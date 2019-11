FRIDAY Deutsche Niederlassung der FRIDAY Insurance S.A.

Klimadebatte: Jeder zweite Deutsche ist bereit, auf eigene Kosten CO2 zu kompensieren

- Fast jeder dritte Deutsche nutzt bereits Kompensationsangebote

- Je jünger, desto aufgeschlossener: 58 Prozent der 17-29-Jährigen hält CO2-Kompensation für geeignetes Mittel, um Klimaziele zu erreichen

Ob für Flugreisen, für die Bahnfahrt, für den Kreuzfahrt-Trip oder die Autoversicherung - Möglichkeiten der CO2-Kompensation gibt es für die Deutschen zahlreiche. Doch sind die Deutschen auch bereit, für den Klimaschutz tiefer in die Tasche zu greifen? Eine aktuelle Umfrage des Digitalversicherers FRIDAY belegt: Jeder zweite Deutsche (48 %) ist bereit, auf eigene Kosten zur CO2-Kompensation und damit zur Erreichung der Klimaziele beizutragen, 28 Prozent nutzen bereits Angebote - beispielsweise bei Flug- oder Bahnreisen - und für jeden Dritten ist die CO2-Kompensation bei einer Autoversicherung wichtig. 28 Prozent würden freiwillig mehr für eine Autoversicherung bezahlen, wenn die Mehrkosten zur CO2-Kompensation eingesetzt werden, ebenso viele sprechen sich sogar für eine verpflichtende CO2-Kompensation für jeden gefahrenen Kilometer aus.

Je jünger, desto aufgeschlossener - im Alter zwischen 17 und 29 Jahren halten rund 58 Prozent der Bevölkerung die CO2-Kompensation für ein geeignetes Mittel, um die Klimaziele zu erreichen. Bei den 50 bis 69-Jährigen sind es hingegen nur noch vier von zehn Befragten. Jeder zweite Berufstätige und fast zwei Drittel der Auszubildenden und Studenten sind bereit, für die Erreichung der Klimaziele tiefer in den Geldbeutel zu greifen. Jeder dritte Mann, aber nur ein Viertel der Frauen sprechen sich für eine verpflichtende CO2-Kompensation für jeden gefahrenen Kilometer aus.

FRIDAY bietet seinen Kunden mit dem ECO-Tarif an, den persönlichen ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. In Kooperation mit myclimate werden 80 Klimaschutzprojekte in 50 Ländern unterstützt.

Durchgeführt wurde die repräsentative Umfrage von mindline media anhand einer Online-Befragung unter Führerscheinbesitzern im Zeitraum vom 31. Oktober bis 7. November 2019. Gern senden wir Ihnen Grafiken sowie den Tabellenband zu.

Weitere Informationen unter https://www.friday.de/lp/zusatzpakete-eco

Über FRIDAY

FRIDAY wurde 2017 mit der Unterstützung der Schweizer Baloise Group von einem erfahrenen Team unter der Führung von Dr. Christoph Samwer in Berlin gegründet. Die FRIDAY Insurance S.A. ist seit 2018 ein eigenständiges Versicherungsunternehmen mit einer europäischen Versicherungslizenz.

