NRW-SPD will Eilantrag zum Thema Moria ins Plenum einbringen

Düsseldorf (ots)

Die nordrhein-westfälische SPD-Fraktion will für das kommende Plenum im Düsseldorfer Landtag einen Eilantrag zum Thema Soforthilfe für die Flüchtlinge aus Moria einbringen. "Das ist nicht die Stunde des Wartens, sondern die Stunde des Handelns. Wer die Bilder aus Moria sieht, der weiß, dass wir jetzt helfen müssen", sagte Fraktionschef Thomas Kutschaty der "Rheinischen Post" (Samstag). 40 Städte aus NRW seien auch dazu bereit. "Die Landesregierung muss jetzt sofort ein zentrales Aufnahmeprogramm entwickeln und die Menschen in einen sicheren Hafen bringen", so der Oppositionsführer.

