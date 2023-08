Sterlite Technologies Limited

STL wird von MSCI als einer der besten ESG-Performer - mit erheblich besserem Fortschritt im EcoVadis Sustainability Index - eingestuft

London, Großbritannien, Columbia, South Carolina, Usa und Mailand, Italien (ots/PRNewswire)

STL [NSE: STLTECH] ein führendes Unternehmen für optische und digitale Lösungen, gab heute bekannt, dass es seine ESG-Kennzahlen, die vom globalen Investment Research-Unternehmen Morgan Stanley Capital International (MSCI) erfasst werden, deutlich verbessert hat. STL erhielt bei der Bewertung durch MSCI für seine ESG-Bemühungen die Note „A". MSCI bewertet die Unternehmensrichtlinien und -maßnahmen in Bezug auf Schlüsselkennzahlen wie verantwortungsvolle Beschaffung, Einsatz sauberer Technologien und vieles mehr auf einer branchenbezogenen AAA-CCC-Skala.

STL wurde außerdem die Silbermedaille mit einer Gesamtpunktzahl von 92 Prozentpunkten im EcoVadis-Nachhaltigkeitsindex verliehen. Das Unternehmen verbesserte sein Ergebnis in 3 der 4 Kategorien - Umwelt, Arbeit und Menschenrechte sowie Ethik. Die höhere Punktzahl ist ebenfalls auf die weltweit führenden Praktiken beim Abfallmanagement von STL und die Wiedernutzung des Abwasseranfalls zurückzuführen. STL hat die Zertifizierung "Zero Waste to Landfill" für vier Produktionsstätten in Indien und zwei in Italien sowie "Zero Liquid Discharge" für 6 seiner 11 weltweiten Produktionsstätten erhalten.

Zusätzlich zu den Bemühungen in den Bereichen Umwelt, Gemeinwesen und Unternehmensführung hat sich STL für eine verbesserte Offenlegung und Berichterstattung über eine größere Anzahl von ESG-KPIs eingesetzt und Richtlinien zu "Net Zero" (Netto-Null) bis 2030, Energie-, Abfall- und Wassermanagement sowie nachhaltige Beschaffung, herausgegeben.

Das Unternehmen hat sich ebenso intensiv im Rahmen konzertierter Maßnahmen um die Entwicklung einer eigenen Menschenrechtspolice bemüht, die auf Transparenz, die Einhaltung von Vorschriften, die Beilegung von Beschwerden und die Sicherheit der Mitarbeiter setzt.

Akanksha Sharma, Global ESG Head von STL kommentierte die Verbesserung der MSCI-Bewertungen mit den Worten: „ Unser Engagement für Nachhaltigkeit und die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen sind die wichtigsten Triebfedern für unsere ESG- und Geschäftsmaßnahmen. Wir sind bestrebt, durch unsere Bemühungen um einen nachhaltigen Betrieb, die Stärkung der Rolle der Frau und die Arbeit an der Basis in Bereichen wie Wasserschutz, digitale Bildung, Gesundheitsfürsorge und vielem mehr greifbare und messbare Auswirkungen zu erzielen. Diese Bewertungen sind eine Bestätigung unserer Bemühungen und bekräftigen unser Ziel, bei der Bewältigung nachhaltigkeitsbezogener Risiken und Chancen in unserer Branche führend zu sein."

Informationen zu STL - Sterlite Technologies Ltd:

STL ist ein weltweit führendes Unternehmen für optische und digitale Lösungen, das fortschrittliche Angebote für den Aufbau von 5 G-, FTTx, Unternehmens- und Rechenzentrumsnetzwerken bereitstellt. Lesen Sie mehr, kontaktieren Sie uns auf stl.tech | Twitter | LinkedIn| YouTube

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2185043/STL_ESG_performer_rating_by_MSCI.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/876464/4195117/Sterlite_Technologies_STL_New_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/stl-wird-von-msci-als-einer-der-besten-esg-performer---mit-erheblich-besserem-fortschritt-im-ecovadis-sustainability-index---eingestuft-301900483.html

Original-Content von: Sterlite Technologies Limited, übermittelt durch news aktuell