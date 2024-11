EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG

Höchster Branchenpreis: EDEKA-Unternehmer Reiner Schenke erhält Goldenen Zuckerhut 2024

Bild-Infos

Download

Hamburg / Berlin (ots)

Familienunternehmen EDEKA Schenke aus Gütersloh mit höchster Auszeichnung der Lebensmittelbranche geehrt

Anerkennung für nachhaltige unternehmerische und persönliche Leistung

Der selbstständige EDEKA-Kaufmann Reiner Schenke wurde am Freitagabend in Berlin mit dem renommierten Branchenpreis "Goldener Zuckerhut" ausgezeichnet. Diese besondere Ehrung, verliehen von dem Deutschen Fachverlag und der Stiftung Goldener Zuckerhut, würdigt Unternehmen und Persönlichkeiten, die sich nachhaltig für die Entwicklung der deutschen Lebensmittelwirtschaft engagieren und durch unternehmerische Spitzenleistungen überzeugen.

"Reiner Schenke ist ein Kaufmann, der durch verantwortungsbewusstes Handeln, regionale Verbundenheit und absolute Kundenorientierung überzeugt. Das Motto 'frischen Genuss erleben' wird in seinen Märkten vorbildlich gelebt. Ich schätze seinen unternehmerischen Weitblick und gratuliere ihm, seinen Söhnen und der ganzen Familie Schenke herzlich zu dieser großartigen Auszeichnung und ihrer herausragenden Leistung. Solche Leuchttürme brauchen wir im EDEKA-Verbund", so Markus Mosa, Vorstandsvorsitzender der EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG.

Visionär mit Familienwerten

1934 als kleines Lebensmittelgeschäft gegründet, entwickelte sich EDEKA Schenke in den folgenden Jahrzehnten zu einem erfolgreichen Mehrbetriebsunternehmen in der Region Westfalen. Heute betreibt Reiner Schenke mit seinen Söhnen Janik und Robin als gleichberechtigte Mitgeschäftsführer sieben Märkte, drei Trinkgut-Standorte, einen Bio-Markt und zudem eine Kaffeerösterei und Bäckerei. Tagtäglich überzeugen Reiner Schenke und sein Team die Kundinnen und Kunden mit Ideenreichtum und großer Leidenschaft für gute Lebensmittel. Vor allem die umfangreichen Bedientheken für Fleisch und Wurst, Käse sowie Fisch tragen wesentlich zur Differenzierung im hart umkämpften Wettbewerbsumfeld bei. Darüber hinaus profiliert sich EDEKA Schenke mit einer eigenen Feinkostproduktion und beliefert damit zahlreiche Märkte in der Umgebung. Neben seinem Wirken im Familienunternehmen setzt sich Reiner Schenke seit vielen Jahren auch aktiv für die übergreifenden Belange des EDEKA-Verbunds ein, unter anderem in den Aufsichtsgremien seiner regionalen Großhandlung EDEKA Rhein-Ruhr, der Hamburger EDEKA-Zentrale sowie der EDEKABANK.

Der Goldene Zuckerhut gilt als höchste Auszeichnung der deutschen Konsumgüterwirtschaft und wird jährlich im Rahmen einer Gala in Berlin verliehen. Die Auswahl der Preisträger erfolgt durch eine hochkarätig besetzte Jury, bestehend aus Führungskräften und Branchenexperten aus Lebensmittelhandel und -industrie. Sie prämiert vorbildliche Unternehmen und Persönlichkeiten, deren Leistungen einen nachhaltigen Einfluss auf die Lebensmittelbranche haben.

EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-Initiative

Das Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen rund 3.400 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht. Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben, die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir lieben Lebensmittel" und gibt vielfältige Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft. Fachhandelsformate wie trinkgut oder NATURKIND, die Kooperation mit online-basierten Lieferdiensten wie Picnic und das Großverbrauchergeschäft mit dem EDEKA Foodservice runden das breite Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. EDEKA erzielte 2023 mit rund 11.050 Märkten und rund 410.700 Mitarbeiter:innen einen Umsatz von 70,7 Mrd. Euro. Mit mehr als 19.200 Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.

Original-Content von: EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG, übermittelt durch news aktuell