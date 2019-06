OBERHAUSER CONSULTING GmbH

Alpen.Kraft-Naturwerkstatt für Familien

Bad Hofgastein

Die alpine Natur nicht nur anschauen, sondern erfahren, spüren und intensiv erleben

Das können große und kleine Gäste des Hotels DAS ALPENHAUS GASTEINERTAL jetzt zusammen mit einem ganz besonderen Experten dank der Naturwerkstätte Alpen.Kraft.

Wenn einer seine Leidenschaft zum Beruf gemacht hat, dann ist das Alfred Silbergasser. Sich selbst bezeichnet er als Energetiker, Naturgeschichtenerzähler, Waldpädagoge und Wildkräuter-Experte. Für die Leute im Tal ist er ein echtes Gasteiner Original. Seit vielen Jahren beschäftigt er sich intensiv mit der Natur, der Geschichte, der Kultur und dem Brauchtum im Gasteinertal. Integrative Heimatforschung nennt er das und vermittelt in Folge all seine Erkenntnisse und Erfahrungen in Seminaren, bei Führungen und Ausflügen zu Kraftplätzen.

Kleine Gäste des Hotels DAS ALPENHAUS GASTEINERTAL können zusammen mit Alfred Silbergasser faszinierende Ausflüge in die Naturwelt unternehmen, Naturphänomene entdecken, einen Naturstaudamm bauen und sich auf Sagen- sowie Naturgeschichtenwanderungen am Sagenwanderweg in Dorfgastein begeben. "Diese Plätze", sagt er, "stärken die Kreativität und den Energiehaushalt." Alfred Silbergasser, der Waldpädagoge und Wildkräuterexperte, zeigt den Kindern, wie kreativ man in der Natur werden kann. Zum Programm der Naturwerkstätte Alpen.Kraft for Kids gehören spannende Aktivitäten wie z. B. Schwirrholz im Tipi herstellen, Glut brennen, Stockbrot selbst backen, einen Naturstaudamm bauen und den Naturlehrpfad in Dorfgastein kennenlernen.

Die naturverbundenen Alpen.Kraft.Selfness-Seminare, Yogakurse und Workshops mit Alfred Silbergasser unterstreichen das Besondere des Vier-Sterne-Hotels DAS ALPENHAUS GASTEINERTAL. Mit dem 2.000 Quadratmeter großen Alpen.Veda.Spa mit Panorama-Hallenbad, Saunen, Ruheräumen und einer Sonnenterrasse mit weitläufiger Liegewiese spielt neben der geistigen natürlich auch die körperliche Entspannung beim Wellness eine entscheidende Rolle.

Unter dem Motto "...vom Leben nahe den Bergen" bieten die DAS ALPENHAUS Hotels & Resorts mit den Häusern in Kaprun, Katschberg und Bad Hofgastein regionale Authentizität, zeitgemäß und unkompliziert interpretiert.

Kurgartenstraße 26, 5630 Bad Hofgastein, Österreich

www.alpenhaus-gastein.at

OBERHAUSER CONSULTING GmbH

www.oberhauser-consulting.at

www.oberhauser-consulting.at

