ZDF-Programmhinweis Woche 51/22

Mainz (ots) - Bitte beachten Sie den aktualisierten Programmtext: Mittwoch, 8. Februar 2023, 18.00 Uhr SOKO Wismar Das Haus einer Verstorbenen soll von dem professionellen Möbelunternehmen zweier Brüder leer geräumt werden. Doch als es am Morgen losgehen soll, ist einer der beiden selbst tot. Florian Brückmann wurde im Haus der kürzlich verunglückten Sabine Schwegler erschlagen. Was hatte er in der Nacht dort zu suchen? Und wer trieb noch sein Unwesen in dem ...

mehr