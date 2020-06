FRIDAY Deutsche Niederlassung der FRIDAY Insurance S.A.

FRIDAY vier Jahre in Folge als bester Digitalversicherer ausgezeichnet

Berlin (ots)

- FRIDAY mit einer Durchschnittsbewertung von 4,5 von 5,0 Punkten zum "Besten Digitalversicherer 2020" vom Kundenportal eKomi gewählt - Das Berliner Tech-Unternehmen setzt sich unter 44 Anbietern in der Sektion InsurTech an die Spitze - Kundenbewertungen zeigen: FRIDAY auf dem Weg zum beliebtesten Digitalversicherer Deutschlands

FRIDAY zum vierten Mal in Folge als bester Digitalversicherer in Deutschland ausgezeichnet. Dafür werteten die Tester von ekomi und BankingCheck Award vom 1. Januar bis 30. April 2020 insgesamt 128.856 Kundenbewertungen aus. In der Kategorie Digitalversicherer gewinnt FRIDAY mit 4,5 von 5,0 Punkten und setzt sich unter 44 Anbietern durch.

Damit verteidigen die Berliner nach 2017, 2018 und 2019 auch in 2020 den Spitzenplatz und sichern sich erneut eine der begehrtesten Auszeichnungen in der Finanz- und Versicherungsbranche. Die Gewinner werden ausschließlich auf Basis der im Wettbewerbszeitraum eingehenden Kundenbewertungen ermittelt.

"Bei diesem Award entscheiden allein die Kunden über das beste Finanzprodukt oder den besten Versicherer des Jahres. Unser Ziel ist es, der beliebteste Digitalversicherer Deutschlands zu werden. Diese Auszeichnung zeigt, dass wir auf einem guten Weg sind", sagt Dr. Christoph Samwer, CEO von FRIDAY.

Der Gewinn des eKomi & BankingCheck Awards ist eine weitere Auszeichnung für FRIDAY. Wie kein anderer Digitalversicherer in Deutschland sichert sich FRIDAY regelmäßig die wichtigsten Auszeichnungen von Verbraucherschützern und Autoexperten. Zuletzt hat AUTO BILD die Kfz-Angebote deutscher Versicherer unter die Lupe genommen. Den Spitzenplatz und damit die Note "sehr gut" für die Kombination aus Preis und Leistung sicherten sich gleich zwei FRIDAY-Produkteund ließen insgesamt 298 Tarife von über 70 Versicherern hinter sich zurück.

Auch weitere unabhängige Experten bestätigen die hohe Qualität der FRIDAY-Versicherungsprodukte. Bereits drei Mal zeichnete die Stiftung Warentest FRIDAY in die Gruppe der Versicherer mit dem besten Preis-Leistungsangebot aus.

Auto Zeitung zeichnete FRIDAY als Preis-Leistungs-Sieger aus. Auch auto motor und sport urteilte, dass FRIDAY die beste Wahl für Haftpflicht und Kasko-Versicherung ist.

