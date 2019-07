sportwetten.de

sportwetten.de wird offizieller Wettpartner des SC Fortuna Köln

Düsseldorf (ots)

Das Düsseldorfer Unternehmen sportwetten.de hat sich mit Fortuna Köln auf eine langfristige Partnerschaft verständigt. Ab der kommenden Saison steht der Wettanbieter der Fortuna als offizieller Wettpartner zur Seite. Die sportwetten.de GmbH pflegt bereits eine Kooperation mit den Kölner Haien (KEC), entsprechend ist es für den Wettanbieter die zweite Partnerschaft in der Domstadt.

sportwetten.de zeigt vor allem an Spieltagen im Kölner Südstadion eine besondere Präsenz. Kern der Partnerschaft bilden neben den umfassenden Aktivierungsrechten eine Vielzahl an Bandenmodulen (A-Reiterbanden als auch Drehbanden), Online-Banner als auch Social Media Beiträge. Darüber hinaus präsentiert sportwetten.de die aktuellen Spieltagstipps. Neben dem Recht zur offiziellen Nutzung des Fortuna-Logos wird sportwetten.de die Bezeichnung "Offizieller Wettpartner des SC Fortuna Köln" tragen.

"In 71 Jahren hat die Fortuna alle höchsten Ligen Deutschlands erlebt. Für uns, als fußballbegeistertes Unternehmen mit Kölner Bezug (u.a. leben der Vorstand Pierre Hofer und auch ich in Köln) und der schon bestehenden Kooperation mit den Kölner Haien, ist es nahezu irrelevant, in welcher Liga die Fortuna momentan spielt. Deshalb waren wir uns mit dem Verein schon weit vor Ablauf der letzten Saison über eine Partnerschaft einig. Tradition, Konzept und Perspektive sprechen an dieser Stelle für sich", so Ingo Pauling, Direktor sportwetten.de.

Benjamin Bruns, Geschäftsführer von Fortuna Köln: "Es ist nicht leicht, in turbulenten Zeiten neue Partner für sich zu gewinnen. Wir freuen uns, dass sportwetten.de das Potential des Vereins trotz der vergangenen Saison erkennt und wissen um einen starken Partner an unserer Seite."

Über sportwetten.de:

Die sportwetten.de GmbH ist eine Tochter der börsennotierten pferdewetten.de AG mit Sitz in Düsseldorf. In Kooperation mit Cashpoint aus Wien haben sich 2017 routinierte Spielmacher zusammengetan. Mit der evidenten Domain www.sportwetten.de sorgt man im deutschsprachigen Raum für Unterhaltung und hebt sich - bei aller Seriosität - durch humorvolle Aktionen und innovative Datenveredelung vom Wettbewerb ab. sportwetten.de ist offizieller Partner u.a. von Eintracht Braunschweig, KFC Uerdingen, Alemannia Aachen, der Eishockey Nationalmannschaft (DEB), der Kölner Haie, des Deutschen Volleyball Verbandes (DVV) und der Basketball Bundesliga (BBL).

