Deutsche Medien-Manufaktur (DMM)

Neue KREATIVZEIT Digital-Events von FLOW, HYGGE und LIVING AT HOME und erstmals KREATIVZEIT FESTIVAL am 3. und 4. September in Köln

Hamburg (ots)

Nach großem Erfolg der KREATIVZEIT Workshops im letzten Jahr starten die Marken FLOW, HYGGE und LIVING AT HOME neue Eventformate. Rund 30 digitale Live- und On Demand-Events und Kurse zu Kreativtechniken sowie Coachings zu Achtsamkeitsthemen sind geplant, die Lust auf Kreativität, gemeinsames Lernen und Erleben machen. Diesjähriger Höhepunkt ist ein Live-Event in Köln: Erstmals findet das KREATIVZEIT FESTIVAL am 3. und 4. September in der Halle Tor 2 mit rund 1.000 Teilnehmenden statt. Zum Festival laden HYGGE gemeinsam mit der Agentur Prachtstern, Initiator des "Garden & Home Blog Award", der im Rahmen des Festivals verliehen wird.

Steffanie Plikat, Leiterin Digital Content: "Die KREATIVZEIT ist die digitale Verlängerung der Kreativideen aus den Themenwelten der Marken LIVING AT HOME, FLOW und HYGGE. Wir nehmen kreative Impulse der Redaktionen auf, entwickeln diese weiter und finden das passende Format. Als Kreativitätsplattform richtet sich unser Angebot an DIY-Begeisterte und Menschen, die ein neues Hobby erlernen möchten - authentisch, im persönlichen Miteinander und gegenseitigen Austausch. Durch unsere qualifizierten Expert:innen und die hochwertigen Materialpakete unserer Partner gibt es sozusagen eine Geling- und Rundumsorglos-Garantie. So aktivieren wir nicht nur unsere Leserschaft und Community, kreativ zu werden, sondern machen unsere Marken auch für neue Zielgruppen erlebbar."

KREATIVZEIT Workshops und Kurse

Wer gerne kreativ ist und sein Zuhause originell verschönern möchte, ist bei den KREATIVZEIT Events genau richtig. In den dreistündigen, interaktiven Live-Workshops zum Preis von 59 Euro erlernt man aktuelle Kreativtechniken wie Makramee, Töpfern im Lineart- und Terrazzo-Stil, Sketchnoting, Collagen & Co. und verwendet angesagte Materialien. Gemeinsam mit Redakteur:innen und unter fachkundiger Anleitung werden individuelle DIYs kreiert. Die ersten digitalen Live-Events finden am 16., 17., 23. und 31. Mai sowie am 2. Juni statt. Weitere Live-Workshops folgen. Mit den abrufbaren On Demand KREATIVZEITen werden die DIY-Veranstaltungen maximal flexibel: Alle Kurse sind jeder Zeit abrufbar. Und bei den mehrteiligen KREATIVZEIT Kursen wird ein Hobby in eigenem Tempo erlernt, wie z.B. das Stricken. Hier variieren die Preise je nach Kreativtechnik. Jedes KREATIVZEIT Ticket beinhaltet ein hochwertiges Materialpaket mit allem, was für den Workshop oder Kurs benötigt wird. Tickets und weitere Informationen gibt es unter kreativzeit.info.

KREATIVZEIT FESTIVAL am 3. und 4. September in der Halle Tor 2 in Köln

Beim KREATIVZEIT FESTIVAL dreht sich Anfang September in Köln alles um Inspiration, Spaß und kreatives Schaffen. Ob Blumen-DIY, Holzarbeiten, Dekorieren oder Streichen - hier können die rund 1.000 Teilnehmenden ihrer Kreativität freien Lauf lassen, Workshops und Vorträge besuchen und Gleichgesinnte kennenlernen. Die Brand- und Creator-Partner des Festivals bieten ein vielfältiges Workshop-Angebot für die Besucher:innen. Vorträge kreativer Köpfe und der HYGGE-Redaktion, Live-Musik der Kölner Singer-Songwriterin Marie Rauschen, Snacks und viele Austauschmöglichkeiten mit Redakteur:innen und Content Creatorn runden das Angebot ab. Der diesjährige "Garden & Home Blog Award" findet im Rahmen des Festivals statt, so dass die Festivalbesucher:innen auf die Szene der Living- und DIY-Creator treffen. Die ersten 100 Tickets pro Festivaltag gibt es zum reduzierten Early Bird-Preis von 129 Euro statt 169 Euro. Tickets gibt es unter kreativzeit.info/festival.

Hanna Theune, Leiterin Events: "Wir freuen uns sehr, endlich wieder eine Live-Veranstaltung anbieten zu können - ein Markenerlebnis der besonderen Art. Beim KREATIVZEIT FESTIVAL bringen wir DIY-Fans mit der Kreativ-Szene und starken Marken zusammen, um gemeinsam die vielen Facetten der Kreativität zu feiern."

Die Markenpartner des KREATIVZEIT FESTIVALs sind toom, 1000 gute Gründe, SCHÖNER WOHNEN-Farbe, BOSCH Home & Garden, Gardena, Oase, tesa, Wagner, TOPP, Textilwerk und COMPO.

Weitere Informationen zu allen KREATIVZEITen gibt es unter: kreativzeit.info

