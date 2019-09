Bayernpartei

Bayernpartei: Berliner Flughafen - Verschwendung öffentlichen Geldes geht in die nächste Runde

München (ots)

Die Pannenserie beim geplanten Berliner Großflughafen BER "Willy Brandt" geht weiter. Nun muss - wegen gravierender Planungsfehler - auch das zusätzlich geplante, neue Terminal 2 "teilweise rückgebaut", also zumindest partiell abgerissen und neu gebaut werden. Dass damit der geplante Eröffnungstermin zu halten ist, ist - trotz der Beteuerungen der Betreibergesellschaft - völlig offen.

Für die Bayernpartei geht damit die Verschwendung öffentlichen Geldes in die nächste Runde. Kommentiert wurde der Vorgang durch den Landesvorsitzenden Florian Weber: "Man kann sich ob dieses Dilettantismus, dieser absoluten Unfähigkeit eigentlich nur noch an den Kopf greifen.

Was mich aber wirklich erschüttert, ist die Nonchalance mit der man mittlerweile die Verschwendung von Millionen an Steuergeldern kommuniziert. Und die Folgenlosigkeit. Wenn man für Steuerhinterziehung ins Gefängnis gehen kann, hier aber die Beteiligten völlig straffrei bleiben, dann läuft viel falsch.

Noch eine Anmerkung. Ich will Willy Brandt an dieser Stelle nicht bewerten. Würde ich allerdings zu seinen Nachkommen gehören, würde ich alles dafür tun, dass sein Name nicht mit dieser Pannen-Peinlichkeit in einem Atemzug genannt wird."

