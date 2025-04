British American Tobacco (Germany) GmbH

900 Quadratmeter Markenerlebnis: Vuse und glo(TM) kündigen immersiven Mega-Stand auf der OMR 2025 an

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Nächste Woche ist es wieder so weit: Die OMR öffnet ihre Tore - und zum dritten Mal in Folge sind Vuse und glo(TM) dabei. Mit einem 900 Quadratmeter großen, interaktiven Stand bringt BAT zwei seiner innovativsten Marken auf die Bühne: die E-Zigarette Vuse (1) und den Heater glo(TM). Was die Besucher:innen erwartet? Eine Markenerfahrung, die inspirierend, einzigartig - und vor allem: interaktiv wird.

Der diesjährige Messeauftritt steht ganz im Zeichen von Veränderung: In einer Branche, die sich kontinuierlich wandelt, setzen die verbrennungsfreien Produkte Vuse und glo(TM) ein starkes Zeichen für den Fortschritt im Portfolio der neuen Kategorien.

TAG 1 - ULTRA YOUNIQUE BY VUSE: INNOVATION TRIFFT INDIVIDUALITÄT

Den Auftakt macht Vuse. Auf der OMR wird erstmalig das neue Konzept Ultra YOUnique by Vuse - eine multisensorische Erlebniswelt, in der Personalisierung und kreative Selbstentfaltung im Fokus stehen. Unterstützt wird Vuse dabei von Julian Daynov und Cevin Parker, die die sensorischen Dimensionen der Marke auf künstlerische Weise interpretieren. Ihre Markenkollaborationen feiern ebenfalls auf der OMR Premiere.

TAG 2 - GLO(TM) NEX STAGE: BEATS, FRISCHE VIBES UND DIE ARTISTS VON "NEX STAGE"

Am zweiten Tag wird sich der Stand in völlig neuer Atmosphäre zeigen - glo(TM) übernimmt die Bühne und setzt den erfolgreichen Hyper Pro Heater groß in Szene und kündigt spannende neue Flavour-Launches an. Mit veo Polar Twist dürfen sich OMR-Besucher:innen auf eine neue Dimension der Frische freuen.

Im Rahmen der fortgesetzten NEX STAGE Kampagne setzt glo(TM) auch 2025 auf kreative Kollaborationen mit spannenden Artists aus der DJ-Szene - und bleibt dabei seinem Motto treu: Wachstum beginnt außerhalb der Komfortzone.

ZWEI TAGE. ZWEI MARKEN. EIN STATEMENT.

Vuse und glo(TM) zeigen wie moderne Markenerlebnisse heute aussehen - immersiv, emotional und kreativ. Der Stand ist nicht nur ein Raum - er ist Bühne, Ort der Begegnung und Sinnbild für Innovation und Co-Kreation, sowohl durch Markenpartner wie auch durch die Community.

Zu finden ist die Experience Fläche in Halle A01, Stand D01. Auch nach den offiziellen Öffnungszeiten bleibt der Stand ein zentraler Treffpunkt: An beiden Abenden wird die Fläche in eine exklusive Aftershow-Location verwandelt. Musikalische Live-Acts sorgen mit treibenden Beats und eindrucksvollen Performances für eine besondere Atmosphäre, die die OMR-Nächte unvergesslich macht.

Über Vuse:

Vuse steht für Premium Design und innovative Flavour-Erlebnisse mit jedem Zug. Kein Tabak, keine Asche, kein Rauchgeruch (2) - Vuse ist die führende globale Vaping-Marke (3) und seit 2016 Bestandteil des BAT Germany Portfolios. Mehr unter vuse.com

Über glo(TM)

glo(TM) steht für Tabak- und tabakfreien Flavour-Genuss - ganz ohne Rauchgeruch und Asche (4). Statt zu verbrennen, erhitzt der innovative glo(TM) Heater speziell entwickelte Sticks und ermöglicht so ein neues Genusserlebnis. glo(TM) verbindet modernste Technologie mit stilvollem Design. Mit NexStage by glo(TM) werden diese Elemente durch Musik, Fashion und Design erweitert - Bereiche, die seit jeher fest zur Identität von glo(TM) gehören. Mehr unter myglo.com

(1)Dieses Produkt enthält Nikotin und macht abhängig.

(2) Vuse Go 700, 800, 1000 & Vuse Go Reload sowie Vuse Ultra in Verbindung mit Vuse Pods erhitzen ein e-Liquid, anstatt Tabak zu verbrennen. Es wird Dampf erzeugt, dabei entstehen weniger Geruch, keine Asche und kein Tabakteer. Diese Produkte sind nicht risikofrei und enthalten Nikotin, eine abhängig machende Substanz.

(3) Basierend auf dem Vuse geschätzten Marktanteil (Wertanteil) von Vapour Pods und vorgefüllten Geräten abgeleitet von der unverbindlichen Preisempfehlung im gemessenen Einzelhandel (d.h. dem Gesamtwert der Kategorie E-Zigarette im Einzelhandelsumsatz) in den Hauptmärkten für Vapour: USA, Kanada, Großbritannien, Deutschland, Polen und Spanien (Stand Oktober 2024).

(4) glo(TM) erhitzt speziell entwickelte Sticks anstatt sie zu verbrennen. Dabei entsteht ein Aerosol, weniger Geruch und keine Asche im Vergleich zu einer gerauchten Zigarette. Dieses Produkt ist nicht risikofrei.

Original-Content von: British American Tobacco (Germany) GmbH, übermittelt durch news aktuell