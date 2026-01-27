SOLIT Group AG

Bullion International Group (BIG), Teil der MKS PAMP GROUP, unterzeichnet verbindliche Vereinbarung zur Akquisition der SOLIT Group AG

Strategisches Ziel der Transaktion ist die Schaffung eines führenden integrierten europäischen Edelmetall-Ökosystems.

Die SOLIT Group AG und die Bullion International Group (BIG) haben einen verbindlichen Vertrag über den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der SOLIT Group AG unterzeichnet. Der Vollzug der Transaktion ist für das zweite Quartal 2026 vorgesehen. Auch in Zukunft werden die Gründer und die bisherigen Hauptaktionäre der SOLIT, Robert Vitye, Tim Schieferstein und Thomas Hellener, die Entwicklung des Unternehmens maßgeblich mitgestalten.

BIG wurde 2024 von der MKS PAMP GROUP gegründet, ein weltweit integrierter Marktführer in der Edelmetallverarbeitung. Mit BIG verfolgt die MKS PAMP GROUP ihr Ziel, eine global führende, vollständig integrierte Handelsplattform für physische Edelmetalle aufzubauen. "Wir freuen uns auf die neue Zusammenarbeit, da sie zusätzliche Möglichkeiten eröffnen wird: Sie erweitert unseren Handlungsspielraum, beschleunigt Innovationen und hebt unser gemeinsames Erfolgspotenzial auf ein neues Niveau", so Robert Vitye, CEO der SOLIT Group AG.

Die Partnerschaft basiert auf klarer strategischer Komplementarität und einer gemeinsamen langfristigen Ausrichtung. Im Fokus stehen für die SOLIT drei Kernziele: die beschleunigte Internationalisierung vor dem Hintergrund eines außergewöhnlichen makroökonomischen Umfelds, die effiziente Sicherstellung der physischen Edelmetallversorgung durch direkten Zugang zur integrierten Wertschöpfungskette der MKS PAMP GROUP, einschließlich des ikonischen PAMP® Markenportfolios. Robert Vitye wird weiterhin als SOLIT-CEO fungieren und die Verantwortung für ganz Europa im Rahmen der globalen Wachstumsstrategie von BIG übernehmen.

"Wir haben einen Partner gefunden, der unsere Werte und Ziele teilt und nutzen das Momentum, um unser Unternehmen im europäischen Markt sowie im digitalen Zugang noch stärker aufzustellen und die Chancen dieser neuen Ära für eine führende Rolle im europäischen Raum aktiv zu gestalten", so Ken Lewis, CEO der Bullion International Group.

Im Zuge der Beteiligung werden die bisherigen Europa-Aktivitäten von BIG mit denen der SOLIT im deutschsprachigen Raum ergänzt. Das in Genf ansässige 30-köpfige Team der Gold-Avenue.com wird unter der Leitung der SOLIT die Präsenz in der Schweiz, Frankreich, Italien, Großbritannien und weiteren europäischen Märkten ausbauen. Zusätzlich wird das europäische Großhandelsgeschäft unter der Marke MTB Metals integriert und gemeinsam erweitert. Auch das neu erworbene Logistikzentrum wird künftig markenübergreifend genutzt werden.

Im Zuge der neuen Beteiligungsstruktur wird der Verwaltungsrat der SOLIT Group AG auf fünf Mitglieder erweitert und weiter professionalisiert.

Über BIG

Die Bullion International Group ist ein weltweit führender Anbieter im Edelmetallsektor und vereint starke Marken wie APMEX, OneGold, MTB, GOLD AVENUE, Bullion.com und die Bullion Card unter einem Dach. Als Teil der MKS PAMP GROUP verbindet sie jahrzehntelange Expertise mit technologischer Innovation und maximaler Transparenz. Die Bullion International Group ist einer der größten und vertrauenswürdigsten Anbieter in der Edelmetallbranche. Ihr Fokus liegt auf langfristigem Wert, Service und dem Ziel, Edelmetalle weltweit zugänglich zu machen. Mehr: www.bullioninternationalgroup.com

Über MKS PAMP

Die MKS PAMP GROUP ist ein integriertes Konsortium, das sich auf alle Aspekte der Edelmetallindustrie spezialisiert hat und die globale Lieferkette von der vorgelagerten bis zur nachgelagerten Stufe bedient. Das Familienunternehmen wurde vor über 60 Jahren in der Schweiz gegründet und ist heute ein innovatives globales Unternehmen, das Edelmetallproduzenten, -verbraucher, -händler und -konsumenten weltweit bedient.

Die führende Edelmetallgruppe umfasst MKS PAMP, MMTC-PAMP und die Bullion International Group, zu der MTB, APMEX und GOLD AVENUE gehören. Insgesamt beschäftigt die Gruppe weltweit über 1.400 Mitarbeiter und ist mit zwei Raffinerien, drei Münzprägeanstalten und 15 Niederlassungen in neun Ländern stark in den wichtigsten Edelmetallmärkten vertreten.

Mehr: www.mkspampgroup.com/companies

Über die SOLIT Group AG

Die SOLIT Group AG zählt zu den führenden Edelmetallhandelsunternehmen im deutschsprachigen Raum und beschäftigt aktuell 190 Mitarbeiter. Die im Jahr 2008 gegründete Unternehmensgruppe offeriert ein komplettes Markenportfolio entlang der Wertschöpfung von physischem Gold und Silber (goldsilbershop.de, flexgold.com, gold.de), Edelmetallsparpläne und diverse Lagerkonzepte. SOLIT betreut mehr als 500'000 zufriedene Kunden und ist eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen ihrer Branche. Darüber hinaus ist SOLIT Edelmetall-Produktpartner für mehr als 300 Banken sowie für mehrere Tausend freie Finanzdienstleister. Neben der Fachvereinigung Edelmetalle e.V. (FVEM) ist die SOLIT auch Mitglied im Berufsverband des deutschen Münzenfachhandels e.V. und in der London Bullion Market Association (LBMA).

Mehr: www.solit-kapital.de

