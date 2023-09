Sterlite Technologies Limited

STL und TruVista arbeiten zusammen, um Glasfaseranschlüsse für South Carolina von South Carolina aus zu schaffen

Mumbai, Indien und London und Columbia, South Carolina (ots/PRNewswire)

STL [NSE: STLTECH], ein führendes Unternehmen für optische und digitale Lösungen, hat sich mit TruVista, einem 125 Jahre alten Anbieter von Breitbanddiensten und Breitbandanwendungen, zusammengeschlossen, um das Wachstum und die Verbesserung der ländlichen Konnektivitätsinfrastruktur in South Carolina voranzutreiben.

STL und TruVista mit Hauptsitz in South Carolina investieren stark in Fertigung und den Aufbau von Glasfasernetzen – fürSouth Carolina aus South Carolina. STL hat in erheblichem Umfang in eine hochmoderne Produktionsstätte für Glasfasertechnologie in Lugoff, South Carolina, investiert, die über eine durchgängige fortschrittliche Automatisierung verfügt. In ähnlicher Weise investiert TruVista über 12 Millionen Dollar in ländliche Breitbandnetze, wovon ein erheblicher Teil auf South Carolina entfällt. Das Unternehmen baut nun die Glasfaseranbindung im ländlichen Raum von South Carolina aus und ermöglicht den Bewohnern einen zuverlässigen Internetzugang mit einer Geschwindigkeit von 1 Gbit/s. Diese strategische Ausrichtung ebnet den Weg für eine langfristige und synergetische Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen.

Seit 2021 beliefert STL TruVista mit speziellen Glasfaserkabeln, die mehrere lose Rohre und eine hohe Anzahl von Fasern umfassen. Das Unternehmen hat auch fortschrittliche Kabeltypen wie das Nova A1 geliefert, ein vollständig rückwärtskompatibles, leistungsstarkes Glasfaserkabel mit außergewöhnlichen Biegeeigenschaften. Dadurch kann TruVista effiziente FTTX-Systeme (Fiber to the X) in ganz South Carolina installieren. TruVista hat auch von den umfassenden optischen Fähigkeiten von STL profitiert und optische Konnektivitätsprodukte wie den MST Optoblaze erworben. Der MST Optoblaze ist ein vorkonfektionierter FTTH-Steckverbinder, der eine schnellere Installation in verschiedenen Geländen ermöglicht.

Als einer der ersten Kunden von STL hat TruVista eine starke Partnerschaft mit STL aufgebaut, die auf gemeinsamen Werten Qualität, Vertrauen und Agilität basiert. STLs lokale Produktionsstätte in South Carolina und ihr Engagement für kürzere Vorlaufzeiten haben TruVista geholfen, den Breitbandausbau zu beschleunigen, während sie gleichzeitig die Qualität und Langlebigkeit ihres Netzwerks gewährleisten. Besonders bemerkenswert ist, dass TruVista sogar eine Glasfaseranbindung zur optischen Faserkabelanlage von STL in South Carolina bereitstellt, was die kooperative Natur dieser Partnerschaft unterstreicht. STL hat das Ziel, diese Partnerschaft weiter auszubauen, um die Bereitstellung von Glasfaser bis ins Haus (FTTH) in ländlichen Gebieten in South Carolina und darüber hinaus fortzusetzen.

Paul Atkinson, CEO des Geschäftsbereichs Optische Netzwerke von STL, äußerte sich zufrieden über die Partnerschaft: „Die Zusammenarbeit mit TruVista beim Aufbau von ländlicher Konnektivitätsinfrastruktur in South Carolina ist für uns eine aufregende Möglichkeit. Wir bei STL haben uns verpflichtet, die Leistungsfähigkeit der Glasfaser in jeden Winkel des Bundesstaates zu bringen und sicherzustellen, dass keine Gemeinde zurückgelassen wird. In Zusammenarbeit mit TruVista möchten wir Menschen, Unternehmen und ganze Regionen mit schneller, verlässlicher und bahnbrechender Konnektivität ausstatten."

Carla J French, CEO von TruVista, sagte zu dieser Partnerschaft: „TruVista ist bestrebt, in so vielen unserer versorgten Gemeinden wie möglich und darüber hinaus schnelles Glasfaser-Breitband anzubieten. Diese Partnerschaft bedeutet, dass wir unsere Fachkenntnisse und Ressourcen bündeln, um bisher ungenutzte Chancen für ländliche Gemeinden zu erschließen. Gemeinsam werden wir unsere Gemeinden in South Carolina mit der transformativen Kraft der Konnektivität ausstatten. Unser gemeinsames Engagement treibt uns voran, getragen von der Überzeugung, dass jeder Mensch, unabhängig von seinem Standort, Zugang zur Welt mit nur einem Fingertipp verdient hat."

Informationen zu TruVista

Mit Hauptsitz in Chester, South Carolina, ist TruVista ein führender Anbieter von Kommunikationsdiensten in der Midlands-Region von South Carolina sowie im Nordosten und Süden von Georgia. Sie bieten eine vielfältige Auswahl an Produkten und Dienstleistungen für Privat- und Geschäftskunden an, darunter Sprachdienste, Internet, Kabelfernsehen, Sicherheitssysteme, Ferngespräche und drahtlose Dienste. Ihr Erbe basiert darauf, ihren Kunden die höchste Qualität an Produkten und einen herausragenden Service durch sachkundige und engagierte lokale Fachkräfte zur Verfügung zu stellen. TruVista ist bestrebt, lokal engagiert zu sein und Verbindungen aufzubauen, die Beziehungen in ihren Märkten fördern.

Informationen zu STL

STL ist ein weltweit führendes Unternehmen, das sich auf optische und digitale Lösungen spezialisiert hat. Sie bieten fortschrittliche Technologien und Dienstleistungen für den Aufbau von Hochgeschwindigkeitsnetzwerken an, darunter 5G, Breitbandverbindungen in ländlichen Gebieten, Glasfasernetzwerke für Unternehmen und Rechenzentren.

