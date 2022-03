GRD Gesellschaft zur Rettung der Delphine e.V.

NEU: Tauch-Workshop für Geisternetzbergungen - Gesellschaft zur Rettung der Delphine e.V. unterrichtet Sporttaucher in Theorie und Praxis

Bild-Infos

Download

München (ots)

Mit einem gänzlich neuen Tauch-Workshop wartet die Gesellschaft zur Rettung der Delphine e.V. (GRD) in diesem Jahr auf: Von 2. bis 3. April werden Sporttaucher auf Rügen fit gemacht, um künftig an Bergungsaktionen von Geisternetzen teilnehmen zu können. Der Workshop ist in einen theoretischen und einen praktischen Part aufgeteilt und wird von der GRD zusammen mit dem erfahrenen Geisternetztaucher Wolfgang Frank aus Rügen geleitet. Finanziell unterstützt wird der Workshop, für den sich Interessierte jetzt noch bewerben können, von der Deutschen Postcode Lotterie sowie dem Reiseportal Ostsee24.de.

Um Sporttaucher bestmöglich auf eine Geisternetzbergung vorzubereiten, haben die GRD und Tauchlehrer Wolfgang Frank ein umfassendes Workshop-Konzept ausgearbeitet, das auf zwei Tage ausgelegt ist. Am ersten Tag stehen theoretische Inhalte im Fokus - beispielsweise der grundsätzliche Ablauf einer Bergungsmission und zusätzlich die besten Techniken, um sicher und unbeschadet ein Netz zu durchtrennen. An Tag 2 wird das theoretische Wissen in die Praxis umgesetzt: Im Trockentauchanzug wird unter Wasser eine mögliche Bergung simuliert - beispielsweise das Durchschneiden eines Netzteils oder aber das Anbringen von Lift Bags, um die Geisternetze an die Wasseroberfläche zu befördern.

Für den ersten Workshop-Termin von 2. bis 3. April in Prora auf Rügen sind noch Plätze frei; Interessierte können sich mittels Kontaktformular um einen der ca. 10 Plätze bewerben. Voraussetzung ist, dass die Bewerberin bzw. der Bewerber eine gewisse Taucherfahrung mitbringt (ca. 100 Tauchgänge als Voraussetzung). Eine Anreise am 1. April und eine Abreise am 4. April sind erwünscht.

Dank der großzügigen Unterstützung durch die Deutsche Postcode Lotterie und das Reiseportal Ostsee24.de ist sowohl der Workshop als auch die Unterbringung in einem modernen Ferienhaus auf Rügen von 1. bis 4. April kostenfrei. Tauchgase und Ausrüstung für die Bergung werden außerdem gestellt. Lediglich die Kosten der Anreise sowie Speisen und Getränke sind von den Teilnehmern selbst zu zahlen.

Original-Content von: GRD Gesellschaft zur Rettung der Delphine e.V., übermittelt durch news aktuell