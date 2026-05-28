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Xiaomi stellt die neue Xiaomi 17T Serie vor

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Düsseldorf (ots)

Zwei unterschiedliche Größen, Rekord-Akkus, Telekamera und Leica Live Moment

Xiaomi stellt heute die Neuzugänge seines Smartphone-Lineups vor: Die neue Xiaomi 17T Serie besteht aus dem Xiaomi 17T und dem Xiaomi 17T Pro. Beide Modelle bieten eine Leica 5x Telekamera, ein augenschonendes Display und besonders leistungsstarke Akkus. Erstmals bietet die T Serie auch zwei verschiedene Gehäusegrößen an.

Wenn Fotos zu Stories werden: Meister der Telefotografie und Leica Live Moment

Die Xiaomi 17T Serie verfügt über ein Triple-Kamera-System mit einer 50-Megapixel-Hauptkamera und Leica-Optik. Das Xiaomi 17T Pro nutzt einen 1/1,31-Zoll-Sensor, das Xiaomi 17T einen 1/1,55-Zoll-Sensor. Beide Modelle verwenden das optische "Leica UltraPure"-Design in Kombination mit einer hybriden Leica Summilux-Linsenstruktur (1G + 6P). Die große Blende sorgt über die gesamte Serie hinweg für einen guten Dynamikumfang und natürliche Tiefenschärfe.

Erstmals ist die 5-fach-Telekamera von Leica in beiden Modellen verbaut. Sie liefert 50-MP-Aufnahmen mit optischer Bildstabilisierung (OIS) und deckt einen großen Bereich ab: von 30 cm Makroaufnahmen über einen 10-fachen Zoom auf optischem Niveau bis hin zu einem 120-fachen AI Ultra Zoom. Auch die Videofunktionen wurden erweitert: Das Xiaomi 17T Pro ermöglicht erstmals in der Xiaomi Serie kinoreife 4K-Aufnahmen mit 60 Bildern pro Sekunde (fps) und natürlichem Bokeh-Effekt. Spezielle Modi wie der "Bühnen"-Modus verbessern zudem die Bild- und Videoqualität bei schwierigen Lichtverhältnissen, beispielsweise auf Konzerten.

Mit der Funktion Leica Live Moment erfasst die Kamera nicht nur das statische Bild, sondern auch die Bewegung kurz vor der Aufnahme. Dies verleiht alltäglichen Szenen mehr Kontext. Die Funktion wird über alle Brennweiten der Rückkamera unterstützt und behält dabei die typische Leica Bildästhetik bei. Dadurch entstehen dynamischere Aufnahmen, die mehr Details und Stimmung einfangen als ein einzelnes Foto.

Leica Live Portrait überträgt diese Funktion in den Porträtmodus: Ein natürlicher Bokeh-Effekt hebt das Motiv klarer vom Hintergrund ab, während die Dynamik der Bewegung erhalten bleibt. Für Leica Live Moment-Aufnahmen stehen neue, exklusive Leica Wasserzeichen zur Verfügung. Zudem lassen sich mehrere Momente zu Collagen für Social-Media-Plattformen zusammenfügen. Das Xiaomi 17T Pro bietet exklusiv Live Cinematography, womit Live-Momente in 4K-Auflösung (Ultra-HD) aufgenommen werden können, inklusive stufenloser Zoom-Effekte.[1]

Höherer Sehkomfort: 17T Serie kommt mit augenschonendem Display

Die Serie führt mit Xiaomi Vision Care eine neue Technologie zur Schonung der Augen ein.[2] Das Display passt sich an das Umgebungslicht an und reduziert Blaulicht, Bildschirmflimmern sowie Bewegungsunschärfe. Die Xiaomi 17T Serie ist die erste, die eine vierfache Augenschutz-Zertifizierung des TÜV Rheinland erhalten hat.

Beide Modelle nutzen ein 1,5K-AMOLED-Display mit einer Spitzenhelligkeit von 3500 Nits, das Displayinhalte auch bei direkter Sonneneinstrahlung sehr gut ablesbar macht. Das Xiaomi 17T Pro lässt sich für die Nutzung im Dunkeln auf eine minimale Helligkeit von 1 Nit dimmen. Die Bildwiederholrate beträgt bis zu 144 Hz beim Pro-Modell[3] und 120 Hz bei der Standardversion.

Das Xiaomi 17T Pro weist durch eine spezielle Fertigungstechnik (LIPO-Packaging) an allen vier Seiten exakt gleich schmale Displayränder von 1,29 mm auf.[5] Das Xiaomi 17T präsentiert sich in einer kompakteren Bauweise mit einem schlanken und leichten Design, das für die mühelose Einhandbedienung optimiert ist.

Das Xiaomi 17T Pro ist in den Farben Deep Blue, Deep Violet und Black erhältlich, das Xiaomi 17T in Opal White, Violet, Blue und Black.[4] Der Rahmen weist ein gebürstetes Finish auf, das Kameramodul ist flacher gestaltet und abgerundete Kanten verbessern die Ergonomie.

Höchste Akkukapazität in der gesamten Serie

Beide Modelle nutzen eine neue Silizium-Kohlenstoff-Akkutechnologie, die eine höhere Energiedichte bei langer Lebensdauer bietet. Das Xiaomi 17T Pro besitzt einen 7000-mAh-Akku[6] - den bisher größten in einem internationalen Xiaomi Smartphone[7]. Die Kapazität ist im Vergleich zum Vorgänger um 27 Prozent gestiegen.[5] Geladen wird dank HyperCharge wahlweise mit 100 Watt (kabelgebunden) oder 50 Watt (kabellos).[9] Das kompaktere Xiaomi 17T ist mit einem 6500-mAh-Akku[6] ausgestattet (18 Prozent mehr Kapazität als beim Vorgänger)[5] und unterstützt kabelgebundenes Laden mit bis zu 67 Watt.[10]

Beide Modelle sind über den 100W und 50W PPS-Standard auch mit Ladegeräten von Drittanbietern kompatibel.[10]

Für eine maximale Akkuleistung sorgen zwei hochoptimierte Chipsätze, die auf dauerhafte Leistung ausgelegt sind. Das Xiaomi 17T Pro wird vom MediaTek Dimensity 9500 (3-nm-Verfahren) angetrieben, das Xiaomi 17T vom MediaTek Dimensity 8500-Ultra (4-nm-Architektur). Beide Modelle bieten erhebliche Verbesserungen bei der CPU-, GPU- und KI-Leistung und sorgen so für eine hohe Reaktionsgeschwindigkeit sowohl bei anspruchsvollem Multitasking als auch bei intensivem Gaming. Um diese Spitzenleistung aufrechtzuerhalten, sorgt das Xiaomi 3D IceLoop-System durch eine effiziente Dampf-Flüssigkeits-Trennung für ein fortschrittliches Wärmemanagement. Indem es die Wärme schnell vom Chipsatzkern ableitet, verbessert es die dauerhafte Stabilität und sorgt dafür, dass das Gerät auch bei hoher Auslastung angenehm in der Hand liegt.

Sowohl das Xiaomi 17T als auch das Xiaomi 17T Pro bieten deutliche Upgrades in allen Bereichen, vor allem in Sachen Kamerasystem, mit dem innovativen Leica Live Moment und einem äußerst vielseitigen Teleobjektiv sowie einer höheren Akkukapazität.

Preise und Verfügbarkeit[11]

Das Xiaomi 17T Pro ist ab sofort in den drei Farben Deep Blue, Deep Violet und Black[4] in drei Speichervarianten[12] verfügbar:

Die Variante 12 GB + 256 GB für 899,90 EUR (UVP)

für 899,90 EUR (UVP) Die Variante 12 GB + 512 GB für 999,90 EUR (UVP)

für 999,90 EUR (UVP) Die Variante 12 GB + 1 TB für 1.099,90 EUR (UVP)

Das Xiaomi 17T ist ab sofort in den vier Farben Violet, Opal White, Blue und Black[4] in zwei Speichervarianten[12] verfügbar:

Die Variante 12 GB + 256 GB für 749,90 EUR (UVP)

für 749,90 EUR (UVP) Die Variante 12 GB + 512 GB für 799,90 EUR (UVP)

Vorteile zum Marktstart

In teilnehmenden Märkten erhalten Käufer der Xiaomi 17T Serie verschiedene Zusatzleistungen[13] ohne Aufpreis:

ein 3-monatiges Probeabo von Google AI Pro mit erweiterten Zugriffsmöglichkeiten auf Google-KI-Funktionen und 5 TB Cloud-Speicher[14]

mit erweiterten Zugriffsmöglichkeiten auf Google-KI-Funktionen und 5 TB Cloud-Speicher[14] ein 3-monatiges Probeabo von YouTube Premium [15] für werbefreie Nutzung und Offline-Downloads bei YouTube und YouTube Music

[15] für werbefreie Nutzung und Offline-Downloads bei YouTube und YouTube Music ein 4-monatiges Probeabo von Spotify Premium mit werbefreier Wiedergabe,[16] Offline-Downloads und verbesserter Audioqualität

Xiaomi Care: Versicherungsschutz für Smartphones

Kunden können ausgewählte Xiaomi Smartphones mit Xiaomi Care schützen. Zum Programm zählen zwei unterschiedliche Versicherungspakete, die jeweils entweder beim Kauf eines neuen Smartphones oder zum ergänzenden Schutz abgeschlossen werden können:

Schutz gegen Unfallschäden: Der Versicherungsservice umfasst einen 24-monatigen Schutz gegen Unfallschäden (Risse im Display oder der Rückseite, Flüssigkeitsschäden oder mechanische Schäden) und ermöglicht bis zu vier Schadensmeldungen für Reparaturen innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten. Schutz gegen Unfallschäden und Diebstahl: Dieser Versicherungsservice ist ebenfalls ausgelegt für Unfallschäden und zusätzlich für den Fall eines Diebstahls oder Einbruchs. Innerhalb eines 24-monatigen Zeitraums können bis zu vier Schadensmeldungen erfolgen.

Zur Reparatur der Produkte werden nur 100 Prozent Original-Ersatzteile verwendet. Ausgebildete Techniker des autorisierten Service Centers bieten Kunden dabei einen qualitativ hochwertigen Service. Unterstützung im Schadensfall kann einfach bequem von zu Hause aus über das eClaim-Portal angefordert werden.

Der Versicherungsschutz von Xiaomi Care wird bereitgestellt von der Allianz (AWP P&C S.A. - Dutch Branch). Weitere Informationen zu Xiaomi Care: https://www.mi.com/de/support/xiaomi-care/

Xiaomi Care: Bis zu 24 Euro Rabatt beim Kauf zusammen mit der Xiaomi 17T Serie

Beim Kauf von Xiaomi Care zusammen mit der Xiaomi 17T Serie können Kunden im Angebotszeitraum bis zu 24 Euro sparen:

Xiaomi 17T Pro:

Unfallschäden: 70 EUR (UVP), Launch-Preis 59 EUR

Unfallschäden und Diebstahl: 99 EUR (UVP), Launch-Preis 75 EUR

Xiaomi 17T:

Unfallschäden: 52 EUR (UVP), Launch-Preis 45 EUR

Unfallschäden und Diebstahl: 79 EUR (UVP), Launch-Preis 59 EUR

Weitere Informationen sowie Bildmaterial finden Sie hier (Passwort: Q69pyB7bTWw7).

Disclaimers

1 Diese Funktion wird ab dem 28. Mai 2026 per OTA-Update verfügbar sein.

2 Dieses Produkt ist kein Medizinprodukt. Seine Funktionen sind nicht für medizinische Zwecke bestimmt und dienen nicht der Vorhersage, Diagnose, Vorbeugung oder Heilung von Krankheiten.

3 Der Bildschirm unterstützt eine maximale Bildwiederholfrequenz von 144 Hz. Die Bildwiederholfrequenz kann je nach Anwendungsoberfläche und Bildqualität des Spiels leicht variieren. Bitte beachten Sie die tatsächliche Erfahrung.

4 Die verfügbaren Farben können je nach Markt variieren.

5 Daten wurden von den internen Labors von Xiaomi getestet; die tatsächlichen Ergebnisse können variieren.

6 Bezieht sich auf den typischen Wert der Akkukapazität des Smartphones.

7 Stand: bis Mai 2026.

8 Die Daten basieren auf Testergebnissen der internen Labore von Xiaomi, gemessen unter einem simulierten, umfassenden Szenario zur Akkulaufzeit, das eine intensive tägliche Nutzung widerspiegelt (einschließlich typischer Smartphone-Aktivitäten wie Startbildschirmnutzung, Anrufe, Musikwiedergabe, Spiele, soziale Medien, E-Mail, Karten, Videostreaming, Kamera, Browser, Standby usw.). Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund von Unterschieden in der Testumgebung, der Softwareversion, den Netzwerkbedingungen und individuellen Nutzungsgewohnheiten variieren.

9 Bitte erkundigen Sie sich beim lokalen Händler nach der Verfügbarkeit von Netzteilen im Lieferumfang. Unterstützt bis zu 100 W Ladeleistung mit PPS-kompatiblen Adaptern. Die tatsächliche Leistung kann variieren. Das kabellose Ladegerät ist separat erhältlich.

10 Bitte erkundigen Sie sich beim lokalen Händler nach der Verfügbarkeit von Netzteilen im Lieferumfang. Unterstützt bis zu 50 W Ladeleistung mit PPS-kompatiblen Adaptern. Die tatsächliche Leistung kann variieren.

11 Die Preise können je nach Markt aufgrund von Mehrwertsteuer, Steuern und anderen Faktoren variieren.

12 Die verfügbaren Konfigurationen können je nach Region variieren. Der verfügbare Speicherplatz und Arbeitsspeicher sind geringer als die Gesamtkapazität, da ein Teil des Speichers für das Betriebssystem und die auf dem Gerät vorinstallierte Software belegt ist.

13 Die Verfügbarkeit dieser Vorteile unterliegt den geltenden Bedingungen und der Berechtigung des Nutzers.

14 Gemini ist eine Marke von Google LLC. Es gelten die Bedingungen. Das Angebot endet am 12. Juni 2027. Nur für Personen ab 18 Jahren verfügbar. Sofern nicht vorzeitig gekündigt, berechnet Google One nach Ablauf der Testphase eine monatliche Gebühr (Preis variiert je nach Region). Jederzeit kündbar. Die Rückgabe des gekauften Geräts kann zur Kündigung des Abonnements führen. Bedingungen: https://one.google.com/offer/terms-and-conditions/xiaomi_3month_aip_trial

15 Nur für neue Nutzer (keine vorherigen Testversionen von YouTube Premium, YouTube Music Premium oder YouTube Premium Lite). Einlösen bis zum 31. August 2026, 23:59 Uhr Ortszeit. Das Einzelabonnement verlängert sich nach Ablauf der Testphase automatisch. Die Abrechnung erfolgt monatlich. Jederzeit kündbar. Einlösen in der YouTube-App. Es gelten die Bedingungen: https://www.mi.com/global/support/terms/youtube-premium-terms/

