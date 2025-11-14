PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Verband der pyrotechnischen Industrie (VPI) mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Verband der pyrotechnischen Industrie (VPI)

Illegales Feuerwerk weiter auf dem Vormarsch

Ratingen (ots)

  • VPI-Experten warnen vor verbotenem Import und Verletzungsrisiken
  • Gefährlicher Trend zu Kugelbomben und illegaler Pyrotechnik
  • Appell an Sicherheitsbehörden: Kontrollen vor Silvester deutlich verstärken

Die Zahlen sind erschreckend, die Funde besorgniserregend - und am Ende wohl doch nur die Spitze des Eisbergs. Vor dem Hintergrund unterschiedlichster Meldungen zum Thema illegales Feuerwerk warnt der VPI eindringlich vor dessen Gefahren und fordert dringend die Verschärfung von Kontrollen.

Silvester 24/25 scheint schon lange her zu sein, doch die Zahlen der Berliner Polizei sind bis heute unvergessen: So teilten die Behörden am 6. Januar mit, bei 116 Kontrollen rund um den Jahreswechsel "fast sieben Tonnen" illegaler Pyrotechnik (u. a. Kugelbomben) beschlagnahmt zu haben. Nur knapp zwei Wochen später deckte die Zollfahndung im Raum Frankfurt einen illegalen Handel auf und stellte "über eine halbe Tonne Sprengstoff" (illegale Pyrotechnik) sicher. Bei einem weiteren Großeinsatz in diesem Gebiet Anfang Juli werden "2.666 Stück illegale Pyrotechnik" gefunden, nur Tage später in Hamburg-Heimfeld rund 600 kg illegaler Pyrotechnik in einem gemieteten Container entdeckt. Und erst vor wenigen Tagen (13. Oktober) berichten Süddeutsche Zeitung und Welt von einem Fall an der deutsch-tschechischen Grenze/Waldsassen: Demnach fand die Bundespolizei unter anderem 6.000 F4-Böller im Auto eines 18-Jährigen.

Silvester 24/25 scheint schon lange her, doch die tödlichen Folgen dieser Nacht sind bis heute unvergessen: fünf Todesfälle durch illegale Pyrotechnik oder missbräuchliche Verwendung. "Als VPI sehen wir all das mit großer Sorge. Wir versuchen, die Ausbreitung und Verwendung illegalen Feuerwerks unter anderem durch Aufklärungskampagnen auf unterschiedlichen Kanälen einzudämmen", sagt VPI-Vorsitzender Thomas Schreiber. Zu den Maßnahmen des VPI gehören neben Flyern und Broschüren auch Aktionen wie "Lass es krachen, aber richtig" oder Social Media-Kampagnen. Außerdem bietet der VPI eine Liste aller legalen und zugelassenen Feuerwerksprodukte auf seiner Website an. Unlängst wurde zudem der "Arbeitskreis gegen illegales Feuerwerk" (AGIF) ins Leben gerufen.

"Die Abgabeverbote zu Zeiten der Corona-Pandemie haben dem Schwarzmarkt in die Karten gespielt, Handel und Import beflügelt. Dass der Zoll im Rahmen seiner Möglichkeiten in der letzten Zeit schon einiges erreicht hat, steht außer Frage. Wir befürchten aber, dass es bei den erfolgreichen Kontrollen noch immer nur um die Spitze des Eisbergs geht, der Schwarzmarkt-Handel geht viel weiter und tiefer", so AGIF-Sprecher Dieter Kuchheuser.

Besonders der Online-Handel mit in Deutschland illegalem Feuerwerk aus osteuropäischen Ländern wie Polen, Tschechien oder Albanien nehme zu. Kein Wunder, wenn man bedenke, dass die Gewinnmargen bei manchen illegalen Produkten 20- bis 30-Mal höher als die Produktionskosten ausfielen. Das sei gleichermaßen attraktiv für kleine und organisierte Schwarzmarkt-Händler. Die seien auch bei der Wahl der Versandwege rücksichtslos. "Da werden für Laien gefährliche Knallkörper der Kategorie F4 auch gern mal mit Paketdienstleistern versendet, ungeachtet der Gefahren solcher verbotenen Transporte", so Bertram Bach. Logistikanbieter seien besonders in den Monaten vor Silvester gut beraten, äußerst sensibel auf ihre Frachten zu achten. Gleichzeitig seien aber auch die Marktüberwachungsbehörden aufgerufen, mehr als ein Auge auf illegale oder falsch deklarierte Angebote in Deutschland zu werfen.

Ob illegales Feuerwerk heimlich über Landesgrenzen geschmuggelt wird, auf dubiosen Kanälen über das Internet seinen Weg nach Deutschland findet oder "Marke Eigenbau" gezündet wird - der VPI sieht im Wildwuchs und Missbrauch illegalen Feuerwerks eine wachsende Gefahr.Man kann es gar nicht oft genug wiederholen:"Illegales Feuerwerk ist kein Spaß, sondern eine Bedrohung für Leib und Leben", warnt Thomas Schreiber.

Pressekontakt:

Klaus Gotzen - Verband der pyrotechnischen Industrie (VPI)
An der Pönt 48, 40885 Ratingen; Telefon: 02102 / 186 200, E-Mail: info@feuerwerk-vpi.de

Original-Content von: Verband der pyrotechnischen Industrie (VPI), übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Verband der pyrotechnischen Industrie (VPI) mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Verband der pyrotechnischen Industrie (VPI)
Weitere Storys: Verband der pyrotechnischen Industrie (VPI)
Alle Storys Alle
  • 09.06.2025 – 13:55

    Mehr als 12 Millionen Deutsche kaufen Feuerwerk / Aktuelle YouGov-Umfrage

    Ratingen (ots) - Wie steht die deutsche Bevölkerung zum Thema Feuerwerk? Aufschlussreiche Antworten auf diese Frage liefert eine aktuelle Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov*. In der vom VPI beauftragten repräsentativen Umfrage wurden über zwei Tage 2002 Bundesbürgerinnen und Bundesbürger im Rahmen einer Omnibus-Umfrage zu unterschiedlichen Facetten des ...

    mehr
  • 05.06.2025 – 16:43

    Kampagne der Berliner Polizeigewerkschaft gegen Feuerwerk wirft viele Fragen auf

    Ratingen (ots) - Vor der vom 11. bis 13. Juni in Bremerhaven stattfindenden Innenministerkonferenz macht die Berliner Polizeigewerkschaft GdP erneut mobil gegen die Feuerwerksbranche. Mit einer ebenso nebulösen wie nicht repräsentativen Umfrage wendet sich die GdP an den Vorsitzenden der Innenministerkonferenz, um für ein generelles Verbot privaten Feuerwerks zu ...

    mehr
  • 14.03.2025 – 14:20

    Silvesterfeuerwerk verzeichnet historischen Umsatz

    Ratingen (ots) - Die deutsche pyrotechnische Branche ist im Aufwind. Mit einem Gesamtumsatz von rund 197 Millionen Euro zum Jahreswechsel 2024/25 konnte ein sehr gutes Ergebnis erzielt werden. Die Branche verzeichnet damit ein Umsatzplus von rund 10 Prozent. Millionen von Bürgerinnen und Bürgern stimmten an den Verkaufstagen kurz vor Silvester einmal mehr mit den Füßen ab. "Wir freuen uns über diese große Nachfrage, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren