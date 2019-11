FRIDAY Deutsche Niederlassung der FRIDAY Insurance S.A.

5x ausgezeichnet: FRIDAY Autoversicherung überzeugt Tester von AUTO BILD, Auto Zeitung, auto motor und sport, Focus Money und Stiftung Warentest

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Deutschlands führendes Automagazin AUTO BILD erklärt FRIDAY zum Testsieger bei Preis und Leistung. Insgesamt erhält FRIDAY die Bestnote "sehr gut". Die Autoversicherung von FRIDAY erhielt zudem Auszeichnungen von: Stiftung Warentest, Auto Zeitung, auto motor und sport und dem Fachmagazin Focus Money.

https://www.friday.de/tests-und-erfahrungen

Pünktlich zur Wechsel-Saison in der Autoversicherung hat AUTO BILD 370 Tarife der wichtigsten 70 Versicherer einem Leistungsvergleich unterzogen. Die ersten zwei Spitzenplätze und die Note "sehr gut" erhalten zwei FRIDAY-Produkte. Bereits in 2018 war FRIDAY Testsieger.

Ausgezeichnet wurde FRIDAY im Oktober von der Auto Zeitung als Preis-Leistungs-Sieger. Die Tester lobten FRIDAY vor allem für einen günstigen Preis bei umfangreichen Leistungen: "Ein Traum für Pfennigfuchser. Zudem knausert FRIDAY weder bei einer Mallorca-Police noch beim Marderschutz oder bei einer Neupreis-Entschädigung." Auch auto motor und sport urteilte, dass FRIDAY die beste Wahl für Haftpflicht und Kasko-Versicherung ist.

Bereits zum dritten Mal in Folge wählte Stiftung Warentest FRIDAY in die Gruppe der Versicherer mit dem günstigsten Beitragsniveau. Nach 2017 und 2018 wurde FRIDAY ebenfalls in 2019 von den Testern ausgezeichnet. Dabei hat Finanztest der Stiftung Warentest das Beitragsniveau von 150 Versicherern bewertet.

Die Tester von Stiftung Warentest beurteilten das Angebot von FRIDAY für eine Kfz-Haftpflichtversicherung, eine Kfz-Haftpflichtversicherung plus Teilkasko sowie für eine Kfz-Haftpflichtversicherung plus Vollkasko mit "weit besser als der Durchschnitt".

FRIDAY bietet neben der klassischen Autoversicherung auch den innovativen Tarif Zahl-pro-Kilometer an. Bei diesem Tarif erhalten Autofahrer Geld zurück, wenn sie am Ende des Versicherungsjahres weniger fahren sollten als angegeben. Diese faire und unkomplizierte Abrechnung bietet FRIDAY als einziger Versicherer im Markt an. Dabei kennen und schätzen Millionen Deutsche dieses Prinzip zum Beispiel von ihrer Stromabrechnung.

Auch die Umwelt im Blick: Mit der kilometergenauen Abrechnung bietet FRIDAY seinen Kunden einen attraktiven Anreiz, den Wagen auch mal stehen zu lassen und damit zur Verringerung schädlicher Emissionen beizutragen. FRIDAY ergänzt zudem seine Tarife mit dem Klimaschutzbeitrag ECO, der Autofahrern erlaubt den Kohlenstoffdioxid-Ausstoß zu kompensieren.

Pressekontakt:

FRIDAY

Lukas Jaworski

lukas.jaworski@friday.de

Original-Content von: FRIDAY Deutsche Niederlassung der FRIDAY Insurance S.A., übermittelt durch news aktuell