E-Bike-Spezialist Stella eröffnet neue Filiale in Herne

Herne (ots)

Stella Bikes (www.stellabikes.de) aus den Niederlanden expandiert weiter und eröffnet am 1. September 2020 eine zweite Filiale in Deutschland. Mit dem neuen Standort in Herne präsentiert das Unternehmen auf einer Fläche von 420 Quadratmetern ein modernes und lichtdurchflutetes E-Bike-Testcenter mit einer großen Auswahl an E-Bikes und Fahrradzubehör.

Wahl für den Standort Herne

Herne erweist sich vor allem durch die zentrale Lage als idealer Standort für Stella Bikes. Die Stadt "bietet in unserer Zielgruppe beste Voraussetzungen und hat ein sehr gutes Einzugsgebiet im Ruhrgebiet", berichtet der Geschäftsführer Marcos Pérez Herrera. "So ist Herne für unsere Kunden optimal zu erreichen. Das Schönste ist, dass die Kunden eine große Auswahl an Stella E-Bikes gleich vor Ort Probefahren können." Natürlich bietet Stella auch weiterhin eine Probefahrt bei den Kunden zu Hause an.

Nicht nur der Standort ist ideal, die neue Filiale in Herne bietet zudem ein einzigartiges Erlebnis. "Das Stella Retail-Konzept bietet eine einmalige Shop-Experience, die seinesgleichen sucht. Wir haben nur E-Bikes im Sortiment und spezialisieren uns ausschließlich darauf", erklärt Pérez Herrera. Erfahrene Fachverkäufer stehen stets für eine Beratung zur Verfügung und auch für Inspektionen und Reparaturen können die Kunden die neue Filiale gerne aufsuchen.

Das einzigartige Stella-Konzept

Stella Bikes überzeugt durch ein innovatives Konzept, welches sich von anderen Anbietern abhebt. Nicht ohne Grund zählt Stella zu den führenden E-Bike-Anbietern in den Niederlanden. Bei Stella wird alles im eigenen Haus entwickelt - von der Idee über die E-Bike-Entwicklung und Montage bis zum Vertrieb. Dadurch fallen keine unnötigen Kosten für Zwischenhändler an und die Qualitätsfahrräder, "Made in den Niederlanden", können zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis angeboten werden. So ist für jeden etwas dabei: Ein E-Bike für City-Trips, Tagesausflüge, für den Transport, für junge und ältere Menschen mit verschiedenen Anforderungen und Vorlieben.

In den vergangenen Jahren hat Stella in ein E-Bike Sortiment investiert, welches speziell für den deutschen Markt entwickelt wurde. So wurden zum Beispiel die Fahrräder "Stella Morena" und "Stella Livorno" mit extra starken Mittelmotoren von Bosch und Shimano sowie sehr guten Bremssystemen für hügelige Landschaften ausgestattet. Außerdem sind die Gepäckträger mit einer Federklappe versehen, was in den Niederlanden nicht üblich ist.

"Das ist jedoch noch lange nicht alles", erläutert Pérez Herrera: "Stella verspricht einen Rundum-Service. Neben einer gratis Probefahrt beim Kunden zu Hause bieten wir auch einen kostenlosen Liefer- und Aufbauservice für die E- Bikes sowie Reparaturen und Wartungen beim Kunden zu Hause. Schnelle Lieferzeiten, attraktive Preise und eine Garantie von bis zu fünf Jahren runden das Servicepaket ab." Es geht somit nicht nur um das E-Bike, sondern um eine komplette E-Bike Experience für den Kunden.

Eröffnung der 2. Filiale in Deutschland

Ziel ist es, das Stella Erfolgskonzept in ganz Deutschland zu etablieren. Fahrradliebhaber sollen auch in Deutschland die Möglichkeit haben, das Stella E-Bike-Portfolio, die neusten Technologien, sowie den einzigartigen Service von Stella kennenzulernen.

Die Ambitionen sind groß. Bereits ab dem 01. September können Sie die neue Filiale in der Roonstraße 11 in 44629 Herne besuchen. Die Filiale ist von Montag bis Freitag von 9.30 Uhr - 18.30 Uhr und am Samstag zwischen 9.30 und 17 Uhr geöffnet.

Über Stella

Stella Bikes (www.stellabikes.de) ist einer der größten E-Bike-Spezialisten in den Benelux-Ländern. Das in den Niederlanden gegründete Unternehmen liefert E-Bikes direkt aus der Fabrik an den Kunden und bietet ein Qualitätsprodukt mit Service bis an die Haustür. In Deutschland gibt es ab dem 1. September zwei Standorte: Nettetal und Herne.

