Die besten Ideen im Handel prämieren

Best Retail Cases Award geht in zweite Runde

Lösungen für den lokalen Handel und E-Commerce gesucht

Händler und auch einige Dienstleister sind heutzutage mit unzähligen Herausforderungen konfrontiert - egal, ob sie rein stationär agieren, online verkaufen oder ein Omnichannel-Angebot aufgebaut haben. In Eigenregie oder mit Hilfe externer Partner setzen sie deshalb vermehrt auf Services und Technologie, die sie für die Zukunft rüsten und den Betriebsablauf sowie das Kundenerlebnis optimieren. Die Location Based Marketing Assocation listet in ihrer Best Retail Cases-Datenbank entsprechende Anwendungsbeispiele und zeichnet die besten von ihnen in regelmäßigen Intervallen mit einem Best Retail Cases Award aus.

Bis zum Ende des Jahres 2020 können Cases für die kommende Prämierungsrunde in den Kategorien Retail Technology, Retail Marketing, Service & Store-Design sowie Omnichannel eingereicht werden.

Besonderes Augenmerk liegt in dieser Runde auf Lösungen für den Online-Handel, der Rubrik "eCommerce - Best of Marketing und Verkaufs-Strategien".Das Besondere: Über die Preisvergabe stimmen nicht nur branchenerfahrene Medien-Jurymitglieder, sondern auch die Anwender selbst ab. Die neue Votingrunde für die Preisverleihung 2021 startet am 4. Januar 2021. Dazu müssen Interessierte ihren Case lediglich auf der Best Retail Cases-Seite (www.bestretailcases.com)eintragen und für den Preis nominieren.

Bei der vergangenen Prämierungsrunde im September 2020 stieß die Preisverleihung auf reges Interesse in der Händler- und Anwender-Community. Über 2.500 Voter gaben ihre Stimme für Cases wie den Connected Commerce-Ansatz von Otto & ECE, den digitalen Assistenten für die Mitarbeiter von Fressnapf, die Behälter für unverpackte Lebensmittel bei tegut, eine Lösung für die Automatisierung des Amazon-Vertriebs oder das Scan&Go-System des österreichischen Lebensmitteleinzelhändlers Billa ab.

Im nächsten Jahr werden die von der Location Based Marketing Association (LBMA e.V.) ins Leben gerufenen Best Retail Cases Awards am 18. Februar auf der LOCA conference vergeben.