16 Das Angebot gilt nur für neue Spotify Premium-Nutzer. Das Angebot gilt für Spotify Premium Individual, außer in Indonesien, Indien und den Vereinigten Arabischen Emiraten, wo das Angebot für Spotify Premium Standard gilt. Einlösen bis zum 25. September 2026, 23:59 Uhr Ortszeit. Kostenlose Testphase, danach fällt eine monatliche Gebühr an, sofern nicht gekündigt (Preis variiert je nach Region). Es gelten die AGB. Bedingungen: https://www.mi.com/global/support/terms/spotify-premium-terms/

17 Das Gerät ist ausschließlich unter bestimmten Laborbedingungen, die nicht den normalen Nutzungsbedingungen entsprechen, als wasser- und staubgeschützt zertifiziert. Die Garantie deckt keine Flüssigkeitsschäden ab, die durch andere als die Testbedingungen verursacht wurden. Die Schutzart kann sich durch Abnutzung, physische Beschädigungen und/oder für Reparaturen erforderliche Demontage verschlechtern. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website von Xiaomi.

18 Die Verfügbarkeit von "Xiaomi Offline Communication" kann je nach Land variieren. Für die Funktion von Xiaomi Offline Communication sind eine SIM-Karte und ein angemeldetes Xiaomi-Konto erforderlich. Die Funktion unterstützt Sprachanrufe in einem begrenzten Bereich zwischen zwei unterstützten Geräten in offenen, hindernisfreien Umgebungen. Die tatsächliche Anrufqualität kann je nach Umgebungsbedingungen variieren. Bitte orientieren Sie sich an Ihrer tatsächlichen Erfahrung. Diese Funktion ist nicht für Notrufe oder lebensrettende Kommunikation konzipiert oder vorgesehen.

19 Die Verfügbarkeit von KI-Funktionen kann je nach Version, Apps, Sprachen und Regionen variieren. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website. Außerdem ist eine Internetverbindung erforderlich. Bitte überprüfen Sie die Antworten auf ihre Richtigkeit.

20 Google und Android sind Marken von Google LLC. Verfügbar auf ausgewählten Geräten, Internetverbindung erforderlich. Funktioniert mit kompatiblen Apps und auf kompatiblen Oberflächen. Die Ergebnisse können je nach visueller Übereinstimmung variieren. Überprüfen Sie die Antworten.

21 Google und Gemini sind Marken von Google LLC. Überprüfen Sie die Antworten. Einrichtung erforderlich. Kompatibilität variiert. Ab 18 Jahren.

22 Unterstützt kabelgebundenes Reverse Charging mit bis zu 22,5 W und ist mit Geräten kompatibel, die von den internen Labors von Xiaomi geprüft wurden. Die tatsächliche Leistung kann je nach Akkustatus und anderen Faktoren variieren. Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone über ausreichend Akkuladung verfügt und das empfangende Gerät kompatibel ist.

23 Die Wi-Fi 7/Wi-Fi 6E/Wi-Fi 6-Fähigkeit kann je nach regionaler Verfügbarkeit und Netzwerkunterstützung variieren. Die Wi-Fi-Konnektivität (einschließlich Wi-Fi-Frequenzbänder, Wi-Fi-Standards und anderer Funktionen gemäß den Spezifikationen des IEEE-Standards 802.1) kann je nach regionaler Verfügbarkeit und lokaler Netzwerkunterstützung variieren. Die Funktion kann gegebenenfalls per OTA hinzugefügt werden.

24 Dual-SIM kann je nach regionaler Verfügbarkeit variieren. Die Nutzung von eSIM erfordert einen Mobilfunkvertrag. Dieser Vertrag kann bestimmten Nutzungsbeschränkungen hinsichtlich des Wechsels des Dienstanbieters und des Roamings unterliegen (auch nach Vertragsablauf). Die Verfügbarkeit von eSIM kann je nach Land/Region und Netzbetreiber variieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.

25 Konnektivität und Netzwerkbänder können je nach regionaler Verfügbarkeit und lokaler Unterstützung durch den Netzbetreiber variieren.

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