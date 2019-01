Straubinger Tagblatt

Straubinger Tagblatt: Beim Tempolimit nicht übertreiben

Straubing (ots)

Die Politik muss aufpassen, dass sie mit ihren Verboten und Reglementierungen, die von vielen als staatliche Gängelung aufgefasst werden, nicht überzieht. Wer das Verhalten der Bürger ändern will, der muss sie mitnehmen, sie überzeugen. Was die Umwelthilfe oder Scheuers Experten fordern, ist hingegen eine Provokation. Das gilt vor allem für die drastische Verteuerung des Individualverkehrs. Wer will, dass mehr Menschen das Auto stehen lassen, muss ihnen attraktive Alternativen bieten.

