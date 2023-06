IBB Institut für Berufliche Bildung AG

Soziale Teilhabe und gesellschaftlicher Zugang für alle - Die neue Weiterbildungsförderung für Bürgergeld-Empfänger:innen

3 Audios

230629_BmE_Weiterbildung.mp3

MP3 - 1,9 MB - 02:02 Download Your browser does not support the audio element.

230629_OTP_Weiterbildung.mp3

MP3 - 3,3 MB - 03:36 Download Your browser does not support the audio element.

230629_Umfrage_Weiterbildung.mp3

MP3 - 856 kB - 00:54 Download Your browser does not support the audio element.

Ein Dokument

Buxtehude (ots)

Anmoderationsvorschlag: Weniger sanktionieren und mehr fördern - das ist eines der Prinzipien des neuen Bürgergelds. Ab dem 1. Juli startet / Seit dem 1. Juli gibt es nun ein neues Förderprogramm für Bürgergeld-Empfänger:innen: Wer eine Umschulung macht, erhält 150 Euro Weiterbildungsgeld pro Monat - zusätzlich zum Bürgergeld. Außerdem gibt es einen sogenannten Bürgergeld-Bonus von 75 Euro für Weiterbildungen. Wie das Ganze funktioniert und was es alles für Weiterbildungsmöglichkeiten gibt, weiß meine Kollegin Helke Michael.

Sprecherin: Der Schlüssel für beruflichen Erfolg ist Lernen, sagt Gerjet Kleine-Weischede vom Institut für Berufliche Bildung, kurz IBB, einem der größten privaten Bildungsanbieter in Deutschland.

O-Ton 1 (Gerjet Kleine-Weischede, 21 Sek.): "Wer sich weiterbildet, der öffnet sich berufliche Chancen, die sonst verschlossen bleiben. Und in den kommenden 10 Jahren, da stehen wir vor ganz, ganz großen Veränderungen. Langjährige Fachkräfte gehen in den Ruhestand, neue Technologien erhalten Einzug im Job und die Digitalisierung, die definiert ganze Berufsbilder. Es ist wichtig am Ball zu bleiben und dafür braucht es gute Weiterbildung."

Sprecherin: Genau solche Weiterbildungsmöglichkeiten bietet unter anderem das IBB an.

O-Ton 2 (Gerjet Kleine-Weischede, 29 Sek.): "Unser Angebot reicht vom Ausbilderschein nach Feierabend über die Umschulung zur Mediengestalterin bis hin zum Kurs zahntechnische Abrechnung. Viele unserer Weiterbildungen und Umschulungen, die bieten wir übrigens auch in Teilzeit an, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu ermöglichen. Einen ersten Überblick über diese zahlreichen Möglichkeiten gibt es bei uns im Internet auf ibb.com. Denn wir haben nicht nur Angebote für Kaufmännische Berufe, sondern bieten auch Perspektiven in IT, Medizin, Industrie und Pflege."

Sprecherin: Lernfreude und Lernerfolg stehen dabei immer im Zentrum. Deswegen werden bei einem kostenlosen Beratungsgespräch auch erstmal die eigenen Stärken und Schwächen ausgelotet.

O-Ton 3 (Gerjet Kleine-Weischede, 18 Sek.): "Dann entwickeln wir gemeinsam ein realistisches Berufsziel und suchen dann die dafür passende Weiterbildung. Selbstverständlich helfen wir auch bei den ganzen Formalitäten der Beantragung. Und während der Weiterbildung, da unterstützen unsere Jobcoaches dabei, direkt den erfolgreichen Einstieg in den Beruf zu schaffen."

Sprecherin: Die Kurse und Weiterbildungen finden entweder an einem der über 1000 Standorte in Deutschland statt.

O-Ton 4 (Gerjet Kleine-Weischede, 23 Sek.): "Oder man lernt aus dem HomeOffice dann die notwendige Hardware dafür, die wird von uns gestellt. Die Weiterbildung findet übrigens digital in unserer virtuellen Online-Akademie Viona statt. Erfahrene Dozierende, die vermitteln da alles Wichtige für den Job, berufsnah, verständlich und aktuell. Und weil der Lernort keine Rolle spielt, können wir für viele unsere Angebote sogar eine Startgarantie geben."

Abmoderationsvorschlag: Ab dem 1. Juli / Seit dem 1. Juli gibt's für alle Bürgergeld-Empfänger:innen 150 Euro pro Monat Weiterbildungsgeld zusätzlich, wenn man eine abschlussbezogene Weiterbildung macht. Für andere Weiterbildungen gibt es 75 Euro. Mehr Infos zum Thema und ein Überblick zu den vielen Kursen und Bildungsmöglichkeiten gibts im Internet unter ibb.com.

Original-Content von: IBB Institut für Berufliche Bildung AG, übermittelt durch news aktuell