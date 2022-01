SAT.1

Auftakt-Kracher: Bayern - Gladbach heute Abend ab 19:00 Uhr live in SAT.1

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Top-Spiel zum Rückrunden-Start: Der FC Bayern München empfängt am 18. Spieltag der Fußball Bundesliga Borussia Mönchengladbach. Können sich die Münchner trotz dezimierter Mannschaft für die 0:5-Pleite im DFB-Pokal revanchieren? Oder wird Gladbach wieder Meister-Besieger? SAT.1 überträgt das Traditionsduell am heutigen Freitag, 7. Januar, live und exklusiv im Free-TV. Das "ran SAT.1 Bundesliga"-Team mit Moderator Matthias Opdenhövel, Kult-Kommentator Wolff-Christoph Fuss, Fieldreporterin Andrea Kaiser und Europameister Stefan Kuntz als Experte berichtet ab 19:00 Uhr aus der Münchner Allianz Arena. Die einstündige "ran Late Night" schließt ab 23:00 Uhr den großen Fußballabend in SAT.1 ab. Moderator Christian Düren begrüßt die Ex-Bayernspieler Mario Basler und Markus Babbel als Gäste. "ran SAT.1 Bundesliga" FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach am Freitag, 7. Januar, ab 19:00 Uhr live in SAT.1.

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell