, Group CEO: "Der neue Standort in Deutschland bietet Chain IQ einen verbesserten Zugang zum deutschen Beschaffungsmarkt und -netzwerk sowie eine grössere Kundennähe. Innerhalb der nächsten 5 Jahre liegt der Schwerpunkt des neuen Unternehmensbereichs Chain IQ Smart Joint Sourcing auf dem weiteren Ausbau der aktuellen deutschen Einkaufsallianz, der Einführung zusätzlicher Einkaufskonsortien in allen globalen Regionen von Chain IQ und der Verankerung der Expertise der Gruppe in diesem Bereich, um sich weiter vom Markt zu differenzieren".

Chain IQ ist ein unabhängiges globales Dienstleistungsunternehmen, das seinen Kunden strategische, taktische und operative Einkaufslösungen bietet. Chain IQ operiert aus seinen Hauptstandorten - Zürich (Hauptsitz), New York, London, Singapur, Mumbai und Bukarest - und betreut derzeit mehr als 20 Länder (einschliesslich China, Hong Kong, Japan und Australien).

