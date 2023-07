Dexcom Deutschland GmbH

Dexcom, ein weltweit führender Anbieter von Echtzeit-CGM-Systemen, stellt den neuen Vizepräsidenten für Deutschland, Österreich, die Schweiz und Slowenien vor

DexCom, Inc. (Nasdaq: DXCM), ein weltweit führender Anbieter von Systemen zur kontinuierlichen Glukosemessung in Echtzeit (real-time Continuous Glucose Monitoring, rtCGM) für Menschen mit Diabetes, hat zum 01. Juni 2023 Alexander Fröhlich zum neuen Vice President für Deutschland, Österreich, die Schweiz und Slowenien ernannt.

Die Dexcom Deutschland GmbH mit Sitz in Mainz am Rhein ermöglicht Menschen mit Diabetes durch innovative Systeme zur kontinuierlichen Glukosemessung ein Echtzeitmanagement ihrer Gesundheit. Mit seinem weltweiten Hauptsitz in San Diego, Kalifornien, und Niederlassungen in ganz Europa hat sich Dexcom zu einem der führenden Anbieter von Technologien für die Diabetesversorgung entwickelt. Durch die Berücksichtigung der Bedürfnisse von Anwender/-innen, Pflegepersonal und Anbietern arbeitet Dexcom daran, das Diabetesmanagement weltweit zu vereinfachen und zu verbessern. Zum 01. Juni 2023 hat Alexander Fröhlich die Nachfolge von Lars Kalfhaus als Vice President der Dexcom Deutschland GmbH angetreten und damit die Führungsverantwortung für die Länder Deutschland, Österreich, Schweiz und Slowenien übernommen.

"Ich freue mich sehr, Alexander bei Dexcom willkommen zu heißen, denn als Unternehmen ist es unsere Aufgabe, immer mehr Menschen den Zugang zu Dexcom rtCGM und unseren branchenführenden Funktionen wie der Konnektivität zu mehreren automatischen Insulinabgabesystemen, der prädiktiven Hypoglykämie-Vorwarnung und Follow zu ermöglichen - allesamt von Dexcom entwickelte Funktionen, die Anwender/-innen helfen können, extreme Glukoseschwankungen zu vermeiden und im Zielbereich zu bleiben", sagte Alex Moussa, Senior Vice President und General Manager von Dexcom EMEA & LATAM. "Ich bin davon überzeugt, dass Alexander dank seiner zehnjährigen Erfahrung in der deutschen und internationalen Diabetes-Community ein sehr wertvolles Teammitglied bei dieser Mission sein wird, und ich freue mich darauf, seine Fortschritte in dieser Region zu sehen."

Fröhlichs Vision: Partnerschaften weiter ausbauen, Diabetesbelastung weiter reduzieren

"Die intelligenten Funktionen eines rtCGM-Systems ermöglichen es, akute Komplikationen wie Hyper- und Hypoglykämien zu verhindern, und können auch zur Automatisierung der Insulinabgabe beitragen. Die Glukosesensoren von Dexcom sind bereits mit vielen anderen Systemen wie Software, SmartPens und automatischen Insulinabgabesystemen verbunden - und das Ökosystem wird kontinuierlich um weitere Partnerschaften mit Technologien erweitert, die ein ganzheitliches und automatisiertes Diabetesmanagement ermöglichen", so Fröhlich. "Dexcom als Unternehmen begeistert mich mit seiner zukunftsweisenden Einstellung, die für alle Menschen mit Diabetes von großem Nutzen sein wird."

Dabei ist es dem neuen Geschäftsführer der DACHS-Region ein besonderes Anliegen, alle Entscheidungen weiterhin im Sinne der Patientinnen und Patienten, Angehörigen und Behandlungsteams zu treffen. "Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit den Fachgesellschaften, Diabetesteams, Kostenträgern sowie den Menschen mit Diabetes ein neues Kapitel in der Diabetes- und Dexcom-Geschichte zu schreiben, damit die Diabeteslast jeden Tag ein bisschen kleiner wird."

