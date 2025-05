British American Tobacco (Germany) GmbH

Vuse & glo(TM) @ OMR 2025: Wenn Innovation zum Erlebnis wird - und Co-Creation anfassbar

Hamburg (ots)

Was für ein Auftritt! Auf der OMR 2025 haben Vuse(1) und glo(TM) nicht nur einen der größten Stände des Festivals bespielt - sondern ein echtes Erlebnis geschaffen: innovativ, emotional, multisensorisch. Im Fokus: die Zukunft erleben - und zwar jetzt.

ULTRA BY VUSE: PREMIERE EINES PREMIUM-STATEMENTS

Mit Ultra by Vuse präsentierte Vuse auf der OMR 2025 weit mehr als ein neues Produkt, sondern zudem ein neues Selbstverständnis: Individualität, Premium-Design und ein innovatives Geschmackserlebnis bildeten das Herzstück eines rund 900 m² großen Markenauftritts, der die Besucher*innen in eine vielschichtige, multisensorische Erlebniswelt entführte.

Vuse inszenierte sich als innovative Lifestyle-Brand und schuf mit dem imposanten Messestand eine Bühne für Design, Technologie und Ästhetik - spürbar, greifbar und immersiv. Interaktive Highlights wie eine futuristische Fotobox, die Besucher*innen in traumhafte Bildwelten katapultierte, die digital animierte "Orb Portrait Gallery", in der KI aus Portraits personalisierte Kunstwerke schuf, sowie die "Recharge Lounge" machten die Vision von Ultra by Vuse auf eindrucksvolle Weise erlebbar.

Design, Sound und Haptik verschmolzen zu einem ganzheitlichen Markenerlebnis. Vuse setzte damit ein kraftvolles Statement für Zeitgeist: individuell, technologisch und avantgardistisch.

Zwei kreative Köpfe begleiteten diesen Auftritt und machten das neue Markenversprechen im Rahmen der Kampagne Ultra YOUnique sichtbar: Künstler Cevin Parker entwarf exklusive, 3D-gedruckte Sleeves für Vuse Ultra - jedes ein Unikat, das live vor Ort präsentiert wurde. Die Designs verbinden technologische Innovation mit handwerklicher Präzision und persönlichem Ausdruck.

Julian Daynov, Creative Director und Markenstratege, gab gemeinsam mit dem Dufthaus Mäurer & Wirtz erste Einblicke in die Entwicklung eines Parfums, inspiriert vom vielseitigen Vuse Flavour Portfolio - ein Duft, der noch 2025 lanciert wird. Details zum kreativen Prozess wurden auf der Messebühne in einem Talk vorgestellt.

VUSE X MCLAREN: TECHNOLOGIE TRIFFT PERFORMANCE

Ein besonderes Highlight auf der OMR war die gemeinsame Masterclass von Vuse und McLaren Racing unter dem Titel "Fueling the Future".

Jesus Carmona (BAT) und Dan Keyworth (McLaren Racing) gaben dabei spannende Einblicke in eine strategische Partnerschaft, die seit 2019 besteht und kürzlich verlängert wurde - mit dem klaren Fokus auf Innovation, Transformation und gemeinsames Lernen.

Die Kooperation geht weit über klassisches Co-Branding hinaus: Neben dem Formel-1-Team umfasst sie inzwischen auch das Formel-E-Engagement von McLaren. Im Mittelpunkt stehen technologischer Fortschritt, kreative Aktivierungen sowie ein gemeinsames Bekenntnis zu Diversität und Inklusion.

Das Publikum erlebte eine inspirierende Session darüber, was entsteht, wenn zwei zukunftsorientierte Marken ihre Stärken bündeln. Zusätzlich konnten Besucher:innen am offiziellen McLaren Formel-1-Simulator ihre eigene Performance unter Beweis stellen.

GLO(TM) & NEX STAGE: NEUE FLAVOURS, FRISCHE BEATS, SPANNENDE CHALLENGES

Am zweiten Tag der Messe betrat glo(TM) die Bühne und präsentierte spannende neue tabakfreie Flavour-Innovationen, mit denen sich die Marke klar vom Wettbewerb abhebt. Besucherinnen und Besucher konnten glo(TM) zudem hautnah erleben - durch interaktive Erlebnisse und vielfältige Aktivierungen vor Ort.

