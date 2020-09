Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe

EANS-DD: Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe

Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

-------------------------------------------------------------------------------- Directors' Dealings-Mitteilung gemäß Artikel 19 MAR übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Personenbezogene Daten: Mitteilungspflichtige Person: Name: Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group (Juristische Person) -------------------------------------------------------------------------------- Grund der Mitteilungspflicht: Grund: Meldepflichtige Person ist eine juristische Person in enger Beziehung zu einer Person mit Führungsaufgaben Vor- und Zuname: Dr. Günter Geyer und Dr. Rudolf Ertl (kein Eigengeschäft dieser Personen) Funktion: Vorsitzender und 1. Vorsitzender-Stellvertreter des Aufsichtsrates des Emittenten -------------------------------------------------------------------------------- Angaben zum Emittenten: Name: Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe LEI: 549300JCRU23I1THU176 -------------------------------------------------------------------------------- Angaben zum Geschäft: ISIN: AT0000908504 Beschreibung des Finanzinstruments: Aktie Geschäftsart: Kauf Datum: 24.09.2020; UTC+02:00 Handelsplatz: WIENER BOERSE AG, XWBO Währung: Euro Preis Volumen 19,86 162 19,86 125 19,86 141 19,86 46 19,86 86 19,86 79 19,86 227 19,88 125 19,88 2051 19,90 116 19,90 74 19,94 229 19,94 136 19,98 121 19,98 76 19,98 2038 19,96 89 19,96 79 19,90 71 19,96 211 19,96 31 19,96 109 19,96 240 19,96 124 19,96 151 19,96 240 19,96 294 19,94 95 19,94 259 19,94 31 19,94 183 19,94 240 19,94 221 19,90 71 19,90 3 19,96 11 Gesamtvolumen: 8585 Gesamtpreis: 171092,64 Durchschnittspreis: 19,92925334886430 -------------------------------------------------------------------------------- Rückfragehinweis: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe 1010 Wien, Schottenring 30 Nina Higatzberger-Schwarz Leiterin Investor Relations Tel.: +43 (0)50 390-21920 Fax: +43 (0)50 390 99-21920 E-Mail: nina.higatzberger@vig.com Ende der Mitteilung euro adhoc --------------------------------------------------------------------------------

Emittent: Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe
ISIN: AT0000908504

