Finanzierungsangebote von Renault Bank und Nissan Bank jetzt auch auf heycar

Die Automobilbank RCI Bank and Services Deutschland mit ihren Marken Renault Bank und Nissan Bank kooperiert jetzt mit der Gebrauchtwagen-Plattform heycar: Über den Finanzierungsrechner von Renault Bank und Nissan Bank können seit Oktober 2020 Gebrauchtwagen von teilnehmenden Renault, Dacia und Nissan Händlern in Deutschland mit einer individuellen Finanzierung auf der Online-Plattform von heycar kalkuliert werden.

Stefan Page, Chief Commercial Officer von heycar Deutschland: "Die Finanzierungen der Renault Bank und der Nissan Bank sind eine echte Bereicherung des Angebots auf unserer Seite. Mit der neuen Kooperation haben wir nun die erste Bank eines führenden, nicht-deutschen Herstellers an Bord. Damit steigt die Attraktivität unserer Plattform weiter, auch für Interessenten der Marken Renault, Dacia und Nissan. Diese Fahrzeuge spielen im Angebot auf unserer Plattform bereits heute eine große Rolle. Mit dieser Partnerschaft können wir deren Bedeutung in unserem Angebot weiter ausbauen. Wir sind also sehr glücklich über den erfolgreichen Abschluss unserer Partnerschaft."

Hans von Mangoldt, Direktor Marketing bei RCI Bank and Services Deutschland: "heycar ist eine junge und schnell wachsende Gebrauchtwagen-Plattform in Deutschland mit einem Konzept, das RCI Bank and Services Deutschland überzeugt hat. Durch die neue Kooperation können Kunden von heycar jetzt von den starken Finanzierungsangeboten der Renault Bank und der Nissan Bank profitieren: Mit unserem Finanzierungsrechner kann sich jeder Interessent das seinen Wünschen entsprechende, individuelle Angebot für seinen Gebrauchtwagen online darstellen lassen."

Über heycar

heycar ist die neue, benutzerfreundliche Online-Plattform für geprüfte Gebrauchtwagen aller Klassen und bekannten Marken. Kaufinteressierte finden hier ausschließlich Gebrauchtwagen, die höchstens acht Jahre alt sind und maximal 150.000 km Laufleistung aufweisen. Auf der Plattform hilft ein klares, einfaches und umfangreiches Filtersystem den Nutzern dabei, genau den Gebrauchten zu finden, der wirklich passt. Derzeit bietet heycar rund 300.000 gelistete Fahrzeuge von ca. 2.000 Händlergruppen an rund 4.000 Standorten an. heycar arbeitet ausschließlich mit geprüften Händlern zusammen, die definierten Qualitätskriterien entsprechen. Das Startup mit Sitz in Berlin wurde 2017 gegründet, CEO von heycar Deutschland ist Dr. Reinhard Schmidt. Mehr Informationen auf www.heycar.de

Über RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland - RCI Bank and Services Deutschland

RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland (RCI Bank and Services Deutschland) ist die deutsche Niederlassung der französischen RCI Banque S.A. (RCI Bank and Services), die in 36 Ländern weltweit aktiv ist. Als Renault Bank und Nissan Bank vertreibt RCI Banque Deutschland zusammen mit ihrem Partner RCI Versicherungs-Service GmbH ihre Produkte - Finanzierung, Leasing, Versicherungen und Services - über die Automobilhändler der Marken Renault, Dacia, Alpine und Nissan. Als Renault Bank direkt ist RCI Banque Deutschland auch im Einlagengeschäft mit Tagesgeld- und Festgeldkonten erfolgreich. Die RCI Versicherungs-Service GmbH bietet Versicherungsprodukte seit 2017 auch online an. Unternehmenssitz der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland und der RCI Versicherungs-Service GmbH ist Neuss in Nordrhein-Westfalen.

