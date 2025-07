Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ)

KEINE ZEIT ZU VERGESSEN - Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft begeht 25. Jubiläum

Die Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ) begeht in den Jahren 2025/2026 ihr 25-jähriges Bestehen. Mit dem Leitspruch KEINE ZEIT ZU VERGESSEN blickt die Bundesstiftung zurück auf ihre Gründungsgeschichte und den Auszahlungsprozess - aber vor allem würdigt sie die ehemaligen Zwangsarbeiter:innen und Überlebenden des NS-Unrechts. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Schirmherrschaft für das Jubiläum übernommen. Zwischen dem 2. August 2025 und dem 13. Juni 2026 findet ein vielseitiges Programm statt, das die Stimmen der Überlebenden mit Perspektiven junger Menschen vereint. Die künstlerischen, journalistischen und bildnerischen Jubiläumsformate betonen die Relevanz einer lebendigen Erinnerungskultur in Europa.

Jahr des Erinnerns, Jahr des Handelns

In einer Zeit multipler globaler Krisen, schrumpfender zivilgesellschaftlicher Spielräume und gesellschaftlicher Herausforderungen sendet das Jubiläum der Stiftung EVZ ein klares Signal: Erinnerung darf nicht verblassen. Verantwortung kennt keine Frist. Zukunft braucht Haltung.

"Die Entschädigung der Zwangsarbeiter war ein längst überfälliger Akt der Wiedergutmachung. Die fortwährende Erinnerungsarbeit der Stiftung EVZ ist ein wichtiger Beitrag gegen das Vergessen", würdigt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und übernimmt die Schirmherrschaft des Jubiläumsjahres.

Seit 25 Jahren für eine tätige Erinnerungskultur - mehr als 6.000 Projekte gefördert

Der Deutsche Bundestag hat am 2. August 2000 das Gesetz zur Gründung der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft verabschiedet. Das ursprüngliche Kapital der Stiftung in Höhe von 10,1 Milliarden DM (5,2 Milliarden Euro) wurde je zur Hälfte aus Mitteln der Stiftungsinitiative der deutschen Wirtschaft und des Bundes zur Verfügung gestellt. Ab dem 13. Juni 2001 flossen die ersten Gelder. Bis 2007 hat die Stiftung EVZ Auszahlungen an mehr als 1,66 Millionen ehemalige Zwangsarbeiter:innen und Rechtsnachfolger in fast 100 Ländern mit insgesamt 4,4 Milliarden Euro geleistet.

Kuratoriumsvorsitzende Annette Schavan, Bundesministerin a.D., sagt: "Die Stiftung EVZ steht für die Auseinandersetzung mit einem der dunkelsten Kapitel unserer Geschichte. Ihre Gründung markierte einen mutigen und wegweisenden Moment, in dem Deutschland Verantwortung übernahm - nicht nur mit Worten, sondern mit Taten. Dieses Jubiläumsjahr lädt uns ein, innezuhalten und die Bedeutung dieser Arbeit ins Zentrum zu rücken. Die Stiftung bewahrt die Erinnerung und stärkt das Bewusstsein für Menschlichkeit, Gerechtigkeit und Versöhnung in unserer Gesellschaft."

Aus der Stiftung EVZ ist eine dynamische Akteurin erwachsen, die sich mit klarer Haltung aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen wie Geschichtsrevisionismus, rechtsextremen Tendenzen und zunehmender Diskriminierung stellt. Gemeinsam mit ihren Partnern engagiert sich die Stiftung EVZ für Demokratie, Menschenrechte und eine geschichtsbewusste Gegenwart und Zukunft.

Seit ihrer Gründung wurden in 25 Jahren Stiftungsarbeit mit einem Gesamtfördervolumen von über 313 Millionen Euro und gemeinsam mit über 2.500 Partnerorganisationen mehr als 6.000 Projekte gefördert. Schwerpunkt der Projekte und Aktivitäten liegt neben Deutschland auf den Ländern Mittel- und Osteuropas sowie Israel.

"Wir blicken zurück auf eine Stiftungsgeschichte, die von Verantwortung, Wandel und Engagement geprägt ist", betont die Vorstandsvorsitzende Dr. Andrea Despot, "Was einst als Auszahlungsprogramm für Zwangsarbeiter:innen begann, hat sich zu einer impulsgebenden Stiftung für aktive Erinnerungskultur und zivilgesellschaftliches Engagement entwickelt. Überlebende nationalsozialistischer Verfolgung bleiben dabei im Fokus unseres Handelns - über soziale Leistungen, Begegnungen der Generationen oder und dem Bewahren ihrer Erinnerungen."

Zukunft braucht Haltung

Im Zentrum des Jubiläumsjahres zwischen dem 2. August 2025 und dem 13. Juni 2026 stehen vielfältige Projekte, Initiativen und Veranstaltungen in Deutschland und Europa.

Interaktives Lernmodul: Ausgezahlt?!

Ist die Entschädigung von NS-Zwangsarbeiter:innen möglich? Das interaktive Lernmodul Ausgezahlt?! auf der EVZ Academy - online platform zeigt, wie und wann es zur Anerkennung des NS-Unrechts an Zwangsarbeiter:innen kam. Schüler:innen und Studierende haben die Möglichkeit, sich mit Interessenkonflikten und dem historischen wie aktuellen Umgang mit Unrecht auseinanderzusetzen.

Podcast: Wert & Würde

Im Podcast Wert & Würde blickt die Stiftung EVZ ab Herbst 2025 auf ihre Geschichte, und auf den Kontext und Ablauf der Entschädigungszahlungen für Zwangsarbeiter:innen zurück. Der Podcast erzählt von den politischen Debatten, der Gründung der Stiftung EVZ und den persönlichen Erfahrungen der Betroffenen.

Wanderausstellung: Ma Bistrass! Gegen das Vergessen

Ma Bistrass! Gegen das Vergessen ist ein multimediales Erinnerungsprojekt des Fotografen Luigi Toscano, das NS-Überlebende aus der Sinti:ze- und Rom:nja-Community würdigt. Die Ausstellung zeigt ab November großformatige Fotografien und Interviews von Überlebenden in Berlin, setzt ein Zeichen gegen Diskriminierung und fördert die gesellschaftliche Anerkennung der Minderheit der Sinti:zze und Rom:nja.

Jubiläumsveranstaltungen

Die zentralen Jubiläumsveranstaltungen, der Festakt 25 Jahre Stiftung EVZ sowie die Netzwerkveranstaltung EVZ Connect, finden im Dezember 2025 in Berlin statt. Das Community-Event EVZ Histoday zum Thema Transformation von Erinnerungen ist für Mai 2026 geplant.

Mehr Informationen zu den weiteren Aktivitäten sowie Stimmen der Wegbegleiter:innen aus 25 Jahren Stiftung EVZ (#25EVZVoices) finden Sie auf unserer Jubiläumswebseite oder unseren Social-Media-Kanälen.

Weiterführende Informationen

