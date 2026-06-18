SOLIT Group AG

Corporate Gold: SOLIT Group bietet neuen Service bei der Anlage von Betriebsvermögen

Wiesbaden (ots)

Dr. Oliver Wilhelm, Leitung Wealth Advisory der SOLIT, bietet KMUs, GmbHs und Entscheidern ein ganzheitliches Beratungs- und Anlagekonzept für Liquiditätssicherung, Geschäftsführervorsorge und Mitarbeiterincentivierung.

Gold im Firmenvermögen, die professionelle, steuerlich durchdachte und beratungsgestützte Integration in GmbH-Strukturen war bislang Großunternehmen und Family Offices vorbehalten. Corporate Gold, eine neue Unternehmenslösung der PREMIUM Beratung des Edelmetallunternehmens SOLIT Management GmbH öffnet dieses Konzept erstmals systematisch für den Mittelstand. Im aktuellen Umfeld - stagnierende EZB-Zinsen, geopolitische Unsicherheiten, Kaufkraftverlust des Euro - stellt sich für immer mehr Unternehmen die Frage: Wohin mit überschüssiger Liquidität? Firmenfestgeld bietet Planungssicherheit, jedoch begrenzte Rendite. ETFs und Fonds unterliegen Emittenten- und Gegenparteirisiken. Corporate Gold setzt auf einen anderen Ansatz: physisches Gold als Bestandteil des Betriebsvermögens - bankenunabhängig, täglich handelbar und vollständig versichert.

Corporate Gold: Vier Anwendungsfelder für Unternehmen

Das Leistungsspektrum von Corporate Gold umfasst vier strategische Einsatzfelder:

- Gold als Betriebsvermögen und Eigenkapitalunterlegung: Physisches Gold in Einzelverwahrung als realer Wertspeicher im Firmenvermögen einer GmbH oder anderer Gesellschaftsformen.

- Gold für Mitarbeiter und Geschäftsführer: Gold als Sachzuwendung bei Jubiläen oder außergewöhnlichen Leistungen, Geschäftsführer-Sachbezugsmodelle.

- Liquiditätssicherung und Krisenfestigkeit: Gold als bankenunabhängige Liquiditätsreserve - einsetzbar als Kreditsicherheit.

- Vorsorge und Versorgungszusagen: Ergänzende Rückdeckung von Versorgungszusagen mit physischem Gold in Einzelverwahrung.

Gold in der GmbH: Transparent, liquide, rechtssicher

Gold investieren in einer GmbH wirft für viele Unternehmer praktische Fragen auf: Welche Möglichkeiten gibt es für den Erwerb von physischem Gold? Wie funktioniert die sichere Verwahrung außerhalb des Bankensystems? Und wie lässt sich der Prozess effizient und transparent umsetzen? Corporate Gold begleitet Unternehmen mit einem klar strukturierten 3-Schritte-Prozess - vom ersten Gespräch über die individuelle Konzeptentwicklung bis zur Umsetzung mit einem persönlichen Ansprechpartner.

Das Gold wird in einem Hochsicherheitslager bankenunabhängig und in Einzelverwahrung gehalten - vollständig versichert und jederzeit veräußerbar. Anders als ETCs oder goldbesicherte Wertpapiere besteht kein Emittentenrisiko.

"Unternehmer, die heute überschüssige Liquidität sinnvoll einsetzen wollen, brauchen mehr als ein Firmenfestgeld", so Dr. Oliver Wilhelm, Leitung Wealth Advisory der SOLIT. "Corporate Gold gibt ihnen ein strategisches Instrument an die Hand, das Substanzschutz, Mitarbeiterbindung und steuerliche Effizienz intelligent verbindet."

Gold für Mitarbeiter: Bis zu 10.000 Euro jährlich lohnsteuerfrei

Ein besonders beliebter Bestandteil von Corporate Gold ist die Möglichkeit, Mitarbeitende mit Gold-Sachzuwendungen zu belohnen. Dazu können auch lohnsteuerpflichtige Geschäftsführer einer GmbH zählen. Der Arbeitgeber übernimmt dabei die pauschale Versteuerung der Zuwendung, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Gold als Sachbezug bietet dabei gegenüber klassischen Prämien einen entscheidenden Vorteil: Substanzwert statt Verbrauchsgut.

Corporate Gold unterstützt Unternehmen bei der rechtskonformen Umsetzung von Gold als Sachbezug, als Sachzuwendung im Rahmen von Jubiläumsprogrammen sowie als Bestandteil von Mitarbeiter-Versorgungslösungen. Die Edelmetallberatung erfolgt in Abstimmung mit dem jeweiligen Steuerberater des Unternehmens.

Über Corporate Gold

Corporate Gold ist eine Lösung der SOLIT Gruppe für den professionellen Einsatz von physischem Gold in Unternehmen. Das Angebot richtet sich an KMU, Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH), inhabergeführte Unternehmen sowie Geschäftsführer und Entscheider, die Gold für ihr Unternehmen kaufen möchten - strukturiert, rechtssicher und mit persönlicher Begleitung.

Mehr: www.corporategold.de

SOLIT Group AG

Die SOLIT Group AG zählt zu den führenden Edelmetallhandelsunternehmen im europäischen Raum. Die im Jahr 2008 gegründete Unternehmensgruppe offeriert ein komplettes Lösungsportfolio für anspruchsvolle Edelmetallinvestoren. SOLIT Group betreut mehr als 500'000 zufriedene Kunden und ist eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen seiner Branche. Mit seinen operativen Tochtergesellschaften ist SOLIT u.a. Mitglied der Fachvereinigung Edelmetalle e.V. (FVEM) sowie im Berufsverband des deutschen Münzenfachhandels e.V. und Affiliate Member in der London Bullion Market Association (LBMA).

Mehr: www.solit-group.com

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