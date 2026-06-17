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Xiaomi 17T Series & Leica Live Moment: Wenn Fotos zu Stories werden

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Düsseldorf (ots)

Wie die neue Xiaomi 17T Series mit Leica Live Moment und 5x Telekamera statische Bilder in lebendige Erinnerungen verwandelt

Die Entwicklung der Smartphone-Fotografie schreitet mit hoher Geschwindigkeit voran und macht professionelle Bildgestaltung für immer mehr Menschen zugänglich. Fotos und Videos sind längst zu einem zentralen Bestandteil unserer Kommunikation geworden - sie halten nicht nur Erinnerungen fest, sondern ermöglichen es, Erlebnisse, Emotionen und Geschichten mit anderen zu teilen.

Eine der wegweisenden Partnerschaften in der Mobilfunkbranche ist die Zusammenarbeit zwischen Xiaomi und Leica. Mobile Fotografie entwickelt sich kontinuierlich weiter. Ein Jahrhundert fotografisches Erbe trifft auf moderne Smartphone-Technologie. Während die Partnerschaft in ihr fünftes Jahr geht, schafft die Xiaomi 17T Series mit ihrer Leica 5x Telekamera und dem Feature Leica Live Moment vielseitige Möglichkeiten für visuelles Storytelling auf dem Mobiltelefon.

Von Momenten zu Geschichten - die Xiaomi 17T Series

Die Art, wie Menschen ihre Erinnerungen festhalten, verändert sich. Ein Foto hält einen einzigen Augenblick fest, ein Video dokumentiert einen gesamten Ablauf. Viele der bedeutungsvollsten Momente liegen jedoch dazwischen: ein flüchtiger Blick, ein spontanes Lächeln oder der kurze Augenblick vor einer entscheidenden Handlung. Genau diese emotionalen Zwischentöne stehen im Mittelpunkt der nächsten Generation mobiler Bildgebung.

Mit Leica Live Moment führt die Xiaomi 17T Series eine neue Aufnahmefunktion ein, die Bewegung als Teil der Geschichte versteht. Das Feature bewahrt nicht nur, was passiert ist, sondern vermittelt auch die Stimmung und Emotion eines Augenblicks. So entstehen Bilder mit mehr Tiefe, Kontext und Lebendigkeit.

Die Grundlage bildet die charakteristische Leica Bildästhetik, die über das gesamte Kamerasystem der Xiaomi 17T Series hinweg konsistente Ergebnisse liefert. Besonders im neuen "Leica Live Portrait"-Modus entfaltet die Technologie ihr Potenzial: Bewegungen und Gesichtsausdrücke bleiben erhalten, während ein natürlicher Bokeh-Effekt für zusätzliche Tiefe sorgt. Das Ergebnis sind Porträts, die authentischer, dynamischer und lebendiger wirken.

Unterstützt wird dieser menschenzentrierte Ansatz erstmals durch ein Leica 5x-Teleobjektiv in allen Modellen der Xiaomi 17T Series. Dadurch lassen sich Emotionen, Gesten und Details mit hoher Präzision einfangen - unabhängig davon, ob das Motiv aus nächster Nähe oder aus größerer Entfernung aufgenommen wird.

Von einer gemeinsamen Vision zur nächsten Generation mobiler Fotografie

Als Xiaomi und Leica im Jahr 2022 ihre strategische Partnerschaft bekannt gaben, verfolgten beide Unternehmen ein klares Ziel: die Möglichkeiten der mobilen Fotografie weiterzuentwickeln und zusätzliche kreative Freiräume bei Foto- und Videoaufnahmen zu eröffnen. Bereits zu Beginn der Zusammenarbeit entstand eines der prägendsten Merkmale der Partnerschaft - die Integration der unverwechselbaren Leica Bildsprache in Xiaomi Smartphones.

Dafür wurden zwei charakteristische Fotostile entwickelt: Der "Leica Authentic Look" orientiert sich an der natürlichen, zeitlosen Bildästhetik, für die Leica weltweit bekannt ist. Der "Leica Vibrant Look" interpretiert diesen Stil neu und verbindet die Leica DNA mit einer modernen, ausdrucksstarken Bildwirkung, die besonders für die mobile Nutzung und soziale Netzwerke optimiert wurde. Ergänzt wird das Erlebnis durch Details wie Leica Wasserzeichen und den legendären Auslöser-Sound, die das authentische Kameragefühl auf das Smartphone übertragen.

Auch technologisch wurde die Zusammenarbeit kontinuierlich weiterentwickelt. Die von Leica mitentwickelten Kamerasysteme erweitern Bildqualität, Lichtstärke und kreative Möglichkeiten. Über mehrere Generationen hinweg wurde die Optik stetig optimiert.

Durch die Verbindung der fotografischen Expertise von Leica mit der Innovationskraft von Xiaomi ist es gelungen, das gemeinsame Ziel einer Weiterentwicklung der mobilen Fotografie und der Erweiterung kreativer Anwendungsmöglichkeiten zu erreichen.

Die Zukunft der mobilen Fotografie erleben

Mit Leica Live Moment in der Xiaomi 17T Series präsentieren Xiaomi und Leica ihre Antwort auf die nächste Evolutionsstufe der mobilen Bildgebung. Indem natürliche Bewegungen und Emotionen durch authentische Leica Fotostile im Bild bewahrt werden, sind Aufnahmen nicht mehr nur auf den exakten Moment des Auslösens beschränkt.

Fotograf und Leica Camera Ambassador Philipp Reinhard gibt auf Instagram Tipps und Tricks, wie mit dem Xiaomi 17T Pro hochwertige Fußball-Fotos geschossen werden können.

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