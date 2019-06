WetterOnline Meteorologische Dienstleistungen GmbH

Faszinierendes Spektakel am Himmel - Ein Meer aus Leuchtenden Nachtwolken

Ein Dokument

Bonn (ots)

Anmoderationsvorschlag:

30 Grad und mehr - bei der aktuellen Affenhitze sehnen sich fast alle nach etwas Abkühlung. Die finden viele dann nach Sonnenuntergang im Garten, auf dem Balkon oder im Park um die Ecke. Und wenn man dann so zum Himmel hinaufschaut, könnte es sein, dass man ein faszinierendes Himmelsspektakel zu sehen bekommt - die sogenannten Leuchtenden Nachtwolken. Was genau das ist und was an den diesjährigen Nachtwolken so besonders ist, weiß Helke Michael.

Sprecherin: Es ist schon ziemlich spektakulär, was man aktuell in der Dämmerung am Himmel sehen kann. Die sogenannten Leuchtenden Nachtwolken ziehen sich wie ein silbrig-weißer Schleier über den Himmel.

O-Ton 1 (Jürgen Vollmer, 24 Sek.): "Dabei handelt es sich im Prinzip nur um hauchdünne Wolken, die so hoch sind - nämlich ungefähr 80 bis 85 Kilometer - dass die immer noch Sonnenstrahlen abbekommen, wenn die Sonne bei uns unten schon längst unterm Horizont versunken ist und alle tiefen Wolken schon längst im Schatten liegen, dann kriegen die noch ein Stück Sonnenlicht ab. Ja, und das führt dann zu diesem seidigen, ja schon geradezu magischen Glanz, den man da mitunter beobachten kann."

Sprecherin: Erklärt Meteorologe Jürgen Vollmer von WetterOnline. Bei den Leuchtenden Nachtwolken handelt es sich allerdings nicht um normale Wolken, wie wir sie kennen:

O-Ton 2 (Jürgen Vollmer, 25 Sek.): "Die entstehen aufgrund besonders niedriger Temperaturen. Wenn im Sommer bei uns unten in der Wetterschicht es am wärmsten ist, dann ist es in diesen Höhen am kältesten. Und weil die Temperaturen, die dort normal um minus 90 Grad rum liegen, dann weit unter minus 100 Grad fallen, ist das so kalt, dass das Wenige, was an restlichem Wasserdampf noch vorhanden ist, dann dennoch anfängt zu kristallisieren und Eiskristalle zu bilden."

Sprecherin: Normalerweise kann man das Wetterphänomen im Sommer maximal im Norden Deutschlands beobachten. In diesem Jahr gab es aber eine extreme Ausdehnung in der Nacht zum 21. Juni.

O-Ton 3 (Jürgen Vollmer, 10 Sek.): "Man konnte sie weit übers Zenit hinaus etwa im mittleren Deutschland noch beobachten. Und das war schon äußerst außergewöhnlich. Erfahrene Beobachter reden durchaus von einem Jahrhundertereignis."

Sprecherin: Aber keine Angst, auch in den kommenden Nächten stehen die Chancen bei klarem Himmel gut, die Leuchtenden Nachtwolken zu Gesicht zu bekommen.

O-Ton 4 (Jürgen Vollmer, 15 Sek.): "In der Nordrichtung, überm Nordhorizont, wo noch die Resthelligkeit der Dämmerung knapp überm Horizont liegt. Da kann man die wahrscheinlich ganz gut beobachten. Aber dass sie sich so weit ausdehnen wie in den vergangenen Nächten - das ist eher unwahrscheinlich, weil das kommt wirklich nur ausgesprochen selten vor."

Abmoderationsvorschlag:

Schauen Sie nach Sonnenuntergang mal hinauf in den Abendhimmel - dann könnten Sie dieses faszinierende Schauspiel beobachten. Wer keine Zeit hat und das nicht schafft, schaut einfach bei WetterOnline vorbei. Da gibt's jede Menge Fotos und auch Videos zu sehen - und natürlich auch in der Wetteronline-App.

