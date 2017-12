Bayernpartei: Ergebnis der korsischen Regionalwahlen starkes Signal für ganz Europa

München (ots) - Bei der Wahl zur korsischen Regionalversammlung am gestrigen Sonntag hat das Parteienbündnis, das für mehr Autonomie der Insel eintritt, einen großartigen Sieg errungen. Die Bayernpartei begrüßt dies ganz ausdrücklich und gratuliert der siegreichen Liste, der unter anderem auch unsere Partnerpartei PNC angehört, ganz herzlich.

Das siegreiche Parteienbündnis hat bereits angekündigt, mehr Autonomie, mehr Selbstständigkeit erreichen zu wollen. So soll Korsisch als zweite Amtssprache eingeführt werden und auch die Zeiten des Ausverkaufs der touristisch interessanten Gebiet an internationale Investoren durch die französische Zentralregierung sollen vorbei sein.

Der Parteivorsitzende der Bayernpartei, Florian Weber, kommentierte: "Von dieser Wahl geht ein ganz starkes Signal aus, gerade da sie in einem so zentralistischen Staat wie Frankreich stattgefunden hat. Die Zeit für mehr Regionalität und Subsidiarität, für mehr Selbstbestimmung und Selbstständigkeit und auch für Eigenständigkeit in Europa ist einfach reif. Die Menschen möchten ihr Schicksal in die eigenen Hände nehmen und wichtige Entscheidungen keinen weit entfernten und abgehobenen Zentralen überlassen, seien diese nun in Paris, Brüssel oder auch Berlin.

Diese Wahl und auch die Ereignisse in Katalonien haben Signalwirkung weit über diese Gebiete hinaus. Sie zeigen einen europaweiten Trend. Ein Trend, den wir auch in der Bayernpartei erleben und der uns für die Landtagswahlen im Herbst 2018 Rückenwind geben wird."

