Kölner Stadt-Anzeiger

Staatskanzleichef Nathanael Liminski unterliegt bei Wahl des CDU-Landtagskandidaten im Rhein-Sieg-Kreis

Siegburg. (ots)

Der Chef der Staatskanzlei in Düsseldorf, CDU-Politiker Nathanael Liminski, ist bei der Wahl des CDU-Kandidaten für den Landtagswahlkreis 29 zur Landtagswahl 2022 einem Lokalpolitiker aus Sankt Augustin unterlegen. Das berichtet der "Kölner Stadt-Anzeiger" (Donnerstag-Ausgabe). Der 36-jährige Liminski musste sich am Mittwochabend in Siegburg Sascha Lienesch mit 71 zu 78 Stimmen in der Stichwahl geschlagen geben. Liminski stammt ebenfalls aus Sankt Augustin und hat bislang kein Landtagsmandat. Im ersten Wahlgang, in dem noch ein dritter CDU-Politiker aus Lohmar antrat, hatten Liminski und Lienesch noch gleichauf gelegen.

