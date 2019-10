FRIDAY Deutsche Niederlassung der FRIDAY Insurance S.A.

Zum Jahreswechsel Versicherungspolice auf den Prüfstand stellen - Neue Hausratversicherung deckt alles ab, was geschützt werden soll

- Digitalversicherer FRIDAY startet Hausratversicherung mit umfassender Grunddeckung - Kinderwagendiebstahl aus dem Hausflur enthalten - Laptopdiebstahl aus dem Büro oder Auto inbegriffen - Zubuchbarer Zen-Modus schützt bei Schadensfällen durch Schusseligkeit - Täglich kündbar

Oops... das Jahr ist schon fast rum. Zeit, Klarschiff in Finanzen und Versicherungen zu bringen. Steuererklärung anfertigen, der Wechseltermin für die Kfz-Versicherung steht an, also lieber noch einmal kontrollieren, wo man steht. Der beste Anlass, um auch alle weiteren Versicherungen auf den Prüfstand zu stellen: Was habe ich eigentlich an Versicherungen, was brauche ich wirklich? Sind mir noch die gleichen Dinge lieb und teuer, wie beim Abschluss der Versicherung, oder ist vor Kurzem ein neues Lieblingsstück dazu gekommen, dass unbedingt versichert werden muss? Die Hausratversicherung sollte regelmäßig an den Bedarf angepasst werden. Der Digitalversicherer FRIDAY bietet mit seiner neuen Hausratversicherung auch über die Grunddeckung hinaus viele weitere Features, damit sich Versicherte über den sicheren Schutz ihrer liebgewonnenen Habseligkeiten keine Sorgen machen müssen.

Wer sich ein neues Fahrrad anschafft oder seine Wohnung neu einrichtet, vergisst über die Freude meist die Frage, ob die jüngsten Anschaffungen eigentlich ausreichend versichert sind. FRIDAY ermöglicht es seinen Kunden auch kurzfristig auf den neuen Bedarf zu reagieren: Zusatzpakete wie die Versicherung gegen Fahrraddiebstahl oder Glasbruchschäden können jederzeit hinzugebucht werden. Mit dem Zen-Modus können Versicherte bei FRIDAY darüber hinaus das Rundum-sorglos-Paket buchen, das gegen fast alles versichert, was nicht in der Grunddeckung oder den Zusatzleistungen enthalten ist. Egal ob aus Schusseligkeit beim Staubsaugen der Fernseher umgestoßen oder während des Umzugs der Design Lounge-Chair in Mitleidenschaft gezogen wird.

"Bei FRIDAY ist es uns wichtig, dass sich bei unseren Kunden das Gefühl von Sorgenfreiheit einstellt. Daher setzen wir zum einen auf eine umfassende Grunddeckung ohne Selbstbeteiligung. Zum andern decken wir mit unseren optionalen Zusatzleistungen nahezu alles ab, was unsere Kunden sonst noch besonders schützen wollen", sagt Dr. Christoph Samwer, der das Team des Digitalversicherers leitet.

Mit seiner Autoversicherung hat FRIDAY schon für zahlreiche Innovationen in Deutschland gesorgt. Neben der fairen Abrechnung nach den tatsächlich gefahrenen Kilometern gehört auch eine flexible Kündbarkeit dazu. Die Autoversicherung wurde bereits von der Stiftung Warentest prämiert. Mit der Hausratversicherung ist das klare Ziel Preis-Leistungs-Sieger zu sein. Die FRIDAY Hausratpolice ist täglich kündbar. Zentral bei der Hausratversicherung von FRIDAY ist die umfassende Grunddeckung: Keine Selbstbeteiligung und grobe Fahrlässigkeit sind immer eingeschlossen.

Wie bei einem iPhone bietet FRIDAY kostenlose Updates, wenn der Versicherungsschutz sich in der Zukunft verbessert. Mit der allgemeinen Upgrade-Garantie für die Hausratversicherung profitieren alle Kunden automatisch von Leistungserweiterungen, die in Zukunft eingeführt werden.

Alle Vorteile auf einen Blick - die neue Hausratsversicherung von FRIDAY: Grunddeckung:

- Sicherer Schutz, auch bei grober Fahrlässigkeit - Täglich kündbar - Keine Selbstbeteiligung - Digital, einfach und verständlich - Schadensmeldung 24/7 Tage online möglich - Leitungswasserschäden, Sturm- und Hagelschäden, Brandschäden und Einbruchdiebstahl (der Kinderwagen im Hausflur ist abgedeckt) - Laptop Diebstahl, auch aus dem Büro oder Auto - Weltweite Außenversicherung: Gepäck-Diebstahl aus dem Hotel, Airbnb oder Auto - Reiseabbruchversicherung bei Wasserschaden oder Einbruchdiebstahl zuhause

Zusatzleistungen:

- Fahrraddiebstahl: Alle Fahrräder und E-Bikes des Haushalts, rund um die Uhr, auch außerhalb der Wohnung und weltweit. Hauptsache, das Rad ist angeschlossen - Glasbruch: zum Beispiel Ceran- oder Induktionsfelder, Glastüren, Scheiben, Spiegel oder das Aquarium - Zen-Modus: schützt gegen fast alles, was nicht in der Grunddeckung oder Zusatzleistungen enthalten ist. Auch Schäden, die durch die eigene Schusseligkeit entstehen, wie ein bei der Hausarbeit umgeworfener Fernseher

Über FRIDAY

FRIDAY wurde 2017 mit der Unterstützung der Schweizer Baloise Group von einem erfahrenen Team unter der Führung von Dr. Christoph Samwer in Berlin gegründet. Die FRIDAY Insurance S.A. ist seit 2018 ein eigenständiges Versicherungsunternehmen mit einer europäischen Versicherungslizenz. Als Risikoträger unterliegt der Versicherer der Aufsicht des Commissariat aux Assurances in Luxemburg unter eingeschränkter Rechtsaufsicht der BaFin. Das Unternehmen gehört mehrheitlich zur Schweizer Baloise Group. Der Schweizer Versicherungskonzern mit Sitz in Basel beschäftigt rund 7.200 Mitarbeiter.

Mit moderner Technologie und digitalen Lösungen verändert FRIDAY das Kundenerlebnis in der Versicherung. Mit Funktionen wie der kilometergenauen Abrechnung, der monatlichen Kündbarkeit und einer komplett papierlosen Administration hat FRIDAY viele Innovationen in den deutschen Versicherungsmarkt eingeführt. Die Qualität der Versicherungsprodukte wurde unter anderem von Stiftung Warentest, Auto Zeitung und Autobild mit Auszeichnungen und Testsiegen gewürdigt.

