STL vertieft Partnerschaft mit Windstream, um schnelle Glasfaseranschlüsse in den USA zu ermöglichen

Columbia, South Carolina und London und Mailand (ots/PRNewswire)

STL (NSE: STLTECH), ein führendes Unternehmen für optische und digitale Lösungen, gab heute seine Partnerschaft mit Windstream, einem privaten Kommunikations- und Softwareunternehmen, bekannt, um dessen groß angelegte Glasfaserausbauprojekte zu unterstützen.

Windstream Wholesale, ein führendes Unternehmen im Bereich der optischen Technologie für schnelle und flexible fortschrittliche Lösungen, hat mehrere Glasfaserbauprojekte im Gange, darunter eine Erweiterung der bestehenden Strecke von Tulsa (OK) nach Little Rock (AR) und Memphis (TN), einen neuen Glasfaserausbau von Raleigh (NC) nach Jacksonville (FL) und ein weiteres Projekt von New York City nach Montreal. Darüber hinaus bringt Windstream mit seinem Kinetic-Geschäft das beste Internet-Erlebnis zu immer mehr Haushalten, Unternehmen und Carrier-Partnern in ganz Amerika. Kinetic by Windstream investiert 2 Milliarden Dollar, um seinen Gigabit-Internetdienst in 18 Bundesstaaten drastisch zu erweitern.

Die Zusammenarbeit begann im Februar 2021, als STL begann, optische Netzwerklösungen für Windstream zu liefern. Aufbauend auf dieser Grundlage hat STL sein Angebot erweitert und bietet nun zusätzlich zu seinen optischen Kabeln mit Bündeladertechnik auch fortschrittliche optische Designs wie Intelligent Bonded Ribbon und Flat Ribbon mit hoher Faserzahl an. Diese Produkte sind so konzipiert, dass sie einen schnelleren Rollout, eine überragende Langlebigkeit des Netzwerks und eine hohe Skalierbarkeit gewährleisten. Sie passen perfekt zu den Anforderungen von Windstream Wholesale für optische Metro- und Langstreckennetzwerke, die ihren Kunden derzeit bis zu 400G-Wellen-Services bieten und in Zukunft 800G-Übertragungen unterstützen werden.

"Für uns hat es oberste Priorität, unseren Kunden die beste Reichweite und das beste Kundenerlebnis zu bieten, einschließlich der größten Hyperscaler der Welt", sagte Buddy Bayer, Präsident von Windstream Wholesale and Enterprise.. "Und wir wollen es schnell machen. Windstream legt die Messlatte in Bezug auf Technologie und Technik hoch, und wir sind zuversichtlich, dass STL mit seiner fast 30-jährigen Erfahrung im optischen Bereich und seiner globalen Präsenz unsere Ambitionen im Bereich Konnektivität unterstützen wird. Es ist ein Bonus, dass sich beide Unternehmen gleichermaßen für die Breitbandversorgung im ländlichen Raum engagieren."

"STL und Windstream sind extrem gut positioniert, um künftige Marktchancen wie das 42 Milliarden Dollar schwere Broadband Equity, Access and Deployment (BEAD)-Programm zu nutzen", sagte Jeff Small, Präsident von Kinetic by Windstream. "Kinetic hat sich zum Ziel gesetzt, den Bewohnern unterversorgter Gemeinden den schnellsten und zuverlässigsten Internetdienst zur Verfügung zu stellen und dabei die besten, hier in Amerika hergestellten Baumaterialien zu verwenden."

Das BEAD-Programm und andere US-Bundesinfrastrukturprojekte erfordern eine inländische Fertigung von Glasfaserkabeln und anderen Geräten. STL hat in South Carolina eine hochmoderne, Industrie 4.0-zertifizierte Produktionsstätte eingerichtet, die es dem Unternehmen ermöglicht, optische Lösungen "Made in America" für Windstream und andere Dienstleister herzustellen. STL ist bestrebt, durch dieses Onshoring und durch die Flexibilisierung seiner globalen Lieferkette konforme Materialien mit unterdurchschnittlichen Vorlaufzeiten zu produzieren.

In seiner Begeisterung über die Partnerschaft sagte Paul Atkinson, CEO des Optical Networking Business von STL: "Wir denken zuerst an unsere Kunden. Unser Ziel ist es, mit unseren wichtigsten Kunden zusammenzuarbeiten und gemeinsam mit ihnen fortschrittliche und nachhaltige optische Lösungen zu entwickeln, damit sie zu Amerikas Breitbandambitionen beitragen können. Ich freue mich sehr darauf, noch enger mit Windstream zusammenzuarbeiten und gemeinsam Werte für Gemeinden und Unternehmen in den USA zu schaffen."

Informationen zu STL

Angetrieben von dem Ziel "Milliarden von Leben zu verändern, indem wir die Welt verbinden", entwickelt und fertigt STL fortschrittliche optische und digitale Lösungen auf 4 Kontinenten mit Kunden in mehr als 100 Ländern. Telekommunikationsbetreiber, Cloud-Unternehmen, Bürgernetzwerke und große Unternehmen erkennen und vertrauen auf STL, wenn es um fortschrittliche Fähigkeiten in den Bereichen optische Konnektivität, globale Dienste sowie digitale und technologische Lösungen für den Aufbau allgegenwärtiger und zukunftsfähiger digitaler Netzwerke geht. Das Unternehmen setzt sich für eine nachhaltige Produktion ein und hat sich verpflichtet, bis 2030 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Mit Top-Talenten aus mehr als 30 Nationen hat STL zahlreiche Auszeichnungen als "Great Place to Work" erhalten und wurde zur "Besten Organisation für Frauen" gewählt. Lesen Sie mehr, kontaktieren Sie uns, stl.tech | Twitter | LinkedIn| YouTube

Informationen zu Windstream

Windstream Holdings ist ein privates Kommunikations- und Softwareunternehmen. Windstream Wholesale ist ein innovatives, führendes Unternehmen im Bereich der optischen Technologie, das enge Partnerschaften mit Netzbetreibern, Inhalts- und Medienanbietern sowie Regierungsbehörden eingeht, um schnelle und flexible, maßgeschneiderte Wellen- und Transportlösungen anzubieten. Weitere Informationen finden Sie unter windstream.com oder windstreamwholesale.com. Folgen Sie uns auf Twitter unter @Windstream.

