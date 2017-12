Die Unbestechlichen - Die Jury für den «Werber des Jahres» 2018 steht.

Zürich (ots) -

Mitte Februar 2018 geht es wieder los: Dann beginnt die 14-köpfige Jury des «Werber des Jahres» 2018 mit der Vorauswahl der maximal sechs Kandidaten, die Ihnen ab dem 9. März für den Titel des 41. «Werber des Jahres» zur Wahl stehen werden. Am 12. April schliesslich wird der Award feierlich der neuen Amtsträgerin oder dem neuen Amtsträger überreicht, die oder der dann ein Jahr lang die Schweizer Werbebranche repräsentiert. Die Awardverleihung findet 2018 das erste Mal im Rahmen der «Best of Swiss Web-Award Night» in der Zürcher Samsung Hall statt.

Diese 14 nehmen das Schicksal der Schweizer Werbebranche 2018 in die Hand:

1. Nadine Borter, Geschäftsführerin/Inhaberin Contexta und «Werberin des Jahres» 2011 2. Peter Brönnimann, Creative Director Publicis und «Werber des Jahres» 2013 3. Alexander Jaggy, GF Kreation/Partner Thjnk und «Werber des Jahres» 2014 4. Regula Bührer Fecker, Geschäftsleitung Rod Kommunikation und «Werberin des Jahres» 2010 und 2014 5. Mona Fluri, selbstständige Grafikerin 6. Oscar Jacobson, selbstständiger Grafiker 7. Curdin Janett, Gründer und Inhaber Fromage Mauerhofer, Verwaltungsrat Hinderling Volkart und Inhalt und Form sowie «Werber des Jahres» 2015 8. Dennis Lück, CCO Jung von Matt/Limmat und «Werber des Jahres» 2017 9. Gabriel Mauron, Creative Director Havas Genf 10. Valérie Pecalvel, Strategic Direction/Eigentümerin Franz & René 11. Sandy Pfuhl, Art Director Publicis 12. Urs Schneider, Verwaltungsratspräsident und Inhaber Mediaschneider sowie «Werber des Jahres» 2012 13. Heinrich Schnorf, Art Director Wirz 14. Thomas Wildberger, CEO Publicis und «Werber des Jahres» 2016

Die Jury setzt sich jeweils aus den letzten acht Werbern des Jahres (1.-4., 7., 8., 12. und 14.), zwei Vertretern der Westschweiz (9. und 10.) und vier Nachwuchsjuroren (5., 6., 11. und 13.) zusammen, welche jedes Jahr neu berufen werden. Die Auszeichnung wird seit 1977 von der Werbewoche vergeben.

