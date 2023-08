Research Industrial Systems Engineering (RISE) GmbH

RISE Highspeed-Konnektor: RHÖN-KLINIKUM AG & Unternehmensgruppe Alexianer führen neue Konnektorgeneration der RISE im Testbetrieb ein

Schwechat/Berlin (ots)

Nach der erfolgten Zulassung für Friendly User Tests durch die gematik erprobt Research Industrial Systems Engineering (RISE) gemeinsam mit der RHÖN-KLINIKUM AG und den Alexianern den Highspeed-Konnektor (HSK) im produktiven Umfeld. Der RISE HSK wird in einem Rechenzentrum betrieben und sorgt für eine schnelle und zuverlässige Datenübertragung zwischen den verschiedenen medizinischen Einrichtungen unter Nutzung der Telematikinfrastruktur (TI). Im Grunde bedeutet das: kürzere Wartezeiten, nahtlose Kommunikation und eine insgesamt effektivere Versorgung für die Patienten.

Die Friendly User Tests ermöglichen es, den RISE HSK im täglichen Betrieb auf die technische und organisatorische Tauglichkeit hin zu überprüfen und Erkenntnisse für den Einsatz im Produktivbetrieb abzuleiten. Die fachliche, enge Zusammenarbeit mit der RHÖN-KLINIKUM AG und den Alexianern gewährleistet eine praxisnahe Erprobung im klinischen Umfeld. Getestet wird der RISE HSK „On premise“ (installiert bei der RHÖN-KLINIKUM AG) und als Rechenzentrums-Service (RISE HSK „as a Service“ - durch die Alexianer). Mittels der Variante HSK as a Service (HSK aaS) gewinnt RISE zusätzlich Erfahrungen im Betrieb im Hinblick auf die von der gematik bereits spezifizierte TI-Gateway-Lösung, mit der zukünftig die Anbindung an die TI erfolgen soll.

„Der zuverlässige und permanent überwachte Betrieb des Anschlusses an die TI als Service-Leistung von RISE entlastet uns von personellem Aufwand, der nicht unmittelbar der Versorgung von Patienten dient“, so Sven Lindenau, Leitung Stabsbereich Digitalisierung DIALOG, Alexianer DaKS GmbH.

„Wir sehen hier endlich die Chance, dass TI im Krankenhaus „enterprise-fähig – on premise“ betrieben werden kann. Mit den aktuellen TI-Konnektoren ist das nicht möglich und bedeutet heute IT-Personalbedarf, welcher in keinem Verhältnis zu den Refinanzierungen der TI steht“, so Julian Schäfer, Teamleiter Medizinische Fachsysteme und eHealth der RHÖN-KLINIUM IT-Service GmbH.

Der HSK ist die Nachfolgetechnik der bisherigen Einbox- und Rechenzentrums-Konnektoren und ist ein wichtiger Bestandteil bei der Veränderung der TI hin zu einer modernen und effizienten Infrastruktur. Ein RISE HSK ersetzt eine Vielzahl herkömmlich betriebener Konnektoren. Die Komplexität des IT-Betriebs in den Krankenhäusern wird durch den Einsatz des RISE HSK als einer zentralen Komponente der TI deutlich reduziert.

Die neue Konnektor-Generation wird von RISE als zertifizierter Rechenzentrumsservice (HSK aaS) und auch als selbst betriebenes Inhouse-System (HSK on premise) angeboten. Kleinere Einrichtungen können sich zukünftig über das TI-Gateway, dessen technischer Kern ein HSK ist, an die TI anbinden, während große Institutionen den HSK auf Wunsch auch im eigenen Rechenzentrum betreiben können. RISE wird mit dem HSK auch das ebenso flexible TI-Gateway in den kommenden Monaten in den Markt bringen.

Über RISE (Research Industrial Systems Engineering)

Als Hersteller und Antreiber digitaler Technologien für Europa kann das vor mehr als 20 Jahren aus der TU Wien als F&E-Unternehmen ausgegründete IT-Haus RISE in Branchen wie Gesundheit, Mobilität, Finanzwesen, Retail, Verwaltung, Fertigung, Industrie und IT-Sicherheit jeweils auf führende Referenzen, langjährige Kunden, tragende Technologien, solide Produkte und tiefes Know-How verweisen. RISE ermöglicht es Partnern solider Innovator und digitaler Transformator zu sein und gleich­zeitig gutes altes Verfahrens- und Bestandswissen gewachsener Unternehmen und Institutionen seriös zu integrieren.

Im deutschen Gesundheitswesen hat RISE seit 2006 führend beim Aufbau der Telematikinfrastruktur (TI) mitgewirkt und zahlreiche Komponenten und Services zur Zulassung gebracht. So verantwortet RISE derzeit den laufenden Ausbau des RISE Konnektors, den Aufbau von 25 Millionen hochsicheren Patientenakten für mehr als 80 Kassen, einen Service für die sichere E-Mail-Kommunikation der Ärzte (KIM), den zentralen Identity Provider (IDP) der TI zur Zugriffsregelung auf Fachdienste wie das elektronische Rezept (E-Rezept), mehrere föderierte IDPs, sowie weitere Spezial-Komponenten in der TI. RISE beliefert Arztpraxen, Apotheken und Krankenhäuser mit Hardware und Infrastruktur-Software und sorgt durchgängig für Wartung und Weiterentwicklung. Neben den Implementierungen der Elektronischen Patientenakte (ePA) für gesetzliche Krankenversicherungen stattet RISE mittlerweile auch eine wachsende Zahl an privaten Krankenversicherungen mit der ePA-Technologie und föderierten IDPs aus.

Als global denkendes Softwarebauhaus, Systemhersteller und Integrator verfügt RISE über tragende Erfahrungen, Technologien und Komponenten für landes- und europaweite Lösungen in Digitalisierungsbereichen wie Versicherungs- und Bankwesens, Retail, digitale ID, Karte zu Mobiltelefon, Industrie-IoT und IT-Sicherheitstechnik.

RISE beliefert Geschäftspartner als Technologiehersteller oder Integrator und überlässt die Breitenkommunikation in der Regel seinen Kunden und Partnern. Detailinformationen zu Sach-, Projekt-, Technologie- und Forschungs-Themen bitte per Mail richten an: risetech@rise-world.com oder presse@rise-world.com

