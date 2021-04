RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland

RCI Bank and Services Deutschland und heycar Deutschland entwickeln erste gemeinsame Marketingkampagne

Neuss (ots)

Mit attraktiven Angeboten für zwei Publikumslieblinge starten RCI Bank and Services Deutschland und heycar Deutschland am 8. April 2021 ihre erste große gemeinsame Marketingkampagne: Bis zum 30. Juni 2021 sind die Modelle Renault Zoe und Nissan Qashqai zu besonders attraktiven Finanzierungskonditionen auf heycar.de erhältlich. Bei der Marketingaktion für den Renault Zoe handelt es sich um die erste verkaufsfördernde Kampagne auf heycar für ein Elektro-Fahrzeug.

Genau in solchen Kampagnen sieht heycar Deutschland CEO Dr. Reinhard Schmidt die Stärke seines Unternehmens: "Wie keine andere Plattform bildet heycar die Schnittstelle zwischen Handel, Herstellern, Herstellerbanken sowie Kundinnen und Kunden. Das ist eine einzigartige Position im Markt. Sie macht es uns möglich, besonders attraktive Kampagnen umzusetzen, von denen alle Beteiligten profitieren." Auch heycar gewinne bei diesem Aktionsgeschäft: "Wir können unseren Nutzerinnen und Nutzern ansprechende Angebote mit unschlagbaren Finanzierungsraten unterbreiten. Das erhöht unsere Relevanz im Suchprozess entscheidend."

Mit der Kampagne möchte RCI Bank and Services Deutschland sowohl neue Kunden für ihre Finanzierungsangebote gewinnen, als auch die teilnehmenden Renault und Nissan Händler im Abverkauf unterstützen, erklärt Hans von Mangoldt, Direktor Marketing bei RCI Bank and Services Deutschland: "Durch die aktuelle Marketingkampagne mit heycar für den Renault Zoe und den Nissan Qashqai können Interessentinnen und Interessenten nicht nur im Autohaus, sondern auch online auf heycar von den starken Finanzierungs- und Leasingangeboten der Renault Bank und der Nissan Bank profitieren."

Über RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland - RCI Bank and Services Deutschland

RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland (RCI Bank and Services Deutschland) ist die deutsche Niederlassung der französischen RCI Banque S.A. (RCI Bank and Services), die in 36 Ländern weltweit aktiv ist. Als Renault Bank und Nissan Bank vertreibt RCI Banque Deutschland zusammen mit ihrem Partner RCI Versicherungs-Service GmbH ihre Produkte - Finanzierung, Leasing, Versicherungen und Services - über die Automobilhändler der Marken Renault, Dacia, Alpine und Nissan. Als Renault Bank direkt ist RCI Banque Deutschland auch im Einlagengeschäft mit Tagesgeld- und Festgeldkonten erfolgreich. Die RCI Versicherungs-Service GmbH bietet Versicherungsprodukte seit 2017 auch online an. Unternehmenssitz der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland und der RCI Versicherungs-Service GmbH ist Neuss in Nordrhein-Westfalen.

