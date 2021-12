Kölner Stadt-Anzeiger

NRW-LKA-Chef fordert fälschungssichere Impfausweise - Täter "sozialschädlich und menschengefährdend"

Köln (ots)

Der Direktor des nordrhein-westfälischen Landeskriminalamts, Ingo Wünsch, spricht sich für die Einführung von fälschungssicheren Impfpässen aus. "Wir kommen an einem fälschungssicheren Impfzertifikat, mit vergleichbaren Sicherheitsmerkmalen wie bei Bargeld und Passpapieren, in Zukunft nicht vorbei", sagte Wünsch dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Freitag-Ausgabe). Auch wenn ein europaweiter, fälschungssicherer Impfpass nicht von heute auf morgen erstellt werden könnte, so müsse dennoch "der Weg dorthin führen". Die Corona-Pandemie hatte die Impfpassfälschung zu einem lukrativen Geschäftsfeld für Kriminelle gemacht. Bislang konnte das LKA aber noch keine strukturierte Impfpassfälschungszentrale ermitteln. "Wer Impfpässe fälscht, verhält sich sozialschädlich und menschengefährdend", sagte Wünsch. "Das ist eine Straftat, meiner Ansicht nach eine moralisch ganz üble", fügte der Behördenchef hinzu.

