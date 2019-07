sportwetten.de

sportwetten.de wird offizieller Wettpartner von Rot-Weiß Erfurt

Bild-Infos

Download

Düsseldorf (ots)

Der in Düsseldorf ansässige Wettanbieter sportwetten.de und der FC Rot-Weiß Erfurt haben sich zu einer langfristigen Partnerschaft zusammengeschlossen. sportwetten.de möchte gemeinsam mit dem Viertligisten an alte Erfolge anknüpfen und schließt dabei nicht aus, das bis dato kleine Leistungspaket in Zukunft zu erweitern.

Kern der Partnerschaft bilden neben den Aktivierungsrechten Banner auf der Vereinswebsite und Social Media Beiträge, weiter wird bei den Meisterschaftsspielen die LED-Bande von sportwetten.de bespielt werden. Neben dem Recht zur offiziellen Nutzung des Erfurt-Logos wird sportwetten.de die Bezeichnung "Offizieller Wettpartner von Rot-Weiß Erfurt" tragen.

"Nachdem die Rot-Weißen in der letzten Saison das eine oder andere - nicht nur sportliche - Hindernis zu überwinden hatten, möchten wir nun einen weiteren Schritt gemeinsam vorangehen. Die Kooperation von reinen Bandenpräsenzen nun auf den offiziellen Wettpartnerstatus zu erweitern, war für uns nur die sinnvolle Konsequenz", so Ingo Pauling, Direktor sportwetten.de

Nico Sander, Marketingleiter von Rot-Weiß Erfurt: "Es tut gut zu wissen, dass wir auch in schwierigen Zeiten auf Partner wie sportwetten.de zählen können. Treue Unterstützer sind nicht immer leicht zu finden, entsprechend freuen wir uns umso mehr, sportwetten.de auch in der kommenden Saison an unserer Seite zu wissen."

Über sportwetten.de:

Die sportwetten.de GmbH ist eine Tochter der börsennotierten pferdewetten.de AG mit Sitz in Düsseldorf. In Kooperation mit Cashpoint aus Wien haben sich 2017 routinierte Spielmacher zusammengetan. Mit der evidenten Domain www.sportwetten.de sorgt man im deutschsprachigen Raum für Unterhaltung und hebt sich - bei aller Seriosität - durch humorvolle Aktionen und innovative Datenveredelung vom Wettbewerb ab. sportwetten.de ist offizieller Partner u.a. von Eintracht Braunschweig, KFC Uerdingen, Fortuna Köln, der Eishockey Nationalmannschaft (DEB), der Kölner Haie, des Deutschen Volleyball Verbandes (DVV) und der Basketball Bundesliga (BBL).

Weitere Informationen und Bildmaterial unter http://news.sportwetten.de

Pressekontakt:

Ingo Pauling, Direktor sportwetten.de

+49 211 78 17 82-35

unternehmen@sportwetten.de

Original-Content von: sportwetten.de, übermittelt durch news aktuell