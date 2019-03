International Conferences Group LLC

Marihuana-Importeur Deutschland? Europas größte Cannabis-Konferenz ICBC vom 01. bis 02. April 2019 in Berlin

Nimmt die Deutsche Regierung die Patientenversorgung mit medizinischem Cannabis endlich selbst in die Hand? Oder wird wieder mal ein milliardenschwerer Zukunftsmarkt ausländischen Unternehmen überlassen?

Über 60 Experten aus Wirtschaft, Medizin und Politik werden über dieses und andere Themen vom 01. bis zum 02. April 2019 auf der Internationalen Cannabis Business Konferenz (ICBC) in Berlin diskutieren.

Es geht um viel: "Deutschland hatte mit der Neuregelung von 2017 eigentlich eine gute Grundlage für den medizinischen Gebrauch von Cannabis geschaffen", sagt ICBC-Gründer Alex Rogers. "Doch inzwischen steigen die Verschreibungen dramatisch und da sich der Anbau hierzulande verzögert, sind Deutsche Patienten zu 100 Prozent von Importen aus dem Ausland abhängig."

Auf der Konferenz sind unter anderem:

- Georg Wurth, Geschäftsführer des Deutschen Hanfverbands (DHV) - Dr. Raphael Mechoulam, der"Entdecker" des THC-Wirkstoffs und einer der führenden Forscher auf diesem Gebiet - Tjalling Erkelens, CEO und Gründer von Bedrocan, einem Deutschen Unternehmen für medizinisches Cannabis - Dr. Franjo Grotenhermen, der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin e.V. (ACM) - Hillary Black, Direktorin für Patientenweiterbildung und CSR bei Canopy Growth (aus Kanada, Deutschlands Hauptlieferant von Cannabis) - John W. Convoy, Rechtsanwalt und Sachverständiger am Kanadischen Supreme Court

Die ICBC startete im Jahr 2014 und hat sich als weltweit führende Cannabis-Business-Konferenz etabliert. Nach ausverkauften Veranstaltungen mit jeweils über 1.000 Teilnehmern in 2017 und 2018 kommt sie in diesem Jahr bereits zum dritten Mal nach Berlin. Mit dem größten Marktpotential ist Deutschland das wichtigste Land für die ICBC in Europa.

Die Veranstaltung findet im Maritim proArte Hotel statt. Sie richtet sich nicht an Endverbraucher, sondern an Wirtschaft, Politik und Medizin sowie interessierte Unternehmer. Teilnehmer-Tickets und weitere Informationen gibt es unter www.internationalcbc.com

