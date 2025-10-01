Ad Alliance

Personalie: Christian Bachert wird General Director Sales Broadcast

Christian Bachert (41) übernimmt zum 1. Oktober die neu geschaffene Position des General Director Sales Broadcast bei der Ad Alliance und berichtet in dieser Funktion direkt an Chief Sales Officer Michael Dorn.

In seiner neuen Rolle gestaltet er die Transformation des linearen Fernsehens hin zu einer konvergenten Bewegtbild-Zukunft maßgeblich mit. Dazu gehört insbesondere die Weiterentwicklung innovativer Modelle zur Reichweiten- und Leistungsbewertung - unter anderem durch die Einführung des TKP-Modells als neuem Angebotsmodell für lineares TV -, um die Brücke zwischen klassischem TV und digitalen Kanälen weiter auszubauen. Ziel ist es, die Stärken des linearen Fernsehens in einem Marktumfeld zu sichern, in dem Videokanäle zunehmend miteinander verschmelzen.

Michael Dorn, Chief Sales Officer, Ad Alliance: "Mit Christian haben wir einen erfahrenen Medienexperten für uns gewinnen können, der alles mitbringt, um unsere Konvergenzstrategie weiter voranzutreiben. Mit seiner tiefgehenden Expertise für TV und Video sowie in den Bereichen Measurement und Currency weiß er genau um die Bedürfnisse und Herausforderungen unseres Videomarktes. Mit seinem ganzheitlichen Blick wird er wichtige Impulse einbringen, um lineares Fernsehen optimal in eine konvergente Zukunft einzubetten."

Christian Bachert ergänzt: "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und die Chance, gemeinsam mit der Ad Alliance die Bewegtbild-Zukunft aktiv mitzugestalten. Lineares TV bleibt ein zentraler Treiber für Reichweite und Wirkung - meine Aufgabe sehe ich darin, dieses Potenzial mit digitalen Lösungen zu verbinden und so das Beste aus beiden Welten für unsere Kunden und Partner nutzbar zu machen."

Kurzprofil Christian Bachert

Christian Bachert kommt von Amazon Online Germany, wo er zuletzt als Senior Agency Development Manager tätig war und zuvor als Senior Product Specialist die Entwicklung und Positionierung innovativer Video- und Advertising-Lösungen verantwortete. Seine mehr als 15 Jahre Mediaexpertise sammelte er sowohl auf Agentur- als auch auf Vermarktungsseite. Seine berufliche Laufbahn startete 2007 als TV-Planner bei der Omnicom Media Group, danach bei ZenithMedia. 2013 folgte der Wechsel auf Vermarkterseite zur Seven.One Entertainment Group als Account Manager. Anschließend übernahm er bei OMD Düsseldorf verschiedene leitende Funktionen, zuletzt als Managing Partner Activation TV. 2021 wechselte er zur Mediaplus, wo er bis 2024 als General Manager Video Consulting für strategische und technische Fragestellungen im Bereich Bewegtbild verantwortlich war.

Ad Alliance

Ad Alliance ist die Vermarktungseinheit von RTL Deutschland. Führend in Sachen individueller, crossmedialer Markenkommunikation und verantwortlich für die Vermarktung der Sender und Angebote von RTL Deutschland, der Bauer Media Group sowie des Video- und Addressable TV-Netzwerk von RTL AdAlliance. Zusätzlich vermarktet das Team ausgewählte Marken bzw. Gattungen für Media Impact als Dienstleister bzw. Eigenhändler. Das Portfolio umfasst rund 500 Medienmarken sowie die Gattungen TV, Print, Digital, ATV und Audio - und erreicht somit knapp 100 Prozent der Menschen in Deutschland. Inhaltliche Beratung sowie der Einsatz innovativer technologischer Lösungen ist Teil der Markeninszenierungen - von Programmatic bis hin zur kontext- und datenbasierten Werbeausspielung. www.ad-alliance.de sowie LinkedIN

