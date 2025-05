British American Tobacco (Germany) GmbH

BAT bekräftigt zum Weltnichtrauchertag sein Engagement, den Zugang Minderjähriger zu Tabak- und Nikotinprodukten zu verhindern

Hamburg (ots)

BAT bekennt sich erneut dazu, dass Minderjährige keinen Zugang zu Tabak- und Nikotinprodukten haben sollten, und betont, dass diese Produkte ausschließlich für Erwachsene bestimmt sind.

BAT setzt sich für eine fortschrittliche Regulierung ein, dank der erwachsene Raucher*innen, die sonst weiterrauchen würden, vollständig auf rauchfreie Nikotin- und Tabakprodukte umsteigen können und die gleichzeitig durch strenge Schutzmaßnahmen verhindert, dass Minderjährige Zugriff darauf haben.

Das Unternehmen unterstützt die Zusammenarbeit zwischen Regulierungsbehörden, Herstellern, Einzelhändlern und Organisationen des öffentlichen Gesundheitswesens, um den Konsum durch Minderjährige zu verhindern.

BVTE (Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse e.V) startet zum 31. Mai 2025 das Meldeportal vape-kontrolle.de.

Anlässlich des Weltnichtrauchertags bekräftigt British American Tobacco (BAT) sein Engagement, den Zugang Minderjähriger zu Tabak- und Nikotinprodukten zu verhindern. Wir unterstützen entsprechende Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit und setzen uns für eine Regulierung ein, die sicherstellt, dass diese Produkte nicht in die Hände von Minderjährigen gelangen.

BAT ruft zu einer weltweiten Zusammenarbeit auf, um den Aufbau einer rauchfreien Welt zu beschleunigen. Rauchfreie Produkte wie Dampfprodukte, Erhitzer und Nikotin-Pouches geben deutlich weniger schädliche Substanzen ab, als dies beim Verbrennen von Tabak der Fall ist. Sie spielen eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, die mit dem Zigarettenrauchen einhergehenden Gesundheitsrisiken zu verringern.

Länder, die diese Produkte eingeführt haben, wie Japan, Neuseeland, Schweden, Großbritannien und die USA, verzeichnen einen stärkeren Rückgang der Raucherquote als andere Länder.

Das Beispiel Schweden belegt die Wirksamkeit des Tobacco Harm Reduction-Ansatzes, also der Risikoreduzierung für Raucher*innen. In den letzten 30 Jahren sind dort viele Menschen vom Rauchen auf Snus umgestiegen, ein traditionelles Tabakprodukt für den oralen Gebrauch. In jüngerer Zeit wurden weitere rauchfreie Produkte eingeführt, die aufgrund ihres geringeren Risikoprofils steuerlich begünstigt und daher erschwinglicher als Zigaretten sind. Mit einer Raucherquote von nur 5,4 % - der niedrigsten in der EU - weist das Land zugleich die niedrigsten Sterblichkeitsraten für rauchbedingte Krebserkrankungen auf. Wissenschaftler schätzen, dass in den nächsten zehn Jahren 3,5 Millionen Menschenleben gerettet werden könnten, wenn die EU dem Beispiel Schwedens folgen würde.[i]

Die Regulierungsbehörden sollten sicherstellen, dass erwachsene Raucher*innen Zugang zu rauchfreien Produkten und genauen Informationen darüber haben, wie die Risikoprofile dieser Produkte im Vergleich zum Rauchen aussehen. Ebenso wichtig ist es jedoch, durch adäquate Maßnahmen sicherzustellen, dass Minderjährige keine Tabak- oder Nikotinprodukte kaufen können.

Wichtige Grundsätze zur Verhinderung des Zugangs für Minderjährige

Verbot der Nutzung durch Minderjährige: Verbot des Verkaufs von Tabak- und Nikotinprodukten an Minderjährige sowie der Verwendung dieser Produkte durch Minderjährige.

Altersüberprüfung: Obligatorische Verfahren zur Altersüberprüfung beim Kauf oder bei der Lieferung.

Beschränkungen für Aromen und verantwortungsbewusste Vermarktung: Zulassung von Aromen, die Erwachsene ansprechen, und Verbot von Aromen, Beschreibungen und Verpackungen, die insbesondere für Minderjährige attraktiv sind.