Gleichzeitig wurde das nächste Kapitel der erfolgreichen NEX STAGE Kampagne aufgeschlagen: Pretty Pink, Eskei83 sowie KoweSix und Tobitob von Moonbootica stellen sich in diesem Jahr kreativen Challenges, die gemeinsam mit der glo(TM) Community entwickelt wurden.

Exklusiv auf der OMR wurden die neuen Projekte erstmals vorgestellt - moderiert von Kim Hnizdo, die bereits im vergangenen Jahr souverän durch das Format führte und sich diesmal selbst einer Challenge stellt.

Mit dieser starken Inszenierung setzte glo(TM) ein klares Zeichen: Kreatives Wachstum entsteht durch den Mut zur Veränderung.

AFTERSHOW ENERGY: DER STAND WURDE ZUM CLUB

Auch in diesem Jahr überzeugte die Aftershow mit einer energiegeladenen Atmosphäre und einem Line-up, das jedem Clubabend Konkurrenz macht:

Maddi Bu, Brass Palast, Jaden Bojsen und Pretty Pink verwandelten den Stand in der ersten Nacht in eine vibrierende Bühne. In der zweiten Nacht sorgten Miami Lenny & Kamilleon, Moonbootica und Eskei83 für den krönenden Abschluss - mit Beats, die noch lange nachhallten.

Mit Vuse und glo(TM) haben sich auf der OMR 2025 nicht nur zwei innovative Marken inszeniert - sondern es wurden auch emotionale Highlights geschaffen. Ein immersives Erlebnis, das überzeugend zeigt, wie Transformation heute erlebt wird: laut, mutig und mit allen Sinnen.

Über Vuse:

Vuse steht für Premium Design und innovative Flavour-Erlebnisse mit jedem Zug. Kein Tabak, keine Asche, kein Rauchgeruch(2) - Vuse ist die führende globale Vaping-Marke(3) und seit 2016 Bestandteil des BAT Germany Portfolios. Mehr unter vuse.com

Über glo(TM)

glo(TM) steht für Tabak- und tabakfreien Flavour-Genuss - ganz ohne Rauchgeruch und Asche(4). Statt zu verbrennen, erhitzt der innovative glo(TM) Heater speziell entwickelte Sticks und ermöglicht so ein neues Genusserlebnis. glo(TM) verbindet modernste Technologie mit stilvollem Design. Mit NexStage by glo(TM) werden diese Elemente durch Musik, Fashion und Design erweitert - Bereiche, die seit jeher fest zur Identität von glo(TM) gehören. Mehr unter myglo.com

(1) Dieses Produkt enthält Nikotin und macht abhängig.

(2) Vuse Go 700, 800, 1000 & Vuse Go Reload sowie Vuse Ultra in Verbindung mit Vuse Pods erhitzen ein e-Liquid, anstatt Tabak zu verbrennen. Es wird Dampf erzeugt, dabei entstehen weniger Geruch, keine Asche und kein Tabakteer. Diese Produkte sind nicht risikofrei und enthalten Nikotin, eine abhängig machende Substanz.

(3) Basierend auf dem Vuse geschätzten Marktanteil (Wertanteil) von Vapour Pods und vorgefüllten Geräten abgeleitet von der unverbindlichen Preisempfehlung im gemessenen Einzelhandel (d.h. dem Gesamtwert der Kategorie E-Zigarette im Einzelhandelsumsatz) in den Hauptmärkten für Vapour: USA, Kanada, Großbritannien, Deutschland, Polen und Spanien (Stand Oktober 2024).

(4) gloTM erhitzt speziell entwickelte Sticks anstatt sie zu verbrennen. Dabei entsteht ein Aerosol, weniger Geruch und keine Asche im Vergleich zu einer gerauchten Zigarette. Dieses Produkt ist nicht risikofrei.

