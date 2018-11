24 Stunden in der Wand für eine gute Sache

Schnelligkeit, Ausdauer, Kraft und Geschicklichkeit sind beim Speedklettern gefragt Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/127975 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Presse- und Informationszentrum des Heeres/Lutz Leibelt" Bild-Infos Download

Bischofswiesen/Bayern (ots) - Die Gebirgsjägerbrigade 23 "Bayern" und die Sektion Berchtesgaden des Deutschen Alpenvereins (DAV) veranstalten gemeinsam zum siebten Mal das mittlerweile traditionsreiche 24-Stunden-Spendenklettern.

Intensive Stunden liegen vor den Kletterern, die sich von Freitag, 23. November, auf Samstag, 24. November, dem 24-Stunden-Klettern im DAV-Kletterzentrum Bergsteigerhaus Ganz in Bischofswiesen stellen werden. Zum mittlerweile siebten Mal findet die sportliche Herausforderung statt, zu der sich in diesem Jahr knapp 300 militärische und zivile Kletterer und mehr als ein Dutzend Mannschaften gemeldet haben. Am Freitag um 16 Uhr wird der Wettkampf eingeläutet und dann gilt es, so viele Routen wie möglich zu meistern. Bei den bisherigen sechs Austragungen haben die zivilen und militärischen Mannschaften beim 24-Stunden-Spendenklettern mehr als 70.000 Kletterrouten für den guten Zweck absolviert. Auch beim diesjährigen Kletterwettkampf wird jede gekletterte Route mit einer Spende unterstützt. Die Spendensummen werden regionalen, wohltätigen Zwecken zugutekommen.

Am Vortag des Spendenkletterns am Donnerstag, den 22. November, trägt die Gebirgsjägerbrigade 23 ihren Kletterwettkampf aus. Sowohl beim Mannschafts- als auch beim Einzelwettbewerb am Abend werden die Soldatinnen und Soldaten der Brigade dabei ihre Fähigkeiten beim Klettern unter Beweis stellen. Bereits ab 16 Uhr haben Schulen aus der Umgebung an diesem Tag ebenfalls die Gelegenheit, sich mit ihren Teams bei einem Schülerwettkampf zu messen. Zusammen mit der DAV-Sektion Berchtesgaden lädt die Gebirgsjägerbrigade 23 recht herzlich zu allen Wettkämpfen ein.