Strenge Verfolgung und Bestrafung von Verstößen: Priorisierung einer wirksamen Strafverfolgung, gestützt auf strenge und maßgeschneiderte Sanktionen für diejenigen, die gegen die Vorschriften verstoßen.

Dr. Christian Merkel, Leiter Industriepolitik und Öffentlichkeitsarbeit bei BAT Germany erklärte:

"Am Weltnichtrauchertag stehen wir an der Seite derjenigen, die strengere Schutzmaßnahmen fordern, um Minderjährige am Zugang zu Tabak- und Nikotinprodukten zu hindern. Wir haben in unserem gesamten Unternehmen verantwortungsbewusste Praktiken eingeführt und setzen uns für umfassendere Veränderungen ein. Zudem startet der BVTE (Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse e.V.), dessen Mitglied wir sind, zum 31. Mai 2025 die Initiative vape-kontrolle.de. Das neue Meldeportal soll dabei helfen, den Markt für E-Zigaretten sicherer zu machen und Verstöße gegen den Jugendschutz aufzudecken. Eine durchdachte Regulierung kann Deutschland dabei helfen, seine Ziele für eine rauchfreie Gesellschaft zu erreichen, indem sie mehr erwachsene Raucher*innen, die sonst weiterrauchen würden, dazu ermutigt, vollständig auf rauchfreie Alternativen umzusteigen, und gleichzeitig den Konsum durch Minderjährige verhindert."

Dr. James Murphy, Vorstand Forschung und Wissenschaft bei der BAT Gruppe, fügte hinzu:

"Vor zwanzig Jahren war Tabakkontrolle die einzige Möglichkeit, die mit dem Zigarettenkonsum einhergehenden Gesundheitsrisiken zu bekämpfen. Heute sollten erwachsene Raucher*innen, die sonst weiterrauchen würden, auf Alternativen mit geringerem Risikoprofil umsteigen können. Die wissenschaftlichen Argumente für diesen Ansatz zur Risikoreduzierung sind überzeugend: Unserer Ansicht nach kann die Verwirklichung einer rauchfreien Welt durch die Umsetzung von Strategien zur Risikoreduzierung beschleunigt werden."

BAT ist sich der mit dem Zigarettenkonsum einhergehenden Risiken bewusst und hat sich dazu verpflichtet, die negativen Auswirkungen seines Geschäfts auf die Gesundheut zu verringern. Zu dem Zweck bieten wir erwachsenen Raucherinnen und Rauchern, die sonst weiterrauchen würden, ein Portfolio rauchfreier Produkte mit einem geringeren Risikoprofil als Zigaretten. Unser Ziel ist es, bis 2035 ein überwiegend rauchfreies Unternehmen zu werden.

BAT ist davon überzeugt, dass die Risikoreduzierung für Raucher*innen einer der chancenreichsten Ansätze für die öffentliche Gesundheit darstellt. Im Rahmen einer gut durchdachten Regulierung kann das Zusammenspiel von Maßnahmen zur Tabakkontrolle und zur Risikoreduzierung eine Verringerung der durch Tabak verursachten Schäden bewirken.

BAT hat kürzlich Omni(TM) ins Leben gerufen, eine Plattform zum Austausch von Ideen und Erkenntnissen, mit der wir den Dialog zum Thema Risikoreduzierung für Raucher*innen vorantreiben wollen. Schauen Sie auf die Fakten und beteiligen Sie sich an der Diskussion:

Erfahren Sie mehr über OmniTM: Omni - Vorausdenken für eine rauchfreie Welt

Über die BAT Gruppe

BAT ist ein führendes Multi-Category-Konsumgüterunternehmen. Gestützt auf weltweit führende Wissenschaft sowie Forschung und Entwicklung, setzen wir uns für die Verwirklichung unseres Unternehmenszwecks - A Better Tomorrow(TM) - ein, indem wir durch "Building a Smokeless World" eine rauchfreie Welt schaffen, in der Zigaretten endgültig der Vergangenheit angehören. Teil dieses Bestrebens ist Omni(TM) - eine evidenzbasierte Transformationsplattform, die das Engagement und den Fortschritt von BAT dokumentiert.

