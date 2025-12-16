Verband der pyrotechnischen Industrie (VPI)

Neue Video-Kampagne für mehr Sicherheit zu Silvester

Ratingen (ots)

"Mit Sicherheit gut informiert" - unter diesem Motto hat der Verband der pyrotechnischen Industrie (VPI) rechtzeitig vor Silvester eine neue Video-Kampagne rund ums Feuerwerk gestartet. Gleich sechs Videos beleuchten dabei unter anderem die großen Gefahren von in Deutschland illegaler Pyrotechnik oder der illegalen Verwendung von Kugelbomben. Schon jetzt wurden die Videos rund eine Million Mal aufgerufen.

Sicherheit. Transparenz und Aufklärung. Für den VPI sind das die zentralen Themen, wenn es um Silvester-Feuerwerk geht. "Vor dem Hintergrund des Schwarzmarkthandels mit illegalen Produkten und den möglichen Folgen, wollen wir rechtzeitig warnen, bevor diese Produkte wieder Leben in Gefahr bringen können", sagt VPI-Vorsitzender Thomas Schreiber.

Die Abgabeverbote zu Zeiten der Corona-Pandemie haben dem Schwarzmarkt leider in die Karten gespielt, Handel und Import beflügelt. Besonders der Online-Handel mit in Deutschland illegalem Feuerwerk aus osteuropäischen Ländern wie Polen, Tschechien oder Albanien nehmen zu. Kein Wunder, wenn man bedenke, dass die Gewinnmargen bei manchen illegalen Produkten 20- bis 30-Mal höher als die Produktionskosten ausfielen.

Ob illegales Feuerwerk heimlich über Landesgrenzen geschmuggelt wird, auf dubiosen Kanälen über das Internet seinen Weg nach Deutschland findet oder "Marke Eigenbau" gezündet wird - der VPI sieht im Wildwuchs und Missbrauch illegalen Feuerwerks eine wachsende Gefahr. Man kann es gar nicht oft genug wiederholen: "Illegales Feuerwerk ist kein Spaß, sondern eine Bedrohung für Leib und Leben", warnt Thomas Schreiber.

Aber es geht nicht darum, den mahnenden Zeigefinger zu heben, sondern deutlich zwischen illegalen Produkten auf der einen Seite und geprüften und zugelassenen Produkten auf der anderen Seite zu unterscheiden. Dabei wird nebenbei auch mit einigen sich hartnäckig haltenden Mythen aufgeräumt. Wie viel CO2 wird tatsächlich durch Raketen & Co emittiert?

Muss Feuerwerk immer laut sein? Und: Warum finden sich die Produkte immer häufiger in Pappverpackungen wieder und haben keine Plastik-Kappen- und Standfüße mehr? Antworten auf diese Fragen liefern die sechs Videos, die via YouTube und Instagram ausgespielt werden. Zu finden unter:

VPI-Webseite: https://www.feuerwerk-vpi.de/wir-tun-was/videoclips

Instagram: https://www.instagram.com/feuerwerk_vpi/?hl=de

YouTube: https://www.youtube.com/@VPI-verband

Flankiert wird die Social Media-Kampagne von weiteren Maßnahmen:

Tipps für Verbraucher zum richtigen Umgang mit Feuerwerk in sieben Sprachen

Feuerwerk verbindet. Menschen und Kulturen. Die international verankerte Silvester-Tradition begeistert Menschen in ganz Deutschland. Damit auch alle mit Sicherheit viel Spaß haben, hat der VPI ein Handout mit Sicherheitstipps im Angebot. Und das gleich in sieben Sprachen. Ob in Deutsch, Englisch, Arabisch, Französisch, Türkisch, Ukrainisch oder Niederländisch - die nützlichen Tipps und Hintergrund-Informationen rund um das Thema Feuerwerk kommen kompakt auf zwei Seiten daher. Die Flyer finden sich ab sofort zum kostenlosen Download auf der Webseite des VPI.

Liste aller zugelassenen Feuerwerksprodukte des VPI ab sofort im Netz

Die Zeiten, in denen man Feuerwerk nur beim lokalen Händler und nur kurz vor Silvester kaufen konnte, sind vorbei. Längst hat das Internet neue Einkaufsmöglichkeiten eröffnet. Doch: Wie weiß man, woher das Feuerwerk kommt? Ob es einer Sicherheits- und Qualitätskontrolle unterzogen wurde? Ob es zugelassen und legal für Käufer ist? Wer auf Nummer sicher gehen will, der kann sich auf die Produktliste des VPI stützen. Registriernummer. Produktname, Produktart, Kategorie, Hersteller und auch der Hinweis, dass ein Produkt nur durch Personen mit behördlicher Erlaubnis genutzt werden darf - all diese Informationen finden sich in der Produktliste auf der Homepage des VPI www.feuerwerk-vpi.de unter der Rubrik "Sicherheit".

Arbeitskreis gegen Illegales Feuerwerk

Weil die deutschen Hersteller und Händler von Feuerwerk seit geraumer Zeit einen Trend zu mehr illegalem Feuerwerk feststellen, haben sie den "Arbeitskreis gegen illegales Feuerwerk" (AGIF) ins Leben gerufen. Seit Ende 2022 hat dieser seine Arbeit aufgenommen und sagt illegalem Feuerwerk den Kampf an.

Original-Content von: Verband der pyrotechnischen Industrie (VPI), übermittelt durch news aktuell