Löwenstark Online-Marketing GmbH

Löwenstark spendet erneut für "Ärzte ohne Grenzen"

Braunschweig (ots)

Zum vierten Mal in Folge überreicht die Löwenstark Gruppe in der Weihnachtszeit einen Spendenscheck an die gemeinnützige Organisation "Ärzte ohne Grenzen". Geschäftsführer Hartmut Deiwick konnte am 25.11.2019 voller Stolz 11.111 Euro an die medizinischen Helfer in Leipzig überreichen. Die Gesamtsumme der Spenden erreicht somit 38.888 EUR.

Das Geld wird erneut zweckgebunden für den krisengeschwächte Jemen gespendet. "Die desolaten Zustände im Jemen können wir mit unserer Spende nicht vollständig ändern, wir können aber ein wichtiges Zeichen setzen, dass humanitäre Hilfe selbstverständlich werden muss, um solche Krisen gemeinsam und auf globaler Ebene zu meistern", erklärte Geschäftsführer Hartmut Deiwick bei der Scheckübergabe.

Der Jemen ist seit vielen Jahren von einem Bürgerkrieg schwer getroffen. Hungersnot und mangelnde medizinische Versorgung sind die Folge. Die Organisation "Ärzte ohne Grenzen" versucht in der Region Hilfe zu leisten und die Betroffenen mit Nahrungsmitteln und ärztlicher Betreuung zu unterstützen.

Im Laufe der vier Jahre hat die Löwenstark Gruppe anstatt von Kundengeschenken insgesamt 38.888 Euro an "Ärzte ohne Grenzen" überreichen können. "Die Arbeit der Organisation verdient höchste Anerkennung. Wir freuen uns, mit unserer Spende eine Unterstützung für die Krisen- und Katastrophen-Opfer im Jemen zu leisten" so auch Inhaber Marian Wurm.

Dank "Ärzte ohne Grenzen" konnten im Jemen seit 2015 bereits mehr als eine Million Patienten in der Notaufnahme medizinisch versorgt und knapp 100.000 chirurgische Eingriffe vorgenommen werden. Die Behandlung von etwa 150.000 Cholera-Erkrankten, die wirkungsvolle Betreuung von verletzten und erkrankten Kindern bis hin zu mehr als 80.000 Geburtshilfen ist nur durch die vielen globalen Spenden möglich geworden.

Über die Löwenstark

Die Löwenstark-Gruppe (www.loewenstark.com) gehört mit über 5.000 Kundenprojekten in 18 Jahren zu den erfahrensten und erfolgreichsten Agenturen für Online-Marketing in Zentraleuropa. Rund 150 Mitarbeiter arbeiten an zehn Standorten in allen Disziplinen des Online-Marketings für nationale und internationale Kunden. Dabei werden Teillösungen wie Suchmaschinen-Optimierung, Affiliate-, E-Mail-, Social Media- und Mobile-Marketing oder auch Google Adwords-Kampagnen angeboten. Der Schwerpunkt jedoch liegt auf Gesamtansätzen unter Berücksichtigung sämtlicher erforderlicher Tools.