BAT beschäftigt 48.000 Mitarbeitende und erwirtschaftete 2024 einen Umsatz von 25,9 Milliarden GBP bei einem bereinigten operativen Gewinn von 11,9 Milliarden GBP.

Ziel ist es, bis 2030 50 Millionen erwachsene Verbraucherinnen und Verbraucher für unsere rauchfreien Produkte zu gewinnen und bis 2035 50 Prozent unseres Umsatzes damit zu erzielen. Unser Portfolio umfasst ein wachsendes Angebot an nikotinhaltigen und rauchfreien Tabakprodukten. Hierzu gehören unsere Vapour-Marke Vuse, unsere Erhitzermarke glo und unsere Modern-Oral-Marke Velo (Nikotin-Pouches). Nach einer Investitionsphase von nur einem Jahrzehnt erzielte die BAT Gruppe 2024 einen Umsatz von 3,4 Milliarden GBP in den neuen Kategorien, und das bei stark gestiegener Rentabilität. Mit unserem Portfolio unterstreichen wir unseren Anspruch, den sich wandelnden und immer vielfältigeren Vorlieben der erwachsenen Konsumentinnen und Konsumenten von heute Rechnung zu tragen.

Darüber hinaus reduziert BAT den Verbrauch natürlicher Ressourcen, verbessert die Lebensbedingungen und verwirklicht sein Klimaziel, bis 2050 entlang seiner gesamten Wertschöpfungskette klimaneutral zu werden.

2024 erhielt BAT vom CDP ein Triple-A-Rating für seine Offenlegungen in den Bereichen Klimawandel, Wassersicherheit und Wälder, was unser Engagement für ökologische Transparenz und entsprechende Maßnahmen unterstreicht.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich "zukunftsgerichteter" Aussagen gemäß US Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Derartige Aussagen werden häufig, aber nicht immer unter Verwendung von Wörtern oder Begriffen wie "annehmen", "vorhersehen", "könnte", "vielleicht", "würde", "sollte", "beabsichtigen", "planen", "potenziell", "vorhersagen", "wird", "erwarten", "schätzen", "projizieren", "positioniert", "Strategie", "Ausblick", "Ziel" und ähnlichen Ausdrücken getroffen. Sie beziehen sich auf Ziele bezüglich unserer Kundinnen und Kunden, auf die Umsatzziele für unsere neuen Kategorien und auf unsere ESG-Ziele.

All diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten Schätzungen und Annahmen, die Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen. Auch wenn anzunehmen ist, dass die in dieser Mitteilung geäußerten Erwartungen begründet sind, kann eine Vielzahl von Variablen wirksam werden, durch die die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den derzeit erwarteten abweichen. Ein Überblick über die Gründe, warum die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten oder angedeuteten Erwartungen abweichen können, sind in den Abschnitten "Cautionary Statement" und "Group Principal Risks" im Geschäftsbericht 2024 und im Formular 20-F von British American Tobacco p.l.c. (BAT) zu finden.

Zusätzliche Informationen zu diesen und anderen Themen sind in den Meldungen von BAT an die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) zu finden, unter anderem im Geschäftsbericht, im Formular 20-F sowie in den Lageberichten in Formular 6-K, die kostenlos von der Website der SEC unter http://www.sec.gov heruntergeladen werden können. Zu finden sind sie des Weiteren in den Geschäftsberichten von BAT, die kostenlos von der Website von BAT unter www.bat.com heruntergeladen werden können.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu; Personen, die Beratung benötigen, sollten einen unabhängigen Finanzberater aufsuchen. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln den Wissensstand und die Informationen zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Mitteilung wider. BAT übernimmt keinerlei Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, infolge zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Die Leserinnen und Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.

[i]Human D., et al, Saving Lives Like Sweden. Smoke Free Sweden, 2023. Erhältlich unter: https://smokefreesweden.org/wp-content/themes/smokefreesweden/assets/pdf/reports/Report_SAVING%20LIVES%20LIKE%20SWEDEN.pdf

Original-Content von: British American Tobacco (Germany) GmbH, übermittelt durch news aktuell