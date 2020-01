Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn

"And the living is easy" - Sonnige Tunes bei den White Pearl Mountain Days

Saalbach-Hinterglemm (ots)

Die schönsten Tage im Schnee im Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn von 20. März bis 05. April 2020

Wenn der Schnee früh morgens in der Sonne glitzert, die Tage wieder länger werden und die Temperaturen zum Verweilen einladen wird die "White Pearl"-Saison im Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn eingeläutet. Von 20. März bis 5. April - ganze 17 Tage lang - zelebriert man hier die letzten Tage der Wintersaison noch einmal mit all seinen Vorzügen. "And the living is easy" ist nicht nur eine Floskel aus einem Song von Milk & Sugar. Genau diesen Vibe wollen die White Pearl Mountain Days von 20. März bis 5. April 2020 mit chilligen Tunes, feinster Kulinarik und alpinem Lifestyle vermitteln. Und welche Künstler könnten das besser als Graham Candy, Möwe, Milk & Sugar, die Sängerin von Parov Stelar Alice Francis und Jean Pearl?

Die White Pearl Mountain Days gehören seit ihrer Premiere im Winter 2016/17 zum Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn wie der Staubzucker auf den Kaiserschmarren. Bei 30 Events in 17 Tagen genießt man feinsten DJ Sound in Kombination mit E-Violinen und Vocals auf den Sonnenterrassen der schönsten Locations am Berg und im Tal. Wer sich zudem kulinarisch verwöhnen lassen möchte ist bei den High Noon und Sundowner Sessions bestens bedient. Ausgefallene Themen wie "Maskerade", "Glitter" und "Neon" verfeinern die Club-Nächte mit einem Hauch Extravaganz.

Feinster Sound

Fans von elektronischen Beats dürfen sich auf internationale DJs aus den Genres Deep House, Jazz und Soul freuen - teilweise abgerundet mit den harmonischen Klängen klassischer Instrumente, wie Violinen, Saxophon, Drums und Vocals. Mit rund 30 offiziellen White Pearl Partys in ebenso vielen verschiedenen Locations am Berg und im Tal innerhalb von 17 Tagen ist zum Saisonende noch einiges los im Skicircus. Ein Auszug aus dem diesjährigen Line Up:

David Penn ist eine Ikone in der Elektro Szene. Seine DJ-Sets wurden bereits fünf Mal im Deejay Mag prämiert und derzeit tourt der Spanier durch die besten Clubs weltweit.

Der gebürtige Neuseeländer Graham Candy war bereits mehrfach in den Charts. Hits wie "Waiting For The Summer", "Holding Up Balloons", "She Moves" mit Alle Farben und "The Sun" mit Parov Stelar wurden online jeweils einige Millionen Mal geklickt und liefen über viele Monate im Radio.

Das DJ Duo Möwe ist bekannt durch ihre Songs "Down By The River", "Birds Flying High" und "Around The World". 2018 wurde das Duo bei der Amadeus-Verleihung in Wien in der Kategorie Electronic/Dance ausgezeichnet.

Rufus Martin - die Stimme aus Paul Kalkbrenners "Sky and Sand" sorgt gemeinsam mit Jamie Lewis für Gänsehautmomente bei einer Sundowner Session.

So klingt Jazz heute! Alice Fancis tourte bereits mit Parov Stelar, Alicia Keys und Wyclef Jean um die Welt. Bei den White Pearl Mountain Days verzaubert sie die Gäste mit ihrer honigweichen Stimme zu "Electric Shock"-Tunes - ein Mix aus Electro-Swing, Pop und Hip Hop - und interpretiert Jazz neu.

Sie feierte bereits im Alter von 15 Jahren ihre ersten Erfolge mit einer Rolle im Broadway Musical "AIDA" und arbeitete mit Mousse T, Sash! und Fedde Le Grand. Die Rede ist von Jean Pearl. Mit ihrer Bühnenpräsenz ist sie während der Eventreihe mehrmals zu sehen, und zwar als stimmgewaltiger Support-Act bei den DJ Sets von David Penn, Marvin Aloys und Carol Fernandez.

Paul Lomax - der gebürtige Österreicher mit Wohnsitz auf Ibiza - ist DJ, Produzent, Compiler und Urgestein im internationalen Showbusiness. Bei den White Pearl Mountain Days ist er als Music Director nicht nur für ein einmaliges Line Up zuständig, sondern sorgt gemeinsam mit Robosonic für ein DJ Set, das selbst nach 7 Stunden am Stück nicht langweilig wird.

Manuel Moore spielt in über 30 Ländern pro Jahr und zählt somit zu einem der meistgebuchten E-Guitar Live-Acts weltweit. Er stand bereits mit Rihanna, David Guetta, Kelly Roland oder Steve Aoki auf der Bühne.

Entspannung, Sport und Kulinarik

Zu einem ausgewogenen alpinen Lifestyle gehört aber nicht nur das Tanzen inmitten einer traumhaften Bergkulisse und das Genießen kulinarischer Köstlichkeiten, sondern auch die körperliche Fitness. Wer sich abseits der Pisten selbst etwas Gutes tun möchte hat bei Alpenyoga, Cross Fit Trainings, HIIT Workouts, Black Roll Faszien Sessions & Co. während der White Pearl Mountain Days die perfekten Möglichkeiten dazu.

Für kulinarische Höhepunkte sorgen die Eventlocations mit speziell für die White Pearl Mountain Days abgestimmten regionalen und internationalen Speisen. Mit dabei: Sushimaster Ngima aus dem EAST Hamburg. Sonnenterrassen mit stylischem Lounge-Mobiliar, dicken Fellen, brennenden Feuerschalen und White Pearl Dekoration laden zum Verweilen in der Sonne ein - Österreichische Gemütlichkeit neu verpackt.

Lust auf Sonne, Ski & Sound? wpmday.at

Kontakt:

Tourismusverband Saalbach Hinterglemm

Karin Pasterer

Presse & PR

+43 6541 6800 115

k.pasterer@saalbach.com

www.saalbach.com



Bildmaterial untermedia.saalbach.com

Original-Content von: Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, übermittelt durch news aktuell